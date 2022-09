Fue en 1615, en el Centro Histórico de Lima, que se levantó el primer Corral de Comedias del país. Pero en 1929, luego de soportar un incendio en plena ocupación chilena y múltiples reconstrucciones, este espacio sería bautizado como el teatro Manuel A. Segura, en una gala de 1929. Hoy, casi 100 años más tarde, está próximo a reinaugurarse.

Esta vez, sin embargo, la demora en su restauración no fue provocada por un incendio. El deterioro producto de su abandono en las últimas décadas y la consecuente burocracia de tres gestiones municipales distintas retrasaron por cuatro años la apertura de las puertas del teatro Segura al público nacional. El Comercio tuvo acceso exclusivo a la obra restaurada que ya se encuentra realizando sus últimos acabados y, entre los pasillos que alguna vez acogieron a don José de San Martín y los balcones que escucharon el primer himno nacional interpretado por Rosa Merino se aprecia brillo y detalle de una infraestructura que alberga la historia de una nación.

En 1929, este espacio fue bautizado oficialmente como el teatro Manuel A. Segura, en honor al dramaturgo peruano del mismo nombre. / Leonardo Fernández

Pablo Américo Carrillo, arquitecto restaurador de EMILIMA – entidad encargada de toda la restauración del teatro –, señaló para este diario que la recuperación de la obra pasó por tres etapas principales: la restauración del antiguo edificio del teatro Segura, la implementación de nueva infraestructura y la adición de la caja escénica. “Es una estructura híbrida, tiene elementos de fierro, madera, piedra y yeso, respetando tanto los colores como la forma” apunta el arquitecto. Restauradores de diferentes partes del Perú llegaron para colocar el pan de oro.

El teatro albergó a personajes ilustres como don José de San Martín, quien desde las butacas escuchó el primer himno nacional del Perú interpretado por Rosa Merino. / ANTHONY NINO

Los detalles fueron trabajados por un equipo de más de 30 restauradores de diferentes partes del país. / Leonardo Fernández

Al ser consultado por la controversial demora de estos años, Carrillo señala que parte de la razón fue el detalle en la colocación del pan de oro, el cual ha sido reaplicado en todo el teatro. “Viene importado de España e Italia en forma de hojas de un libro, y ha sido colocado sobre todas las superficies planas y curvas”, indica. Ahora se puede apreciar brillante en los balcones y arco del teatro, que ha recuperado más de 4000 piezas monumentales y descubierto más de 13 capas de pintura.

Un equipo multidisciplinario de arquitectos e ingenieros se encargó de la instalación de la caja escénica - la cual ya no necesita de operación manual en el movimiento de telones -, así como de la instalación de luminaria y equipos de sonido que alcancen todos los rincones del teatro, que tiene una capacidad de 803 personas. También contaron con la participación de escultores, pintores, arqueólogos, yeseros y ebanistas, trabajando desde la total reconstrucción de la cúpula hasta la recuperación de colores originales en los frisos, capiteles y molduras. Fue, en total, un equipo de casi 400 personas.

La antigua construcción luce ahora como nueva. / ANTHONY NINO

La capital tiene hoy con cerca de 100 escenarios teatrales esparcidos por la ciudad. Ninguno, sin embargo, cuenta con la carga histórica del Teatro Segura: en su escenario se presentaron personajes ilustres como Micaela Villegas interpretando a “La Perricholi”, Anna Pavlova, Plácido Domingo, Alicia Alonso, Marino Moreno “Cantinflas” y Chabuca Granda.

Inauguración incompleta

Una semana antes de culminar su mandato, el exalcalde Luis Castañeda presentó el teatro como restaurado entre los cimientos de un escenario a medio construir. Las autoridades de EMILIMA señalan que, para ese entonces, se había logrado avanzar la restauración en un 50%. Sin embargo, la reparación no solo implicaba mantener la arquitectura, colores, y diseño del teatro original, sino también adaptar equipos de última tecnología para el sonido y luminaria del espacio.

El Comercio contactó a la arquitecta Patricia Días, ex presidenta de EMILIMA durante la gestión de Jorge Muñoz, quien asumió la restauración del teatro inmediatamente después de aquella inauguración incompleta. “Cuando entramos a la obra nos topamos con que no había ni un 10% de avance”, señala la arquitecta. “Esto no debió haber tomado tanto tiempo, debió entregarse a inicios del 2019, había todo un equipamiento que ya se había pagado y no se encontraba en la obra, un manejo confuso de los contratos y falta de seguimiento por parte de las autoridades””, agrega. La arquitecta, que actualmente se desempeña como presidenta de la Comisión de Patrimonio del Colegio de Arquitectos Regional Lima, señala que, ante la falta de respaldo por parte de la alcaldía, terminó por renunciar a su cargo en EMILIMA.

Este diario también se comunicó con el regidor Carlo Ángeles, quien señala que esta obra ha sido una deuda permanente con la ciudad. “Creo que ni el alcalde Castañeda ni el alcalde Muñoz no tuvieron la voluntad política en restaurar el teatro”, indica. “Diversos regidores estamos evaluando solicitar un informe a la contraloría para auditar la obra para entender los retrasos”, agrega. Lo que se busca saber el detalle de lo invertido en la obra en las anteriores gestiones. Cabe resaltar que en el 2018, según su expediente técnico, la inversión para este proyecto era de S/61′422.063,40. Pero al cierre de la obra esa cifra llega a los S/76 millones.

Las primeras restauraciones empezaron en marzo del 2018, con el exalcalde Luis Castañeda. Este 15 de setiembre, cuatro años después, abrirá sus puertas. / Leonardo Fernández

El actual alcalde de Lima Metropolitana, Miguel Romero, le indicó a El Comercio que al retomar el proyecto a inicios de año vio que a aún faltaba toda la caja escénica y muchas de las butacas. “El teatro Segura es un ensamble entre la tradición y la modernidad”, finaliza. El próximo 15 de setiembre, la ceremonia de inauguración contará con reconocimiento a diferentes peruanos, entre los cuales figuran el arquitecto Bernardo Ford Brescia, el futbolista Juan Carlos Oblitas y la rectora de San Marcos, Jeri Ramón.