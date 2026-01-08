La Corporación Nacional de Empresas de Transporte anunció un paro de transportistas programado para el 15 de enero, como respuesta a los recientes ataques y hechos de violencia contra choferes en Lima y Callao.

El presidente de CONET Perú, Julio Rau Rau, conversó con RPP y aseguró que la medida responde a los ataques contra transportistas en Lima y Callao.

“Lamentablemente, nuevamente han comenzado a atacar los delincuentes, disparando a los choferes tanto en Lima como en el Callao. Prácticamente, como ya terminó el estado de emergencia en diciembre, el Gobierno dijo que iba a ampliarlo, pero parece que no lo toma. Ese es un tema”, señaló en declaraciones para RPP.

“Por eso que nosotros hemos acordado paralizar el día 15 de enero. (Son) todas las empresas de transporte urbano de Lima y Callao, que están conformadas por los cuatro conos: cono norte, cono sur, cono este y cono oeste”, agregó.

Noticia en desarrollo