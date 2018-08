La ministra de Cultura, Patricia Balbuena, recorrió junto a este Diario los pasadizos del Archivo General de la Nación (AGN) en su local del Palacio de Justicia, del cual podría ser desalojado si prospera una demanda del propio Poder Judicial (PJ). Hoy la Segunda Sala Civil de Lima resolverá el caso. La ministra de Cultura adelanta que apelará ante la Corte Suprema un eventual desenlace adverso.



— ¿Qué salida planteará al titular del PJ en la reunión que le ha solicitado?

Que vamos a seguir agotando las vías legales. Si no nos es favorable, vamos a ir a casación, estamos haciendo la evaluación si corresponde o no. En el caso más desfavorable, que nos den el tiempo prudente para migrar. Se requiere un proceso delicado de mudanza.

— ¿Por qué el PJ pudo inscribir este edificio en Registros Públicos si era un bien compartido con el AGN?

Porque el AGN no fue notificado de la inscripción registral. Lo que debió pasar es que el primero, en conjunto con el segundo, inscribiera el bien como una copropiedad, pero el Poder Judicial inscribió todo el bien a su nombre.

— ¿Cuándo se enteran de lo que había hecho el PJ?

El AGN es notificado a partir de la demanda [de desalojo]. En el 2012 el PJ hizo la inscripción y en el 2014 es que se inicia el proceso judicial.

— ¿Por qué quiere desalojarlos?

Porque quiere espacios para oficinas de juzgados. ¡Nos parece una locura! El Palacio de Justicia no es para juzgados, aquí funciona su consejo ejecutivo y las salas de la Corte Suprema.

— De tener que ser movido, ¿de qué documentos en riesgo estamos hablando?

Aquí está el patrimonio de la etapa republicana, documentos que datan de 1821, firmados por José de San Martín y sus primeros ministros, como Hipólito Unanue. También están todos los archivos de las notarías, de los registros civiles, los proyectos originales que los presidentes enviaron al Congreso, títulos de comunidades indígenas. Un total de 17 mil metros lineales de documentos guardados en un área de 5.200 metros cuadrados.

— En caso de que la sentencia no les sea favorable, ¿a dónde llevarán este patrimonio?

Tenemos un terreno pero no una sede. Tendríamos que alquilar un local. Pero quiero terminar señalando que el patrimonio que está guardado acá no es del Ministerio de Cultura, es propiedad de la nación. Ponerlo en riesgo nos muestra una irracionalidad en la discusión de lo que somos. ¿Quieres poner afuera, en una caja de leche, los documentos firmados por San Martín? Más allá del documento, es lo que significó y el valor que tiene. Además esto no es un museo, es un archivo vivo, la gente viene aquí a solicitar servicios para resolver problemas.

— ¿Cuánto costaría ese alquiler?

El cálculo es de S/5 millones anuales solo para que nos guarden los documentos. Además requerimos [espacio] para la parte administrativa. Sería un costo alto de alquiler que no está en el presupuesto. Por eso la solución más armónica es mantener esta posesión sostenida desde 1943. Sacrificar todo esto por nuevas oficinas para el Poder Judicial es poco razonable.

