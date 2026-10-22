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Resumen

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La Libertad: Ataque armado deja dos muertos en mina de Pataz. Foto: Difusión.
La Libertad: Ataque armado deja dos muertos en mina de Pataz. Foto: Difusión.
Por Abby Ardiles

Dos agentes de seguridad privada fueron asesinados y otras dos personas resultaron heridas durante un ataque armado ocurrido el 6 de octubre en el sector Santa María, en el distrito de Pataz, La Libertad. El hecho se registró dentro de una concesión de la Compañía Minera Poderosa, específicamente en un área asignada a un minero artesanal con el que mantiene un contrato de exploración y explotación. Los fallecidos trabajaban para la empresa de seguridad contratada por este último.

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