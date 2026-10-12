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Resumen

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Los pensamientos de muerte y las autolesiones han dejado de ser una tragedia exclusiva de la adolescencia. (Foto:)
Los pensamientos de muerte y las autolesiones han dejado de ser una tragedia exclusiva de la adolescencia. (Foto:)
/ DANTE PIAGGIO
Por Martín Acosta González

La depresión, las autolesiones o los pensamientos de muerte dejaron de ser problemas asociados exclusivamente a la adolescencia o la adultez. Alfredo Saavedra Castillo, director general del Instituto Nacional de Salud Mental Honorio Delgado-Hideyo Noguchi, advierte que los especialistas están recibiendo a niños de apenas 6, 7 y 8 años con cuadros de angustia y un sufrimiento emocional que muchas veces todavía no pueden expresar con palabras.

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