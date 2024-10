El Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE) ha instado a los empleadores a adoptar medidas flexibles debido al paro convocado para mañana, lo que podría causar dificultades en el traslado de los trabajadores a sus centros de labores.

Ante esta situación excepcional, el MTPE ha propuesto varias recomendaciones para salvaguardar la integridad de los empleados. En primer lugar, el Ministerio sugiere priorizar el teletrabajo, conforme al artículo 17 de la Ley N° 31572.

Asimismo, el MTPE anunció que se establecerá una tolerancia de hasta cuatro horas en el horario de ingreso para aquellos empleados que se vean perjudicados por la falta de transporte.

También se insta a las empresas a implementar medidas flexibles para compensar las demoras del paro, ajustándose a las circunstancias de cada caso.

El tiempo de espera se compensará según lo acuerden empleadores y trabajadores; si no hay acuerdo, la decisión final será del empleador. Además, este tiempo no se considerará como tardanza injustificada y no conllevará sanciones disciplinarias.