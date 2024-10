Por segundo día consecutivo, la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) anunció el cierre temporal de cuatro estaciones del Metropolitano en el Centro de Lima debido a la presencia de manifestantes.

Se trata de los paraderos Colmena, Jirón de la Unión, Tacna y Ramón Castilla . Asimismo, el organismo dio a conocer que las unidades de la ruta A desviarán su recorrido por la avenida Alfonso Ugarte en ambos sentidos con una sola parada en la estación Quilca.

En tanto, la ruta C solo llegará hasta la estación Central, precisó la ATU en un comunicado que se da en medio de la protesta de los transportistas, quienes exigen medidas urgentes para que puedan trabajar con tranquilidad y ya no sean víctimas de los extorsionadores, quienes han asesinado a varios de sus colegas por no pagar cupos de 5 soles diarios.

📣 #ATUInforma | Debido a la presencia de manifestantes en el Centro de Lima, se cierran temporalmente las estaciones Colmena, Jirón de la Unión, Tacna y Ramón Castilla. pic.twitter.com/6GxDgP4031 — Metropolitano (@Metropolitano_L) October 11, 2024

En horas de la mañana, y durante el segundo día del paro de transportistas, se conoció que el coronel PNP Harvey Colchado, ex jefe de la Diviac, fue enviado a resguardar un puente de la Vía Expresa, muy cerca de una estación del Metropolitano. Como se recuerda, fue suspendido de su cargo luego de que publicó un estado en su WhatsApp con una torta que hacía referencia al allanamiento que realizó en la casa de la presidenta Dina Boluarte.