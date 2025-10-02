En el marco del paro de transportistas contra la ola de extorsiones, ciudadanos reportaron que una flota de minivanes, que cubren la ruta Lima-Lurín, bloquean la Panamericana Sur, antes del peaje San Pedro y frente al mercado Las Mercedes de Lurín.

Ello, porque este grupo de colectiveros realiza un piquete en señal de protesta, con el objetivo de impedir la circulación normal de las pocas unidades de transporte público que transitan por la zona.

Paro de transportes, jueves 2 de octubre (Foto GEC)

Pinchan llantas en Puente Piedra

Más temprano, pasajeros en Puente Piedra denunciaron que los vehículos donde eran transportados les pincharon las llantas para evitar su libre circulación. Ellos tuvieron que bajar e ir a sus destinos a pie.

Personal de la Policía Nacional del Perú (PNP), llegó a la zona para auxiliar a los afectados y retirar a los buses que obstruían esta parte de la Panamericana Norte. También en el distrito de Ventanilla ocurrió una situación simular, cuando pasajeros luchaban por conseguir un bus.

Cabe señalar que el Ministerio de Trabajo (MTPE) indicó que los trabajadores tienen dos horas de prórroga en sus horarios de llegada debido al paro de transportistas. En esa misma línea, Essaldu precisó que los pacientes podrán reprogramar sus citas vía línea telefónica.