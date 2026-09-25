De los 43 distritos de Lima, 40 tienen por lo menos una huaca completa. En total, más de 400 de ellas forman parte de los 600 sitios arqueológicos que existen en la capital. “Es un derecho del limeño saber la historia de su territorio, qué significado tiene hoy y qué significado puede tener mañana”, comenta a El Comercio el gestor cultural y periodista Javier Lizarzaburu.

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El escritor, que ha paseado su pluma por las páginas de este Diario y la BBC, entre otros, comenzó a trabajar en torno a las huacas en el 2010 mediante la campaña Lima Milenaria en El Comercio y confiesa que una de las cosas que más le sorprendió en todo este tiempo fue cómo los limeños “habíamos aprendido a no verlas”.

“Me causó muchísima sorpresa la riqueza que estaba por todos lados y por otro lado lo poco que sabíamos de las huacas”, señala.

La huaca Huantille es el recuerdo de aquella Lima prehispánica en pleno corazón del distrito de Magdalena del Mar.

Su pasión por estas riquezas arqueológicas lo llevó a ser uno de los que diseñó el pabellón peruano en la Bienal de Venecia en el 2018 con el tema de las huacas de Lima, tras formar parte del equipo ganador de un concurso del Patronato de Cultura.

“Yo dejé el Perú en el 2020 y dejé de hacer el activismo que hacía con el tema, hasta que me di cuenta que había perdido bastante entusiasmo en general. Por eso, a principio de este año decidí retomarlo”, reseña.

Así fue como nació la iniciativa que reúne a arqueólogos, arquitectos, gestores culturales, educadores, historiadores y comunicadores, con el objetivo de construir una propuesta ciudadana de largo plazo para la protección y puesta en valor de las huacas de Lima.

La Red Milenaria Lima busca construir una propuesta ciudadana de largo plazo para la protección y puesta en valor de las huacas de la capital. / PERCY RAMÍREZ / EL COMERCIO

“A fines de febrero lancé una convocatoria abierta en redes sociales para los que quisieran formar parte de un grupo de trabajo con el propósito de presentar o trabajar para la candidatura de las huacas de Lima a la lista del Patrimonio Mundial de la Unesco. Tras un proceso casi de selección natural, entre quienes no podían y quienes tenían otra manera de entender el asunto, quedamos un grupo de nueve personas”, detalla Lizarzaburu.

Actualmente, la Red Lima Metropolitana está conformada por el educador Koke Contreras, los arqueólogos Jorge Aching, Elías Mujica y Pedro Espinoza; la artista Marinés Agurto, los arquitectos Jorge Larrea y José Ignacio Pacheco, y la historiadora del arte Patricia Ciriani.

A ellos se le han venido sumando en el camino otros expertos como el exministro de Cultura Luis Jaime Castillo, la exviceministra de la misma cartera Sonaly Tuesta, el arquitecto José Canziani, o los arqueólogos Jovelos Bahamonde y Denise Pozzi-Escot, entre otros.

En los próximos meses, el colectivo ciudadano analizará una selección preliminar de sitios conforme a los criterios de la Unesco y presentará formalmente la iniciativa al Ministerio de Cultura.

“Si bien todos tenemos huacas favoritas, algunas pueden calzar mejor que otras en los criterios de la Unesco, que son cada vez más exigentes. Con ese avance del trabajo, y el apoyo ciudadano, en los próximos meses planeamos presentar una carta al Ministerio de Cultura expresando el deseo de los peruanos para que el gobierno pueda tramitar esta candidatura”, explica Lizarzaburu.

En 40 de los 43 distritos de Lima Metropolitana existe al menos una huaca, como la de Huantinamarca en San Miguel. / JORGE CERDÁN / EL COMERCIO

El gestor cultural adelanta que este tipo de proyectos pueden tomar años en ser completados, pero destaca que “no es una propuesta de arqueología, no es una propuesta de arquitectura, es una propuesta de ciudad, en la que lideramos ciudadanos. Nosotros estamos trabajando sobre la idea de un paisaje ancestral urbano que ha sobrevivido en medio de una urbe, de una megaciudad como es Lima”.

En ese mismo sentido, Lizarzaburu considera que este tipo de iniciativas deben llevarnos a reflexionar como limeños sobre qué ciudad buscamos preservar para el futuro. “Las huacas nos forman parte del imaginario de ciudad del limeño y es lógico en muchos sentidos. En el colegio la mayoría no enseña sobre el pasado prehispánico de la ciudad. Hay libros arqueológicos pero no libros que nos hablen sobre las huacas como parte de la ciudad” reflexiona.

“Debemos reconocer que el inicio de los procesos de civilización que se dan en el territorio donde ahora se levanta Lima empezaron hace cuatro mil años. Eso dio inicio a una serie de transformaciones del paisaje que no solo se ve en la presencia de huacas sino de canales de irrigación que aún sobreviven”, agrega en referencia a Surco, Huatica, Ate y Magdalena, que desde hace dos mil años conforman el sistema de irrigación prehispánico más importante del valle de Lima.

“La capital hoy sigue completamente anclada a ese pasado prehispánico, pero nunca hemos creado contenido ni narrativas que le expliquen al ciudadano esa continuidad. Hay como un quiebre que se produce a partir de 1535 que ha imposibilitado que tomemos contacto con toda esa riqueza”, concluye Lizarzaburu.