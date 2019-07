Peajes de Lamsac, Tía María, incendio en el Callao y otros temas de la semana | FOTOS

El anuncio del alcalde de Lima, Jorge Muñoz, sobre los peajes de Línea Amarilla, los bloqueos de carreteras en Arequipa por el proyecto minero Tía María y un incendio en el Callao que dejó más de 300 damnificados son algunos de los sucesos más importantes que se han registrado esta semana.

1. Nulidad de contrato con Lamsac



El alcalde de Lima, Jorge Muñoz, anunció el miércoles que solicitará la nulidad del contrato con Lamsac (Línea Amarilla), debido a que la Municipalidad de Lima no logró un consenso con la firma francesa Vinci, a cargo de la concesión, en la renegociación de la tarifa de los peajes en esa ruta. La mencionada empresa seguirá administrando los 11 peajes de Línea Amarilla, pero la tarifa fue “congelada”. En tanto, con Rutas de Lima, la MML indicó que las tarifas de los peajes se “congelan” hasta que se culminen todas las obras viales.

2. Tía María



Esta semana se registraron enfrentamientos entre ciudadanos opositores al proyecto Tía María y la Policía, en Arequipa, que han dejado hasta la fecha al menos 22 policías heridos y 6 manifestantes detenidos. El miércoles, el presidente Martín Vizcarra anunció que el Ministerio de Energía y Minas evaluará el recurso de revisión de la licencia de construcción de dicho proyecto otorgada a Southern. El documento fue presentado por el Gobierno Regional de Arequipa.

3. Incendio en el Callao



Más de 300 damnificados dejó un incendio ocurrido en el AA.HH. San Juan Bosco, en el Callao, durante la madrugada del jueves. Tras ser controlado, buen número de damnificados estuvieron removiendo escombros, en busca de algo de valor y las autoridades procedieron con el empadronamiento de damnificados. También se instalaron carpas para atender a los perjudicados.

4. Inició el plan ‘pico y placa’



El lunes empezó a implementarse en Lima el plan ‘pico y placa’ en los horarios de 6 a.m. a 10 a.m. y de 5 p.m. a 9 p.m. Los autos con placas terminadas en número par (incluido el cero) no podrán circular los lunes y miércoles; aquellos con número impar, los martes y jueves. El sistema se llevará a cabo sin sanciones económicas hasta el 5 de agosto, día en que se empezará a imponer fotopapeletas con una multa de S/336.

5. Paro en Puno



Miles de ciudadanos en Puno realizaron un paro esta semana por la contaminación de la cuenca Llallimayo y exigían el cierre definitivo de la unidad minera Arasi (provincia de Lampa), perteneciente a la empresa Aruntani S.A.C. Hubo bloqueos de carreteras. Sin embargo, el viernes el Ejecutivo y las autoridades del distrito de Melgar acordaron el cierre de la mencionada unidad minera y el cese del paro indefinido.

6. Nuevas explosiones en Volcán Ubinas



Esta semana, el volcán Ubinas, ubicado en Moquegua, presentó nuevas explosiones que alarmaron a los ciudadanos que habitan en sus faldas. El viernes, cientos de ciudadanos que vivían en zonas aledañas fueron trasladados al sector de Anascapa, provincia de Sánchez Cerro, para ser puestos a buen recaudo.

7. El suboficial Elvis Miranda



La Fiscalía pidió 20 años de prisión efectiva para el suboficial PNP Elvis Miranda, quien abatió a un presunto delincuente en enero de este año, en Piura. También se exige el pago de una reparación civil de 80 mil soles en favor de los familiares del abatido.

8. Huelga de controladores aéreos



El Sindicato Unificado de Controladores de Tránsito Aéreo del Perú (SUCTA) había iniciado una huelga a nivel nacional para exigir la mejora de la infraestructura del monitoreo de los vuelos. La medida de fuerza se inició desde la noche del viernes 26 de julio. Sin embargo, fue suspendida desde las 07:00 horas del sábado, según anunció la Corporación Peruana de Aeropuertos y Aviación Comercial CORPAC S.A.

9. Triple asesinato en San Juan de Lurigancho



Un hombre, identificado como Jaime Tejada, asesinó el martes a tres personas a balazos, entre ellas su exesposa, dentro de la sede de la empresa de transportes Sur Lima, en San Juan de Lurigancho, y luego se suicidó. Todos ellos eran socios y miembros del consejo directivo de la mencionada compañía.

10. Se inician los Juegos Panamericanos 2019



El presidente Martín Vizcarra entregó el lunes en Palacio de Gobierno la bandera nacional a la delegación peruana que participará en los Juegos Panamericanos de Lima 2019. El último recorrido de la Antorcha de este importante evento se realizó en Miraflores, previo a la inauguración que se realizó en la noche del viernes en el Estadio Nacional.