El Parque de las Leyendas informó, a través de un comunicado en redes sociales, sobre el lamentable fallecimiento de uno de sus trabajadores. El incidente ocurrió el 1 de septiembre alrededor de las 10 de la mañana. El caso está siendo investigado por las autoridades. Sin embargo, los familiares y seres cercanos de la víctima cuestionan los detalles del fallecimiento y denuncian que se les está ocultando la verdad.

El joven fallecido fue identificado como Christian Wacner Vila Rivera, de 29 años, bachiller en Ingeniería Zootecnia por la Universidad Agraria de La Molina. Ingresó a trabajar en el Parque de las Leyendas, ubicado en el distrito de San Miguel, en el 2023. Él fue encontrado sin vida en la zona de cocodrilos del parque, llamando la atención el hecho de que se encontraba solo en ropa interior y sin sus documentos .

A raíz del incidente, la zona del zoológico donde se encontraron los restos de Vila Rivera fue restringida para el público, con el fin de facilitar las investigaciones . En el comunicado del Parque de las Leyendas se expresa: “lamentamos comunicar el sensible fallecimiento de nuestro compañero Christian Wacner Vila Rivera, quien se desempeñó como cuidador de animales exóticos y silvestres en la Subgerencia de Zoología. Su deceso está siendo evaluado por las autoridades correspondientes. Enviamos nuestras condolencias a sus compañeros, amigos y familiares, y agradecemos la comprensión y apoyo de todos en este momento difícil”.

Fue encontrado sin vida en la zona de cocodrilos del parque.

El equipo del parque indicó que “ha sido una situación fortuita. Él se encontraba realizando sus actividades diarias de limpieza y atención de las especies. Sus compañeros comentan que, de repente, él se tendió al suelo y, cuando se acercaron, ya había fallecido”.

Familiares y amigos denuncian contradicciones

Ariela Valentina Rivera, tía del fallecido, expresó a El Comercio su deseo de que se haga justicia. “Trabajaba como técnico en el zoológico y era bachiller. Estoy muy preocupada porque él nos había contado que pedía constantemente a su jefe que lo cambiara de área debido a ciertos desencuentros con sus compañeros de trabajo , quienes constantemente intentaban hacerlo quedar mal. Sin embargo, él estaba feliz porque su jefe siempre lo apoyaba”, relató.

Rivera también denunció que el parque ha brindado versiones contradictorias. “La persona que vino a recogernos desde Puente Piedra para comunicar la muerte de mi sobrino nos dijo que estaba en el área de los cocodrilos y que estaba flotando, ya que habría sufrido algún tipo de derrame o paro”, informó.

Christian Wacner Vila Rivera, de 29 años.

Reveló que la policía les impidió el acceso al lugar. “Uno de los efectivos nos mostró un video donde se ve que mi sobrino estaba echado en el suelo, sin agua, y en ropa interior. Hay muchas contradicciones. ¿Por qué estaba en ropa interior? Hemos solicitado las grabaciones de las cámaras de seguridad, pero no nos las quieren proporcionar”, expresó.

Los padres de Christian también solicitaron a la policía las pertenencias de su hijo; sin embargo, los efectivos informaron que no tenía tarjetas de ahorro ni otros documentos . “ Actualmente estamos esperando la entrega del cuerpo para velarlo y darle el adiós que merece . Nadie del Parque de las Leyendas se comunica con nosotros. Iremos a la morgue para buscar explicaciones”, mencionó.

María Huauyar, la mejor amiga universitaria del joven, comentó a El Comercio que la policía inicialmente indicó que la causa de muerte fue un paro, lo cual le pareció extraño, ya que Christian era joven y no tenía problemas de salud. “No dejaron entrar a la familia y solo mostraron fotos y videos de él tirado en el suelo. Estaba solo en ropa interior, lo cual es muy raro porque no hay certeza de que él estuviera trabajando en esas condiciones. Debería haber tenido la indumentaria adecuada. ¿Qué están tratando de ocultar? No se entiende lo que está pasando. Ni siquiera quieren entregar las grabaciones de las cámaras, lo cual es muy confuso”, relató.

El hombre era bachiller en Ingeniería Zootecnia por la Universidad Agraria de La Molina.

“Nosotros, los especialistas en Ingeniería Zootecnia, siempre trabajamos en campo. ¿Qué respaldo nos ofrece el parque para nuestro seguro de vida? La familia espera al menos que les entreguen el cuerpo para poder velarlo y darle el último adiós”, agregó.

El abogado de la familia, Mario Arribas, mencionó que las contradicciones podrían indicar un caso de homicidio calificado. “El cuerpo fue movido, le sacaron sus documentos y ropa. La víctima ya había comentado sobre envidia laboral. El parque ha comunicado que se trata de un accidente, pero esa versión no tiene un análisis jurídico y parece intentar eludir cualquier tipo de responsabilidad”, dijo.

Arribas resaltó que Christian no trabajaba en la zona de cocodrilos, por lo que resulta curioso que se encontrara allí. Además, el cuerpo fue movido sin la presencia de un fiscal. “Vamos a presentar una denuncia por homicidio calificado contra los responsables en la Depincri. También iremos a la morgue, primero para recoger el cuerpo y luego para obtener la necropsia que explique la causa de su fallecimiento”, comentó.

Comunicado del Parque de las Leyendas.

Pronunciamiento del Parque de las Leyendas

En una entrevista con El Comercio, Loudmird Abilio Gutiérrez Ayala, Jefe de la Oficina General de Asesoría Jurídica del Parque de las Leyendas, informó que los resultados oficiales de la necropsia indicaron que la causa de muerte fue asfixia por sumersión, es decir, ahogamiento . “ Respecto a por qué se encontraba sin ropa ni documentos, estamos investigando . También queremos saber por qué estaba sin sus prendas. Es parte de la investigación policial”, dijo.

Gutiérrez Ayala agregó que “este trabajador tenía un protocolo para ingresar a los ambientes de los animales. No entendemos qué hacía sin su indumentaria. Estaba prácticamente flotando en el agua de una de las zonas de exhibición de animales”.

Certificado de necropsia.

El especialista explicó que, cuando encontraron al joven flotando en el agua, se notificó al personal de zoología y a los guardaparques, quienes intentaron ayudarlo. “ Ellos trataron de llevarlo a la orilla, pero en medio de la desesperación bajaron el nivel del agua. Por eso, en los videos y fotos se le ve en el suelo . Una enfermera intentó ayudarlo, pero ya no tenía signos vitales”, relató.

Los efectivos acordonaron el área y no permitieron el ingreso mientras comenzaban las investigaciones.

“Tan pronto tomamos conocimiento, intentamos contactar a su familia y enviamos una camioneta a su casa para que vinieran. Cuando llegaron, ya estaba la policía en la zona. Los efectivos acordonaron el área y no se permitió el ingreso mientras comenzaban las investigaciones. Posteriormente, se les brindó acceso al parque”, agregó.