Por Diego Aquino Pedraza

Bajo el actual Santuario de Santa Rosa de Lima, en el Centro Histórico, permanecían los vestigios de un edificio que durante siglos formó parte de la vida de la ciudad. Una investigación arqueológica de la Gerencia de Planificación, Gestión y Recuperación del Centro Histórico de Lima (Prolima) permitió identificar restos de la antigua iglesia y del Hospital del Espíritu Santo, institución que comenzó a funcionar el 23 de mayo de 1575, con autorización del virrey Francisco de Toledo.

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