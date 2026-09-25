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En Lima hay más de 400 huacas, pero la mayoría de ciudadanos ha "aprendido a no verlas", alerta el gestor cultural y periodista Javier Lizarzaburu.
En Lima hay más de 400 huacas, pero la mayoría de ciudadanos ha "aprendido a no verlas", alerta el gestor cultural y periodista Javier Lizarzaburu.
/ ROLLY REYNA / EL COMERCIO
Por Renzo Giner Vásquez

De los 43 distritos de Lima, 40 tienen por lo menos una huaca completa. En total, más de 400 de ellas forman parte de los 600 sitios arqueológicos que existen en la capital. “Es un derecho del limeño saber la historia de su territorio, qué significado tiene hoy y qué significado puede tener mañana”, comenta a El Comercio el gestor cultural y periodista Javier Lizarzaburu.

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