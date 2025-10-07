El Ministerio de Cultura declaró Patrimonio Cultural de la Nación al material bibliográfico perteneciente a la Biblioteca Regional de Arequipa, que contiene anotaciones manuscritas del Premio Nobel de Literatura Mario Vargas Llosa sobre la novela Cien años de soledad (1967), del escritor colombiano Gabriel García Márquez.

La declaratoria se oficializó mediante la Resolución Viceministerial N.º 000255-2025-VMPCIC/MC, al reconocerse el valor histórico, literario y documental de este ejemplar, que sirvió como fuente para la elaboración de la tesis doctoral que Vargas Llosa presentó en la Universidad Complutense de Madrid, posteriormente publicada con el título García Márquez: historia de un deicidio (1971).

El material bibliográfico fue analizado por la Unidad Funcional de Valoración y Defensa del Patrimonio Bibliográfico Documental, de la Dirección de Protección de las Colecciones de la Biblioteca Nacional del Perú, determinando que las numerosas anotaciones manuscritas de Vargas Llosa constituyen un valioso testimonio de su proceso de análisis, interpretación y estudio de la obra de García Márquez, así como de los recursos narrativos y técnicas literarias presentes en Cien años de soledad.

De acuerdo con la evaluación, el ejemplar posee un valor único y excepcional, al constituir una fuente directa del proceso intelectual y crítico de Mario Vargas Llosa. Asimismo, se considera una de las más destacadas críticas literarias del premio Nobel peruano, por la cual es reconocido como uno de los principales conocedores y estudiosos de la obra de Gabriel García Márquez.

