El miércoles 14 de mayo, distintas regiones del Perú vivirán una jornada de paralización. La medida, convocada por un sector de transportistas debido al aumento de la violencia y el crimen organizado en el país, busca exigir una respuesta concreta del gobierno de Dina Boluarte, del Congreso de la República y de otras instituciones competentes. El Comercio se contactó con diversos gremios de transporte, comercio y educación para conocer quiénes participarán y qué servicios dejarán de operar.

Diversos gremios se sumarían a esta protesta, que promete movilizar a ciudadanos en regiones como Lima, Callao, Cusco, La Libertad, Arequipa y Puno.

El Comité de Gremios de Transportistas del Perú, junto con organizaciones como la Confederación General de Trabajadores del Perú (CGTP), es uno de los principales promotores del paro nacional. La protesta se originó tras la masacre de 13 trabajadores mineros en Pataz, distrito ubicado en la sierra de La Libertad, y ha logrado la adhesión de gremios que exigen el respeto a la ley y un compromiso real en la lucha contra el crimen organizado.

El paro nacional convocado para este miércoles 14 de mayo movilizará a gremios de transportistas, sindicatos y ciudadanos de regiones como Lima, La Libertad y Arequipa, en protesta por el avance del crimen organizado y la inacción del Gobierno.

Julio Campos, vicepresidente de la Alianza Nacional de Transportistas, declaró a El Comercio que no solo los transportistas participarán, sino también profesores, alumnos, comerciantes y otras organizaciones sindicales como CGTP, SUTEP, FENATE y PERÚ CUT, entre otras.

“Todos somos víctimas de la inseguridad y del sicariato. Este gobierno ha aprobado leyes en contra de la población. Tenemos que marchar por la vida y la dignidad. Estamos cansados de los asesinatos a conductores y choferes, y de las extorsiones. El año pasado, cuando nos reunimos con el anterior ministro del Interior, él cuestionó nuestras paralizaciones. Le dijimos que lo hacíamos para defender a nuestros conductores. Se burlan de nosotros”, señaló.

Campos aclaró que los pedidos incluyen la renuncia de la presidenta Dina Boluarte, la instalación de un gobierno de transición para enfrentar la inseguridad ciudadana y la conformación de un gabinete con profesionales idóneos. “Nosotros no defendemos a las empresas, defendemos a los choferes. Rechazamos cualquier intento de minimizar nuestra lucha. No hemos elegido a nuestros gobernantes para vivir con miedo”, expresó.

Indicó que las concentraciones en Lima empezarán a las 11 a.m. en los distintos conos de la ciudad, y que desde esa hora marcharán hacia la Plaza San Martín, donde esperan llegar a las 3 p.m. Posteriormente, continuarán su manifestación hasta el frontis del Congreso de la República.

Aunque algunos sectores como Mesa Redonda y gremios del transporte urbano no participarán, universidades suspenderán clases presenciales y diversos colectivos tomarán las calles para exigir seguridad, justicia y cambios en el Ejecutivo.

Otro gremio que participará es el liderado por Julio García Fernández, presidente de la Federación Nacional de Mototaxis del Perú (Fenamop). “Los delincuentes se han aprovechado del miedo que sentimos para acorralarnos. Por eso estamos convocando a este paro nacional. En nuestro caso, la concentración será en Gamarra desde las 8 de la mañana. Desde allí marcharemos hacia el Congreso. Estamos cansados de la desidia de las autoridades”, precisó.

“Yo me uno a los comerciantes de Gamarra, quienes no están viendo esto como un tema político. No están impulsando a ningún partido ni nada por el estilo. Por eso los apoyo. Siempre respaldaré todo lo que sea en contra de la extorsión, pero sin buscar un beneficio personal. Me sumaré a quienes realmente tengan una sola agenda: enfrentar la inseguridad ciudadana”, declaró a El Comercio.

Julio García Fernández, presidente de la Federación Nacional de Mototaxis del Perú (Fenamop), anunció que participará en el paro nacional convocado para este 14 de mayo, en el que transportistas, comerciantes y educadores marcharán contra la inseguridad ciudadana. pic.twitter.com/eQWeuXhSD8 — Sebastián Ramírez (@chinoperiodista) May 13, 2025

Cabe resaltar que la Asociación Hermanos Motociclistas Unidos del Perú (AHMUP) también participará en el paro, y se reunirán en el Campo de Marte, en la Av. Salaverry, a las 3:30 p.m.

En tanto, PeruRail anunció la suspensión de operaciones por tramos tras el anuncio de paro para este 14 de mayo. La empresa indicó que se suspenderán las operaciones del servicio bi-modal (bus más tren), así como las operaciones de tren de la estación de Tica Tica en el tramo Cusco - Puno.

“El día miércoles 14 de mayo, la operación de nuestros servicios de tren hacia y desde Machu Picchu se realizará en tramo corto, es decir, con salida y llegada a la Estación Ollantaytambo debido a la convocatoria del paro macro regional en esta fecha", sostuvieron en un comunicado.

Los que no participarán

Pese a la participación de gremios importantes, algunos sectores han decidido no sumarse a la paralización. Uno de ellos es el emporio comercial de Mesa Redonda, cuyos representantes han confirmado que no se sumarán. Así lo señaló Román Nazario, vocero de los comerciantes de la zona.

Por otro lado, Martín Ojeda, director de la Cámara Internacional de la Industria del Transporte, declaró a este diario que su gremio tampoco participará. “Pedimos que esta situación no se politice. No se debe jugar con la esperanza del pueblo. Propongamos soluciones reales, técnicas y concretas”, comentó.

“El paro está vinculado a partidos radicales. Nosotros no apoyamos al gobierno, eso es una difamación. Somos críticos del gobierno, pero hay que tener en cuenta que un paro de transporte urbano puede generar pérdidas de hasta 280 millones de soles , según la fundación Transitemos, porque se paralizan diversas actividades económicas”, añadió.

Comunicado de la Asociación Hermanos Motociclistas Unidos del Perú (AHMUP).

Marco Antonio Aguirre Valencia, presidente de la Unión de Gremios de Transporte Multimodal del Perú (Ugtranm), también señaló que, si bien algunos sectores del sur del país participarán, la mayoría de gremios del norte y centro no lo harán. “El foco debería ser la inseguridad, pero siento que se está politizando. Se está incluyendo en la agenda la renuncia de Dina Boluarte y el cierre del Congreso, cuando ese no es el tema de fondo. Necesitamos soluciones de peso”, opinó.

Por su parte, Martín Valeriano, presidente de la Asociación Nacional de Integración de Transportistas, explicó que su gremio no se sumará a la paralización, ya que mantienen una especie de “tregua” con el Ministerio del Interior y el INPE hasta el viernes, cuando se reunirán para presentar avances en la lucha contra la delincuencia.

Si bien algunos comerciantes de Gamarra participarán del paro, Susana Saldaña, presidenta de la Asociación Gamarra Perú, informó a El Comercio que “hemos consultado con los distintos sectores del emporio, y la mayoría ha manifestado su intención de trabajar el 14. Por eso, el emporio abrirá con normalidad. Se respetará tanto a quienes deseen manifestarse como a quienes quieran trabajar. En ambos casos, la seguridad está garantizada. Ya hemos coordinado con la policía y la municipalidad”.

Comunicado interno dirigido al emporio.

Las clases

Varias universidades públicas y privadas suspenderán sus clases presenciales y optarán por la modalidad virtual debido al paro convocado para este miércoles 14 de mayo. La Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM) informó que sus clases serán virtuales, con el objetivo de salvaguardar la seguridad de su comunidad.

Comunicado de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM).

Por su parte, la Universidad Nacional de Ingeniería (UNI) suspendió las clases presenciales para garantizar la seguridad, el bienestar y la integridad física de estudiantes, docentes y personal administrativo.

La Universidad Nacional Agraria La Molina (UNALM) también anunció que, ante el paro de transportistas, las actividades académicas se desarrollarán de forma virtual.

Mientras tanto, la Universidad del Pacífico comunicó que todas las actividades académicas de pregrado se realizarán de manera virtual, y que los exámenes presenciales programados para esa fecha serán reprogramados.

Asimismo, la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP), la Universidad de Lima, la Universidad de Piura y la Universidad Peruana Cayetano Heredia también emitieron comunicados anunciando la suspensión de clases presenciales.

Comunicado de la Universidad Nacional Agraria La Molina (UNALM).

El Comercio se contactó con el Ministerio de Educación (Minedu) para conocer cómo se desarrollarían las actividades y clases escolares, pero hasta el cierre de esta nota no se obtuvo respuesta.

Centros comerciales

Carlos Neuhaus Tudela, presidente de la Asociación de Centros Comerciales y de Entretenimiento del Perú (ACCEP), declaró a El Comercio que la decisión de operar o no dependerá de cada centro comercial y su respectiva gerencia. “Cada uno evaluará si es seguro abrir o no, considerando que brindamos un servicio importante a la población, especialmente en supermercados”, afirmó. Hasta el momento, ningún centro comercial ha anunciado un cierre definitivo para mañana.

El paro nacional del 14 de mayo, convocado por diversos sectores y regiones del país, se perfila como una jornada de gran impacto en Lima, Callao, Cusco, La Libertad, Arequipa y Puno.