Peleas organizadas por streamers: ¿Qué dice la Federación de boxeo sobre la peligrosa tendencia que acabó con joven en UCI?

El evento de Neutro se realizó el 11 de julio en el centro comercial Ecoplaza, ubicado en Ate Vitarte. No estuvo bajo la supervisión de ninguna comisión deportiva ni de una organización oficial de boxeo. La actividad, denominada "El Rey de la Calle 2″, aparentaba ser una competencia entre boxeadores profesionales y jóvenes aficionados. Sin embargo, durante la primera pelea, Juan Palomares noqueó a Daniel Díaz, un joven con poca experiencia, dejándolo inconsciente y llevándolo a ser hospitalizado.

El evento no solo carecía de los permisos necesarios para realizar una competencia deportiva, sino que las condiciones en las que se llevaron a cabo las peleas fueron totalmente inadecuadas para un combate físico de esa naturaleza. El ring no cumplía con los requisitos mínimos de seguridad: no había protección adecuada en guantes, cascos ni pisos. El área de combate era simplemente un piso de cemento cubierto con alfombrillas de jardín infantil, un material que, según la Federación Deportiva Peruana de Boxeo, está prohibido tanto para peleas amateur como profesionales.

Pero este no es un caso aislado. Se ha normalizado la tendencia de influencers y streamers de organizar peleas. Un ejemplo es "La Noche Dorada", un evento producido por el reconocido streamer Elzein, que reunirá a creadores de contenido y streamers en un llamado “torneo de boxeo amateur”. Este evento está programado para el 2 de agosto en el Coliseo Eduardo Dibós.

Sin embargo, los organizadores de "La Noche Dorada" han declarado que “cada enfrentamiento ha sido preparado con meses de entrenamiento, supervisión técnica y bajo reglamentos internacionales de boxeo amateur”. Algunos de los participantes más esperados son Fanodric, Cristorata, Dafonseca, Zullyy, entre otros creadores de contenido, lo que ha generado gran expectativa entre los jóvenes peruanos.

Por otro lado, un evento que ya se llevó a cabo fue el "Celebrity Combat", realizado la noche del jueves 19 de junio en el Coliseo Eduardo Dibós. Este evento reunió a tiktokers, streamers y personalidades del espectáculo en un torneo de boxeo amateur que generó tanto expectativa como controversia.

Lo que más llama la atención de estos eventos es que no participan boxeadores profesionales, sino personas dedicadas a crear contenido en redes sociales. Estas personas aseguran prepararse durante un par de meses antes de competir, pero no cuentan con la formación ni la destreza de un deportista especializado. Esto incrementa significativamente el riesgo de lesiones y daños a la integridad física.

Otro punto preocupante es que estas peleas, a pesar de no tener autorización de la Federación Deportiva Peruana de Boxeo, son ampliamente promocionadas en redes sociales. El caso más grave fue el del streamer Neutro, ya que en esa edición no solo participaron influencers, sino que también se permitió que seguidores y asistentes al evento subieran al ring a pelear sin ningún tipo de preparación previa.

El peligro de estas peleas de acuerdo con la Federación de Boxeo

La Federación Deportiva Peruana de Boxeo se pronunció en contra del streamer Neutro por organizar peleas clandestinas sin medidas mínimas de seguridad, tras el grave incidente que dejó a un joven gravemente herido. Jorge Ramírez Coelho, presidente de la institución, señaló que el evento carecía de un ring profesional, guantes reglamentarios y árbitros calificados, elementos básicos para evitar riesgos en cualquier competencia de boxeo.

En una entrevista con El Comercio, Jorge Ramírez reveló que ninguno de los eventos organizados por streamers cuenta con la autorización de la Federación Deportiva Peruana de Boxeo ni con los protocolos de seguridad necesarios . “Esto nos indigna mucho, se están promocionando bajo la idea de apoyo deportivo. Estos streamers creen que, como en España o Estados Unidos se realizan peleas similares, está todo bien; pero allá sí cuentan con autorización y medidas de seguridad. Aquí no; creen que por ponerse guantes de boxeo ya son deportistas, pero no cualquiera puede organizar este tipo de eventos”, aclaró.

“La federación rechaza estas acciones. Nosotros únicamente nos encargamos de brindar apoyo a la selección nacional y a los deportistas que obtienen resultados. Estos eventos son informales y no cuentan con nuestro respaldo; ninguno de los participantes es campeón nacional”, añadió.

El presidente de la federación explicó que, para identificar cuándo una pelea es irregular y no cumple con los estándares del boxeo, se debe verificar si se realiza en un ring oficial y si cuenta con personal médico y árbitros reconocidos por la federación. “Si tienen dudas, pueden contactarse con nosotros mediante nuestras plataformas digitales oficiales. El principal riesgo de estas peleas ilegales es la muerte. Antes de subir al ring, es obligatorio que a los participantes se les realice un examen médico para evaluar su condición física. Estos influencers no se manejan bajo ningún marco legal”, advirtió.

“Ahora que tenemos conocimiento de estos eventos organizados por streamers sin permiso, la federación desea deslindar cualquier responsabilidad, ya que no son iniciativas que pertenezcan a la entidad deportiva oficial. A quienes están prostituyendo el boxeo se les enviará una carta notarial, tanto a los organizadores como a los locales donde se realizan. Además, quienes participen en estas peleas no podrán ejercer el boxeo de manera profesional jamás ”, advirtió.

De esta manera, Jorge Ramírez adelantó que tomarán medidas inmediatas. “Voy a informar a las comisarías y municipalidades de cada distrito mediante un oficio dirigido a todas estas entidades a nivel nacional, detallando cuáles son los permisos requeridos para la realización de un evento deportivo. Estos streamers están jugando con la necesidad de la gente, y la federación rechaza completamente estos eventos”, enfatizó.

Análisis penal y civil

En una entrevista con El Comercio, el abogado experto en derecho penal, Ronny Santillán, explicó que el tipo de responsabilidad dependerá de cómo se encuentra regulado el evento de pelea. “Podría existir la comisión de un delito si no se han tomado las medidas de seguridad”, indicó.

“El organizador de estos eventos, en los que se producen personas lesionadas, podría tener una responsabilidad no directa, pero sí en calidad de instigador. Es cierto que quien organiza no lesiona directamente, por lo que no respondería como autor directo. Sin embargo, el artículo 24 del Código Penal establece la figura del instigador: toda persona que dolosamente incite a otro a cometer un delito responderá con la misma pena que el autor directo ”, enfatizó.

Añadió que si un evento se realiza sin estar debidamente regulado y sin parámetros mínimos de seguridad, podría configurarse el delito de lesiones graves para los responsables directos, tipificado en el artículo 121 del Código Penal, cuya pena es de hasta ocho años de cárcel. Esta misma pena podría alcanzar a los organizadores, de acuerdo con el artículo 24 .

El especialista precisó que, cuando el boxeo es legal, existe un consentimiento formal para participar. Sin embargo, es necesario investigar si se han cumplido o no con las medidas de seguridad. “Si no se cumplieron, y solo se trata de eventos organizados para ver cómo se lesionan personas, los organizadores responderán como instigadores”, advirtió.

“Cuando las personas realizan este tipo de eventos, lo que hacen es exponer a peligro a los participantes, y eso es algo que no se debería permitir. Por otro lado, los locales o establecimientos que permiten la realización de estas peleas sin control ni permisos también podrían tener un grado de responsabilidad como cómplices, siempre que se determine que tenían conocimiento de lo que sucedía”, agregó.

Santillán sostuvo que los lesionados o sus familiares deben denunciar directamente ante la comisaría más cercana o en la fiscalía de turno. “Las autoridades tienen la obligación de investigar estos hechos. Es importante que estas situaciones se esclarezcan y no se vuelvan a repetir”, concluyó.

En relación con el aspecto civil, el abogado especialista en derecho administrativo y socio del estudio Flexius Legal & Compliance, José Antonio Chauca, explicó que, desde la perspectiva de la responsabilidad civil extracontractual, organizar peleas sin autorización ni medidas de seguridad constituye, en primer lugar, un hecho ilícito civil, tipificado en el artículo 1969 del Código Civil. Este artículo establece que se incurre en responsabilidad cuando una acción u omisión, dolosa o culposa, causa daño a otra persona.

“También se configura una responsabilidad objetiva, contemplada en el artículo 1970 del Código Civil, la cual se genera cuando el organizador crea un riesgo previsible, como permitir peleas sin equipos de protección ni reglas claras. En estos casos, el organizador debe responder por los daños, incluso si no tiene una culpa directa. Además, se incumple lo dispuesto en la Ley N.º 30037, Ley que previene y sanciona la violencia en los espectáculos deportivos, que en su artículo 8 establece como requisito para la autorización de un espectáculo deportivo la presencia de al menos dos ambulancias con desfibriladores en el recinto”, señaló.

El experto precisó que, en estos casos, corresponde aplicar la reparación por daño emergente, lo que implica cubrir los gastos médicos, hospitalarios y de transporte que necesite la persona afectada. Asimismo, se debe considerar el lucro cesante, es decir, los ingresos que la víctima deje de percibir por incapacidad temporal o permanente, teniendo en cuenta su profesión, edad y expectativa de vida. Finalmente, corresponde también la compensación por daño moral, que comprende el dolor, sufrimiento o angustia ocasionados.

“Los organizadores son responsables directos tanto por la comisión del hecho ilícito como por la generación del riesgo, según lo establecido en los artículos 1969 y 1970 del Código Civil, por lo que deben asumir la reparación integral del daño. Por su parte, los establecimientos o locales donde se realizan estos eventos también son responsables en la medida en que no adoptaron las medidas de prevención o no verificaron que el organizador hubiera obtenido las autorizaciones correspondientes. En ese sentido, comparten responsabilidad junto con el organizador”, agregó.

El especialista consideró que estas peleas vulneran principios de salud pública y el orden legal, ya que su difusión se da principalmente por la búsqueda de contenido viral por parte de los streamers y su consecuente monetización. “El procedimiento que debe seguir una persona afectada es recopilar todas las pruebas, notificar extrajudicialmente a través de una carta notarial reclamando una indemnización e interponer una demanda civil”, indicó.

Finalmente, recomendó a la población no asistir ni participar en peleas que no estén organizadas por federaciones reconocidas o municipalidades. “Siempre se debe verificar si el evento cuenta con autorización, árbitros oficiales, paramédicos y equipos reglamentarios”, concluyó.

Descargos

El streamer conocido como Neutro publicó un video en su plataforma de TikTok donde señaló que sí habrá otra edición de este evento y que, esta vez, los participantes serán peleadores con experiencia y se aplicarán las medidas necesarias. “Tal vez fallé un poquito en la organización, pero voy a mejorar, nadie es perfecto. Ya dejen de mencionarme y de malinformar sin pruebas”, dijo.