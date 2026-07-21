Los trabajos en la sede parlamentaria fueron realizados en coordinación con el programa de la Municipalidad Metropolitana de Lima (MML) encargado de restaurar y proteger el patrimonio del Centro Histórico como parte del convenio firmado por ambas entidades el 22 de noviembre del 2024 y ratificado por el consejo metropolitano tres días más tarde.

Dicha colaboración, a su vez, responde al Convenio Marco de Cooperación Institucional firmado entre el Congreso y la MML el 21 de julio del 2022, con vigencia de cinco años y opción a extenderse.

“Es inevitable citar el Plan Maestro del Centro Histórico que aprobamos en el 2019. La sede del Congreso es Patrimonio Cultural de la Nación, por lo tanto nos corresponde brindar apoyo como cada vez que un propietario del Centro Histórico quiere restaurar su inmueble”, explicó a El Comercio el arquitecto, historiador del arte y gerente de Prolima, Luis Martin Bogdanovich.

Según el funcionario, el proyecto tuvo un costo de “18 millones de soles del presupuesto del Congreso de la República. Nosotros hemos desarrollado el expediente de restauración y lo ha desarrollado Prolima como una contribución; es decir, los 18 millones son de ejecución física. La MML no ha cobrado un centavo por el desarrollo del expediente técnico ni por la supervisión con personal de Prolima”.

Los trabajos de restauración en el Palacio Legislativo contaron con un presupuesto de 18 millones de soles, según el jefe de Prolima. / Prolima

- Capa tras capa -

Desde Prolima detallaron a El Comercio que las obras en el Palacio Legislativo se encuentran en etapa de cierre; es decir, hay personal ultimando detalles pero el grueso del trabajo ya ha sido concluido.

Según Bogdanovich, estos se enfocaron en la portada principal del edificio, el área del recibidor, el Hall de los Pasos Perdidos, el Hemiciclo de sesiones parlamentarias y el Hemiciclo Raúl Porras Barrenechea.

“En la portada principal solo nos encargamos del cuerpo central. Por eso se darán cuenta que esa área está preciosamente restaurada y el resto no, porque el Congreso lo ha pintado con los contratistas que tiene. El Hall de los Pasos Perdidos fue el último de los ambientes y, al igual que en el resto, lo que se hizo fue retirar todas las capas de pintura para llegar a los colores originales”, precisa Bogdanovich.

La restauración del portal principal se enfocó en el cuerpo central según Bogdanovich. / Prolima

El jefe de Prolima explicó también que en esta área se pudo apreciar de primera mano los cambios que experimentó el Palacio Legislativo en sus 107 años de existencia. “La historia del Congreso es una historia de remodelaciones. Desde que fue concebido por el arquitecto francés Emilio Robert hasta el presente hubo algunos hitos. La construcción misma, con el diseño de Robert, es el primero y luego hay una intervención de remodelación en la década de los 30 donde el Hall de los Pasos Perdidos cambia. Es por eso que hemos encontrado dos momentos arquitectónicos y cromáticos. Primero unas columnas de fuste liso de color rosado y luego unas columnas estriadas”, narra el funcionario.

Adicionalmente, fue necesaria una intervención de emergencia en los vitrales del inmueble, deteriorados y con peligro de pérdida permanente. Según Bogdanovich, esto representó el trabajo con “decenas de miles de piezas de vidrio, se ha restaurado una por una y se ha vuelto a ensamblar con el refuerzo de la propia estructura metálica, que por la humedad también corría riesgo de colapsar”.

Los especialistas se encargaron de retirar todas las capas de pintura para llegar a los colores originales de la edificación. / Prolima

- Trabajo pendiente -

Las obras en el Palacio Legislativo constituyen actualmente la principal colaboración entre el Congreso y Prolima, junto a los trabajos de restauración y puesta en valor del Museo del Congreso y de la Inquisición.

Este último tuvo un accidentado desarrollo luego de que se paralizara en febrero del año pasado por “vicios ocultos” que afectaron su viabilidad técnica. Por entonces, el Parlamento anunció la suscripción de un convenio de cooperación con Prolima para contar con personal especializado en la obra y a la fecha se espera que los trabajos culminen hacia finales del 2027.

Los trabajos en el Palacio Legislativo se enfocaron en cinco ambientes: la portada principal, el área del recibidor, el Hall de los Pasos Perdidos, el Hemiciclo de sesiones parlamentarias y el Hemiciclo Raúl Porras Barrenechea. / Prolima

En el caso del Palacio Legislativo, “lo que ha quedado pendiente es la restauración del piso de mosaicos porque hay que mencionar que el Congreso no ha dejado de funcionar. Nosotros hemos trabajado durante más de un año en paralelo y con enormes dificultades de coordinación a consecuencia de que el edificio estaba en uso”, según Bogdanovich.

Al ser consultado por El Comercio sobre los planes que existirían para completar las obras en la sede legislativa, el jefe de Prolima señaló que “eso va a depender del Congreso finalmente, que tenga la intención de continuar el trabajo de restauración y que reserve los recursos necesarios para poder hacerlo”.

“Aún quedan muchas cosas pendientes, empezando por la misma fachada. Y evitar que se sigan dando intervenciones desafortunadas que son las que han ido deteriorando a lo largo de los más de 100 años de existencia que tiene el Palacio Legislativo su aspecto original”, agregó.

Según Bogdanovich, futuras obras de restauración dependerán exclusivamente del nuevo Congreso. / Prolima

En esa línea, el funcionario destacó el papel que jugó en este acuerdo la Oficina de Protección del Patrimonio Cultural del Congreso de la República, creada a finales del 2024 y en funcionamiento desde inicios del año pasado.

“Esa oficina fue creada también por recomendación nuestra. Todas las instituciones con edificios antiguos deberían tener una oficina especializada, aunque sea un equipo mínimo, que pueda orientar las acciones para que no se cometan despropósitos. La oficina ha sido el instrumento para poder tener un nexo de coordinación y comunicación”, aseguró.

Según el Reglamento de Organización y Funciones (ROF) del Congreso, la oficina de protección patrimonial depende de la Oficialía Mayor, siendo la responsable de planificar, organizar, orientar, monitorear y supervisar los procesos y actividades de conservación, restauración, promoción y puesta en valor de los bienes de Patrimonio Cultural de la Nación a cargo del Congreso de la República.