La Asociación Casona Las Columnas, es un solar ubicado en la cuadra tres del Jr. Conde de Superunda, en el Centro Histórico de Lima. El inmueble de quincha y adobe alberga a unas 53 familias que están en constante peligro debido al riesgo de derrumbe que presenta la construcción.



La casona se encuentra al costado de la refaccionada Casa Osambela, que albergó a José de San Martín tras proclamar la Independencia del Perú. El monumento, que según sus ocupantes era visitado por personajes ilustres de la época de la colonia, se encuentra también a una cuadra del Palacio Municipal y a dos de Palacio de Gobierno.

“Los vecinos nos hemos organizado para garantizar la seguridad de la casa. Hemos apuntalado las paredes, hemos tomado todas las medidas necesarias para sobrevivir. Pedimos al Ministerio de Cultura, de Vivienda, a la Municipalidad de Lima y a la Beneficencia de Lima que nos tomen en cuenta. Ya no podemos vivir así”, dice Teresa Reyes Neyra, presidenta de la Asociación Casona Las Columnas.

Reyes Neyra vive ahí desde hace más de 60 años y señala que en el 2014 los vecinos buscaron ayuda de organizaciones privadas para crear un proyecto de vivienda diseñado siguiendo los estamentos legales y técnicos correspondientes. “El proyecto contempla la construcción de 32 departamentos y un área para galerías y comercios. Es momento de empezar con la recuperación del Centro Histórico. Desde hace muchos años se habla de esto y las autoridades no hacen nada”, dice.

-El Conflicto-

Los ocupantes de la casona, que data del siglo XVII, explican que la dueña del inmueble es la Sociedad de la Beneficencia de Lima. “Ellos nos dejaron de cobrar el alquiler debido a que el inmueble está en mal estado. Ahora, dicen que somos morosos y que no se puede arreglar nada porque nosotros no pagamos. Nuestro error fue no firmar documentos”, explica Teresa.

Para que los inquilinos puedan hacer su proyecto realidad, la Beneficencia debería realizar la transferencia del inmueble a la asociación y luego se debería hacer las coordinaciones respectivas con el Ministerio de Cultura y la Municipalidad de Lima.

“Queremos llegar a hablar con el alcalde Muñoz. Esperamos que su gestión pueda recuperar el valor del Centro Histórico. Nosotros necesitamos apoyo para dejar de vivir en la incertidumbre”, dice la presidenta de la asociación.

En su plan de gobierno, el alcalde Jorge Muñoz detalló que se generarán alianzas estratégicas con diversas entidades del Estado y del sector privado para recuperar el Centro Histórico de Lima.

La meta para el 2022 es que la ciudad valore su cultura e historia.