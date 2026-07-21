Por Renzo Giner Vásquez

Tras poco más de año y medio de trabajo, las obras de restauración al Palacio Legislativo encargadas por el Congreso de la República estarán listas el próximo 28 de julio, según informaron a El Comercio desde la Gerencia de Planificación, Gestión y Recuperación del Centro Histórico de Lima (Prolima).

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