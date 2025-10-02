Paro de transportistas del jueves 2 de octubre: estos son los puntos que estarán restringidos por las manifestaciones

Desde las primeras horas de la mañana del 2 de octubre, se llevará a cabo un nuevo paro de transportistas en Lima y el Callao. La medida promete ser una de las más impactantes en lo que va del año, ya que se estima que 22 mil unidades dejarán de operar durante toda la jornada, lo que representa aproximadamente el 90% del transporte urbano en la capital, según se anunció.

El motivo de la paralización es la creciente inseguridad y criminalidad que enfrentan diariamente choferes, cobradores y pasajeros. Según denuncian, son víctimas constantes de extorsiones, asaltos y sicariato.

Participación masiva del sector

En entrevista con El Comercio, Martín Valeriano, presidente de la Asociación Nacional de Integración de Transportistas (Anitra), informó que 460 empresas participarán en el paro, lo que se traduce en las 22 mil unidades paralizadas el jueves 2 de octubre.

Exigen acciones al Congreso

Valeriano explicó que el objetivo principal de la movilización es llevar una propuesta de seguridad ciudadana al Congreso. “Queremos presentar una iniciativa que promueva un trabajo coordinado entre la Policía Nacional, el Poder Judicial y el Ministerio Público. El propósito es que se realicen labores de inteligencia que permitan identificar a los criminales y aplicar sentencias inmediatas”, sostuvo.

Puntos de concentración y zonas críticas

El dirigente gremial informó que el punto inicial de concentración será Puente Nuevo a las 7:00 a.m., desde donde los manifestantes marcharán hacia el Congreso. “La intención es que nos reciban los congresistas”, indicó.

Agregó que otros gremios se reunirán en puntos estratégicos como Puente Piedra, la Carretera Panamericana Sur y San Juan de Lurigancho.

Respecto a las zonas donde no se podrá transitar en transporte público, advirtió que las áreas más afectadas estarán en toda la Carretera Central, especialmente en los extremos de Chosica y Santa Anita. Recomendó a la ciudadanía evitar tomar buses en estas rutas durante la jornada.

Más gremios se suman a la protesta

Julio Campos, vicepresidente de la Alianza Nacional de Transportistas, confirmó que su gremio también se sumará al paro. “Esta movilización tendrá un fuerte impacto porque no solo involucra al transporte, sino también a jóvenes de la generación Z, quienes han salido a protestar en las últimas semanas”, señaló.

“Vamos a acatar las decisiones del paro. Respaldamos completamente a nuestros colegas. No es justo lo que vivimos. Nuestro objetivo es defender a cada conductor. Vamos a alzar la voz”, agregó.

Llamado de atención al Gobierno

Héctor Vargas, representante de la Coordinadora de Empresas de Transporte Urbano de Lima y Callao, precisó que esta convocatoria busca hacer un llamado de atención principalmente a la ciudadanía. “Hay dos puntos de concentración principales: el primero es Puente Nuevo a las 7:00 a.m., y el segundo, Campo de Marte a las 10:30 a.m., donde se reunirán dirigentes gremiales”, explicó.

Vargas afirmó que la decisión de suspender el servicio ese día obedece a la falta de voluntad política y a la ausencia de respuestas concretas del Estado frente al crimen organizado. “No hemos recibido propuestas ni soluciones efectivas. Hacemos un llamado a la ciudadanía y a otros gremios a sumarse a esta lucha contra un gobierno indolente y una mandataria que no demuestra liderazgo”, sentenció.

La convocatoria cuenta con el respaldo de la mayoría de asociaciones del sector en la capital, por lo que se espera un impacto total sobre el servicio de transporte público en Lima y Callao.

Gremios que no participarán

Por otro lado, Julio García, presidente de la Federación de Mototaxistas, declaró que su gremio no participará en el paro. “Tenemos que seguir trabajando, pero entendemos completamente la problemática. Vivimos en una coyuntura con mucha extorsión. Nuestros colegas del transporte formal están siendo víctimas de la delincuencia. El Estado debe garantizar seguridad”, expresó.

Asimismo, Martín Ojeda, director de la Cámara Internacional de la Industria del Transporte (CIT), indicó que las empresas de transporte de Lima Norte no se sumarán a la protesta por “no sentirse representadas”.

Clases virtuales en universidades

Frente al paro de transportistas anunciado, diversas universidades públicas y privadas, así como institutos superiores, han optado por trasladar sus clases a la modalidad virtual para salvaguardar la seguridad de estudiantes, docentes y personal administrativo.

La Universidad del Pacífico, por ejemplo, anunció que todas sus actividades académicas —incluidas las de la Escuela de Postgrado, Preuniversitaria e Idiomas— se desarrollarán de forma remota. Además, los exámenes parciales programados para el jueves fueron reprogramados al lunes 6 de octubre. Aunque el campus permanecerá abierto, algunos servicios funcionarán con restricciones.

Por su parte, la Universidad de Lima también dispuso que todas sus clases se dicten online. En la misma línea, la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP) comunicó que las actividades académicas serán virtuales, a excepción de las prácticas y laboratorios presenciales, que serán reprogramados.

La Facultad de Ciencias Biológicas de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM) también se sumó a estas medidas, trasladando sus clases de pregrado y posgrado a la virtualidad y reprogramando prácticas de laboratorio. Finalmente, la Universidad Católica Sedes Sapientiae (UCSS) confirmó que adoptará la misma modalidad como medida preventiva.

Con estas disposiciones, las instituciones educativas buscan evitar que la comunidad universitaria se exponga a riesgos durante la jornada del paro. No obstante, señalaron que seguirán evaluando la situación y emitirán nuevas actualizaciones si el contexto lo requiere.

Respecto a la situación de los colegios y otras instituciones educativas, El Comercio se contactó con el Ministerio de Educación para conocer cuál será su plan de acción ante el paro anunciado. Hasta el cierre de esta edición, no se obtuvo respuesta.

Ministro asegura que la mayoría de transportistas no acatarán el paro

Pese al llamado a paro para el 2 de octubre, el ministro de Transportes y Comunicaciones, César Sandoval, anunció que el 80% de las empresas de transporte no acatarán la medida. El ministro hizo este anuncio tras reunirse con diversos líderes del sector, a quienes garantizó acciones concretas para enfrentar la creciente ola de inseguridad y extorsiones que afecta a esta actividad económica.