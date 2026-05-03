Una operación militar contra la minería ilegal y crimen organizado, en la provincia de Pataz, La Libertad, logró la captura de 68 personas y la incautación de armas de guerra. El operativo estuvo a cargo del Comando Unificado Pataz, compuesto por las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional.

La operación denominada ‘Caballo de Troya’ se ejecutó la madrugada del viernes 1 de mayo luego de las labores de inteligencia que alertaron sobre la existencia de armas ilegales.

El Comando detalló que se incautó un total de tres fusiles Galil, un fusil de francotirador, un fusil automático ligero FAL, cuatro subametralladoras, municiones de diversos calibres y explosivos. Todo este armamento fue puesto bajo custodia de las autoridades correspondientes.

Además, se dio a conocer que 67 de las 68 personas no eran de Pataz. Ellas son investigadas por la Policía Nacional y el Ministerio Público.

Según el Comando Unificado, sus acciones han logrado afectar económicamente las actividades ilícitas en Pataz. Han perdido alrededor de S/ 250 millones tras incautar 78 armas entre fusiles y pistolas, más de 16 000 municiones y más de 33 000 kilos de explosivos, además de detener a más de 159 personas.