El Ministerio de Cultura declaró Patrimonio Cultural de la Nación a diez mil tres (10.003) bienes culturales muebles que forman parte del Manejo de Colecciones (MACO) de la Dirección General de Museos, de propiedad del Ministerio de Cultura. La declaratoria fue oficializada mediante las Resoluciones Viceministeriales N.° 000321-2025-VMPCIC y N.° 000322-2025-VMPCIC.

El conjunto declarado está conformado por bienes procedentes de intervenciones arqueológicas, transferencias, donaciones, procesos de repatriación y otras acciones relacionadas a la protección y salvaguardia del patrimonio cultural mueble del país.

Newsletter Buenos días Carlos Salas Abusada desglosa con rigor las noticias clave del día de lunes a viernes.

Del total, seis mil seiscientos cuarenta (6.640) bienes muebles prehispánicos destacan por su alto valor arqueológico y científico, al proporcionar información sobre la vida, las costumbres, las prácticas religiosas y el desarrollo tecnológico de diversas culturas prehispánicas, como Chavín, Paracas, Nasca, Moche, Recuay, Vicús, Wari, Lambayeque, Chimú, Chancay, Chiribaya e Inca. Estos bienes evidencian un alto nivel de destreza artesanal y constituyen una fuente fundamental para el estudio de los procesos productivos y organizativos de las sociedades ancestrales de nuestro país.

Imagen: Ministerio de Cultura

Asimismo, tres mil trescientos sesenta y tres (3.363) bienes histórico-artísticos y etnográficos comprendidos en esta declaratoria reflejan la riqueza y diversidad del arte peruano, reflejando la incorporación de técnicas, materiales e iconografías, así como los procesos de sincretismo cultural desarrollados durante el periodo virreinal, contemporáneo y republicano.

El conjunto de bienes es evidencia del nivel de destreza artesanal y el desarrollo tecnológico alcanzado desde periodos muy tempranos, pasando por la época inca, hasta los periodos recientes de nuestra historia.

Su valor científico se sustenta en su materialidad, que brinda información sobre los procesos técnico-productivos, dadas las características y diferencias existentes en las técnicas de producción a lo largo de la historia y presentes en las comunidades originarias.

El valor social, se debe a su trascendencia, que fortalece nuestra identidad cultural y el derecho de apropiación de nuestra historia para comprenderla y valorarla, teniendo en consideración que nuestro país es heredero de una vasta riqueza cultural.

Con estas declaratorias, el Ministerio de Cultura reafirma su compromiso con la protección, conservación, investigación y difusión del Patrimonio Cultural de la Nación, fuente de conocimiento y orgullo para todos los peruanos.