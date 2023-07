El Poder Judicial (PJ) rechazó el pedido de prisión preventiva de la Fiscalía contra Sebastián Linares y Christian Mori, quienes protagonizaron un accidente vehicular el pasado viernes 7 de julio en Magdalena. El choque dejó a una menor de 9 años gravemente herida, quien se encuentra en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) de la clínica San Felipe.

El PJ ordenó la medida de comparecencia con restricciones e impedimento de salida del país a los investigados. Asimismo, impuso el pago de la caución económica de 25 mil soles para Sebastián Linares y 13 mil soles a Christian Mori. Ambos chocaron en el cruce de la calle Ramsey y la avenida Juan de Aliaga en Magdalena. Linares manejaba sin licencia .

Las cámaras de videovigilancia de un edificio cercano a la intersección de ambas vías captaron el preciso momento en el que impactaron el auto de Linares y la camioneta blanca en la que iba la menor.

La imprudencia de ambos conductores produjo el choque

Para Franklin Barreto, exjefe de la División de Investigaciones de Actividades de Tránsito de la PNP, ambos conductores realizaron maniobras imprudentes, lo que ocasionó el choque de sus vehículos.

Barreto señala que Linares cometió una falta grave al manejar sin brevete: “La licencia no solo es el título que reconoce que una persona sabe conducir: también certifica que el conductor tiene las capacidades y habilidades necesarias para manejar un vehículo por la vía pública”, asevera.

Frente a la experiencia conduciendo vehículos mayores que arguyó Linares en la audiencia, Barreto afirma que, al no poseer el brevete, su experiencia se considera como empírica, mas no acreditada para manejar: “La licencia certifica la pericia de una persona para conducir un vehículo. Esto involucra que sabe manejar y conoce el reglamento de tránsito. Ambos son importantes para evitar accidentes de este tipo”.

Antes de la intersección con la avenida Juan de Aliaga, en la calle Tomas Ramsey existe una señal octogonal de «PARE» y otra en la calzada .

Foto: GEC

Barreto explica que esta señal obligaba a Linares, quien iba por la calle Ramsey, a ceder el paso a los vehículos que circulaban por la avenida Juan de Aliaga: “Todo el que llegue a ese cruce debe tener el máximo de precaución en todo momento. Él (Linares) debió parar y no pasar por el cruce hasta verificar que no había peligro. Quizá, por desconocimiento no supo interpretar el significado de la señal de «PARE»”.

Por otro lado, Barreto llama la atención sobre la imprudencia de Christian Mori. El especialista opina que este pudo haber manejado la movilidad a excesiva velocidad —lo que no ha sido corroborado por fuentes oficiales.

“El reglamento de tránsito indica que, cuando no existe señalización en un cruce, un vehículo no puede superar los 30 km/h. Es evidente que la movilidad superó esta velocidad”, sostiene Barreto.

“El conductor de la movilidad (Mori) cruzó la intersección pese a que es evidente que pudo observar la aparición del otro auto. Su imprudencia fue un acto dobletemente temerario, porque transportaba a un menor que estaba bajo su confianza”, agrega.

Movilidad Choque Así terminó la movilidad marca Changan en la que iba la niña. (Foto: Fuentes de EC) 1 / 2 Auto Linares Así quedó el Mercedez Benz de Linares de placa F2V-400. Foto: Fuentes de EC 2 / 2

¿Cuál es el estado de la menor en UCI y qué acciones tomará su defensa legal?

Simón Rodríguez, padre de la menor afectada, declaró a El Comercio que su hija mantiene indicadores estables de vitalidad luego de haber pasado por una operación el día sábado: “Tuvo una intervención quirúrgica para que se retire un coágulo en su cerebro. Felizmente este órgano no se inflamó. Ella permanecerá en UCI los siguientes días hasta verificar que sus funciones fisiológicas funcionan correctamente”, detalló.

Rodríguez explicó que su pequeña sufrió una contusión ocular que puede comprometer su ojo derecho: “Se han fracturado varios huesos alrededor de la parte orbital. También, tiene fracturas en el rostro y el cráneo. Dentro de todo lo malo, no se conocen lesiones dentro del cuerpo”, declaró.

"Así como mi hija se fue a su colegio sana y salva, queremos que regrese sana y salva a los brazos de su padres". Simón Rodríguez, padre de la menor afectada.

Por otro lado, Rodríguez manifestó su desacuerdo con el fallo de comparecencia con restricciones e impedimento de salida del país para Linares. “Nos parece indignante que ante los agravantes de manejar sin brevete y la falta de conocimiento de reglas, no se haya dictado prisión preventiva”, afirmó.

La defensa legal de la familia de la familia declaró a El Comercio que espera que “la fiscalía apele la decisión adoptada por el juez de la investigación preparatoria”. “Nos constituiremos como actor civil y procuraremos que la fiscalía culmine la investigación preparatoria a la brevedad posible”, agregó.

Por su parte, Edward Calmet, abogado de Sebastián Linares, indicó a este Diario que él y su patrocinado están conformes con la decisión del PJ.

Sebastián Linares trabajó en el Tribunal Constitucional en calidad de 'asesor del despacho de magistrado'. Foto: Captura de pantalla

Durante la audiencia del lunes, Linares ofreció colaborar económicamente con la familia Rodríguez para cubrir los gastos de los tratamientos médicos de la menor en UCI. Sin embargo, el padre de la niña indica que el abogado no se ha comunicado con ellos hasta el momento. “Si hay un ofrecimiento de ayuda para mi hija, no la vamos a rechazar, porque nuestro objetivo es la justicia, no la venganza”, subrayó.

Asimismo, Rodríguez explicó que Christian Mori realizaba el servicio de movilidad para el traslado de su hija desde marzo de este año. Sin embargo, no verificaron si él y su unidad cuentan con los documentos y requisitos para el transporte de estudiantes que exige la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU).

Cabe recordar que la ATU informó que sancionaría a Mori con una multa de S/ 19.800 si su vehículo no está registrado como movilidad escolar.