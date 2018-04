El verdadero peor conductor de Lima, por Pedro Ortiz Bisso

Una combi choca con una camioneta repleta de escolares. ¿Quién es el culpable? ¡La combi, pues! Esa es la respuesta que, seguramente, brotaría de inmediato.



¿Pero y qué tal si el conductor de la movilidad escolar cometió un descuido? Porque los niños que suelen ir en esos atestados vehículos no lo hacen como mansas palomitas. Y entre gritos, jaloneos y otras cosas que ocurren en el camino, a veces los nervios traicionan y surgen los desatinos.

Una investigación realizada por este Diario ha permitido que el país conozca a Jesús Alberto Villarreal Tasayco, un distinguido caballero que a pesar de tener el brevete cancelado de por vida, conduce un vehículo que acumula 24 órdenes de captura y 20 papeletas recientes por un valor de 15 mil soles. En un desvencijado Nissan Sentra, no usa el cinturón de seguridad y habla por celular mientras maneja. Todo esto mientras presta servicio de taxi colectivo entre Puente Piedra y Acho.

También nos ha permitido conocer a una distribuidora de gaseosas que paga las multas que acumulan sus conductores por estacionar sus camiones en lugares indebidos, entre otras faltas. Y esto es solo el comienzo.

¿Nos indigna? ¡Cómo no! El informe ha traspasado fronteras y en otros países se han preguntado lo mismo que usted: ¿por qué hay tanta impunidad en las calles de Lima?



Como suele ocurrir, las autoridades reaccionaron de inmediato y han anunciado que tomarán las medidas para que Jesús Alberto Villarreal Tasayco no vuelva a conducir más. ¿Todo solucionado, entonces?



No, pues. No nos subestimen.

Dudo mucho que, efectivamente, Villarreal Tasayco no vuelva a conducir más. El sistema está lleno de resquicios para que los inescrupulosos sigan haciendo de las suyas en nuestras calles.



¿Y qué hay de los que invadieron la vía auxiliar de la Panamericana Sur hace un par de semanas, desesperaditos por volver a Lima? ¿Qué pasa con esos que impidieron el paso de la ambulancia que se dirigía a atender a los heridos de un accidente? ¿Y los que meten sus autos como bestias, a toda hora del día, hasta en la intersección menos transitada? ¿Los que olvidan al momento de voltear que el peatón tiene prioridad?

¿Y qué hay de los alcaldes que no hacen nada por mejorar el diseño vial de nuestras calles, que insisten en construir ‘by-pass’ donde no se necesitan, que persisten en su idea de hacer de Lima una ciudad para quienes manejan autos y no para los peatones?



Jesús Alberto Villarreal Tasayco es solo la parte más visible de un problema mayor. Y para solucionarlo se requiere, antes que nada, una visión de ciudad, algo que no tienen quienes están a cargo de Lima.



