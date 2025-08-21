Tres periodistas de El Comercio fueron distinguidos con el Premio Nacional de Comunicación “Cardenal Juan Landázuri Ricketts”, otorgado por la Conferencia Episcopal Peruana, gracias a la cobertura realizada tras el nombramiento del papa León XIV y su estrecho vínculo con el Perú.

Los ganadores son José Cayetano, Lenin Tadeo Rodríguez y Joel Huamaní, quienes viajaron a Chiclayo apenas un día después de la elección de Robert Prevost como pontífice. Allí reconstruyeron el camino pastoral que siguió en la ciudad norteña, donde ejerció como obispo antes de convertirse en cardenal y posteriormente en Papa.

El resultado de este trabajo periodístico fue la crónica titulada “Las huellas que dejó en Chiclayo”, publicada en la edición impresa de El Comercio y complementada con un reportaje audiovisual difundido en el canal de YouTube del diario. El especial recogió testimonios de fieles, relatos de las comunidades donde sirvió Prevost, así como el recuerdo de las parroquias y obras que marcaron su paso por la ciudad.

Mira aquí el reportaje:

El pasado jueves 8 de mayo, el cardenal estadounidense Robert Prevost fue elegido como nuevo pontífice con el nombre de León XIV, tras el humo blanco que salió de la Capilla Sixtina. El anuncio lo hizo el cardenal Dominique Mamberti, confirmando al sucesor de Francisco.

De 69 años, León XIV apareció en el balcón de San Pedro ante más de 40.000 fieles y rindió homenaje a su antecesor, fallecido el 21 de abril.

En español, dedicó un mensaje especial a su antigua diócesis: “A todos, en modo particular a mi querida diócesis en Chiclayo, donde un pueblo fiel ha acompañado a su obispo, ha compartido su fe y ha dado tanto para seguir siendo Iglesia fiel de Jesucristo”.

Nacido en Chicago en 1955, Prevost tiene nacionalidad peruana desde 2015 y fue obispo de Chiclayo hasta 2023, etapa que consolidó su fuerte vínculo con el país.