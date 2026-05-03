Resumen

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Durante el operativo se incautaron tres fusiles Galil, un fusil de francotirador, un fusil automático ligero FAL, cuatro subametralladoras, municiones de diversos calibres y explosivos. Foto: X/Mindef / composición GEC
Durante el operativo se incautaron tres fusiles Galil, un fusil de francotirador, un fusil automático ligero FAL, cuatro subametralladoras, municiones de diversos calibres y explosivos. Foto: X/Mindef / composición GEC
Por Redacción EC

Una operación militar contra la minería ilegal y crimen organizado, en la provincia de Pataz, La Libertad, logró la captura de 68 personas y la incautación de armas de guerra. El operativo estuvo a cargo del Comando Unificado Pataz, compuesto por las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional.

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