Edificio Giacoletti: aún no existe propuesta para recuperar inmueble histórico

Casi todos los que llegan hasta la plaza San Martín, en el Centro Histórico de Lima, miran con asombro lo que queda del edificio Giacoletti, construido en 1912 por los arquitectos italianos Raymundo y Guido Masperi. El inmueble fue consumido por las llamas la madrugada del 28 de octubre.



El siniestro se originó en una de las chimeneas de la pollería Roky’s, uno de los tres locales que allí funcionaban.

A dos meses del siniestro, el Ministerio de Cultura y el Grupo Roky’s aún no han llegado a un acuerdo para recuperar el monumento histórico. Como medida preventiva, el perímetro del edificio situado entre el Jr. Quilca y la Av. Nicolás de Piérola ha sido cercado. Este Diario comprobó que agentes de la Municipalidad de Lima resguardan la zona.

Mario Casaretto, de la Gerencia de Defensa Civil, indicó que la medida se mantiene desde el día en que se reportó el incendio.

“Dentro de nuestras competencias hemos tomado todas las precauciones posibles. Todo tema de reparación, reconstrucción y obras tiene que ver directamente con el Ministerio de Cultura”, dijo.

En la zona, desde hace poco más de una semana se han colocado unos avisos en los que se lee: “Estamos trabajando para que nuestro patrimonio cultural perdure para siempre”. El mensaje va acompañado por el logotipo de la pollería Roky’s.

—Incertidumbre—

Al ser consultado por El Comercio, el Grupo Roky’s detalló que representantes de su empresa se reunieron con personal del Ministerio de Cultura. Asimismo, señalaron que tienen la predisposición de trabajar para recuperar el inmueble siniestrado.

El Ministerio de Cultura detalló que, el 30 de octubre, a través de la Dirección de Patrimonio Histórico Inmueble, se envió un oficio a Inversiones Kiyashi, representante del Grupo Roky’s. En el documento se comunicaron las medidas de emergencia para ser implementadas en el inmueble siniestrado.

La empresa, a través de Inversiones Tomás Valle S.A.C., pidió una cita para el 28 de noviembre, fecha en la que presentó un informe “técnico pericial sobre la situación estructural del inmueble siniestrado con algunas recomendaciones muy generales del procedimiento para el retiro de escombros”, informó el sector.

“En esa reunión se les comentó que el Ministerio de Cultura estaba desarrollando la propuesta de apuntalamiento”, agregaron.



El ministerio informó que la empresa puede solicitar la autorización para ejecutar obras, siempre y cuando presente un expediente de obra de reconstrucción que cuente con la asistencia técnica del sector. “Los trabajos de apuntalamiento se realizarían de manera participativa entre el Ministerio de Cultura y la empresa”, acotaron.

Según los informes estructurales, primero se debería realizar el apuntalamiento general del inmueble y luego hacer una evaluación detallada de la afectación de las fachadas. “Considerando la documentación gráfica y fotográfica existente es factible su reconstrucción dado que es un hito importante del ambiente urbano monumental de la plaza San Martín de Lima”, dijo el ministerio.

Para Giorgio Silva, bombero, ingeniero industrial y miembro de la Sociedad Nacional de Protección Contra Incendios, los reglamentos para prevención de siniestros son claros. “La norma dice cuáles son las medidas preventivas que se deben tomar en cuenta. Se tiene que tener especial cuidado con los inmuebles históricos”, señala.

Silva, quien tiene más de 30 años conviviendo de cerca con el fuego, señala que lo ocurrido en el Giacoletti se pudo haber evitado. “Yo no he visto el interior de la pollería, pero en estos casos es importante tener un sistema cortafuegos en las chimeneas, con eso no se expande el fuego”, acotó.

El sistema en mención consiste en que la estructura metálica tenga un revestimiento de concreto para evitar que las llamas lleguen hasta otros materiales inflamables.

El sector Cultura detalló que durante el 2018 ha trabajado en la elaboración del Plan Maestro del Centro Histórico que incluye una serie de medidas de prevención. El plan aún no es aprobado por parte de la Municipalidad de Lima.

También elabora un mapa de riesgos para identificar inmuebles donde funcionan locales que representen riesgos contra el patrimonio.