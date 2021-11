Cientos de ciudadanos, simpatizantes de partidos políticos, congresistas, excandidatos presidenciales, sindicatos, agrupaciones de diversos rubros y grupos de oficiales en retiro llegaron la tarde de este sábado, 27 de noviembre, hasta la Av. La Peruanidad - Campo de Marte (Jesús María), para participar de la marcha nacional ‘Vacancia ya’, convocada en respaldo a la moción de vacancia presidencial presentada en el Congreso contra el mandatario peruano Pedro Castillo.

La movilización dio inicio desde las 2 de la tarde y fue convocada por redes sociales. Se registró una considerable cantidad de personas asistentes, quienes con arengas, banderolas y pancartas solicitaron al Congreso debatir la vacancia inmediata “por permanente incapacidad moral”.

En el lugar se instaló un estrado móvil (en un camión) por donde pasaron distintos personajes de la política. Entre los congresistas que asistieron a la actividad fueron Alejandro Cavero, Norma Yarrow y Patricia Chirinos, quien viene promoviendo esta medida con el respaldo de su bancada, Avanza País, y de las agrupaciones Fuerza Popular y Renovación Popular.

El Gobierno presentó el martes al Congreso un proyecto de ley para modificar las causales de la vacancia presidencial y el procedimiento de la cuestión de confianza. La presidenta del Consejo de Ministros Mirtha Vásquez dijo que el objetivo del proyecto es asegurar un uso apropiado de la cuestión de confianza y regular la vacancia por incapacidad moral.





“Que no nos engañen peruanos, en las regiones también piden la vacancia, yo las recorro todos los fines de semana; a mi no me van a engañar, en las regiones no confían en el presidente Castillo”, indicó Chirinos. Otro personaje político que asistió al lugar fue Rafael Santos, excandidato a la presidencia.

Por su parte, Rafael López Aliaga, excandidato presidencial y líder de Renovación Popular, se sumó a la concentración y en declaraciones a RPP, señaló que esta protesta es financiada por los mismos participantes. “Los propios dirigentes lo financian. Tenemos presencia a nivel nacional en todo el país, la gente se organiza y quieren venir”, dijo.

‘Vacancia ya’ no registró algún incidente de violencia y en todo momento estuvo resguardada por un cordón policial que también se encargó de agilizar el tránsito vehicular por la Av. 28 de Julio y Av. Salaverry.

Alrededor de las 5 de la tarde, todos los presentes entonaron el Himno Nacional previa caminata hacia el Palacio de Justicia. Manifestantes aseguraron que se movilizaron desde Cañete, Chimbote, Lambayeque y varios distritos de Lima Metropolitana.

Sobre la vacancia presidencial

Actualmente, el documento cuenta con el respaldo de 28 legisladores, dos más del mínimo establecido para su ingreso al Pleno. Para que la moción sea admitida a debate, se requiere 52 votos. De ser así, inmediatamente el Congreso acuerda día y hora para el debate y votación del pedido de vacancia. En esa sesión, el presidente de la República debe concurrir acompañado de su abogado para responder a los cuestionamientos.

