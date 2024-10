La fiscalía de lavado de activos investiga a la odontóloga Nadia Chávez Valdivia Herrera, quien a través de Dental 980 auspició el programa de Andrés Hurtado desde el 2017. Ella es exesposa de Paul Zorrilla López, el empresario amigo de Chibolín y exgerente de una de sus compañías que en 1991 fue detenido en Rusia con cuatro kilos de cocaína. En junio del 2021, Chávez Valdivia le dio a Zorrilla un poder para que manejara sus operaciones financieras y bienes, que por entonces sumaban más de un millón y medio de soles.

Auspiciadora del programa de Chibolín es investigada por lavado de activos.

Desde el 2020, Chávez Valdivia tiene una investigación fiscal reservada por actos de conversión y transferencia (modalidades del delito de lavado de activos), según el sistema de denuncias del Ministerio Público. En la pesquisa también aparece Martín Montoya Marcilla, el empresario inmobiliario que prestó US$250 mil y entregó una casa en San Isidro a Sada Goray. Ella usó el dinero y el inmueble como parte de un soborno que entregó en el gobierno de Pedro Castillo.

Nadia Chávez Valdivia en el programa de Andrés Hurtado.





Nadia Chávez Valdivia junto a Andrés Hurtado y su hija.

Cuestión de terrenos

Montoya y Chávez Valdivia se conocen por lo menos desde el 2016, cuando compraron predios en el proyecto San Fernando, un condominio en Pachacámac (sur de Lima). El 9 de junio de ese año, ella adquirió un lote por US$35 mil. Una semana después, Montoya compró un lote colindante por US$5 mil, de acuerdo con Registros Públicos.

El 10 de abril del 2017, Paul Zorrilla, por entonces gerente general de AH Company Entertainment (firma de Chibolín), adquirió un terreno en ese condominio por S/25 mil. Al día siguiente, Chávez Valdivia y Montoya vendieron sus terrenos por S/40 mil y S/16 mil a la sociedad conyugal conformada por Benigno Vila y Hedilberta Juana Huanca.

Empresario Immobiliario Montoya y Nadia Chávez Valdivia revendieron sus predios de Pächamac

Martín Montoya, empresario inmobiliario vinculado con Sada Goray.

El vínculo entre Chávez Valdivia, Montoya y Zorrilla se evidencia en una denuncia policial hecha por este último. El 25 de febrero del 2017, denunció ante la Policía Nacional del Perú (PNP) que supuestos invasores habían ingresado al terreno de Chávez Valdivia y Montoya. Zorrilla, quien ha estado implicado en una investigación por narcotráfico y estuvo encarcelado en los noventa, logró que el comisario del sector, el comandante PNP Manuel Peña Mogrovejo, fuera a constatar la supuesta invasión. Lo hizo con tres unidades móviles y personal de la Sección de Investigación Criminal (Seincri) de la PNP.

Además… Declaración ante la fiscalía La fiscalía de lavado de activos que investiga a Chibolín citó a Zorrilla para este viernes 18 de octubre. Por cuatro años, él fue gerente general de AH Company Entertainment, firma creada por Hurtado en el 2014 y por la que inició la emisión de su programa de televisión.

Montoya indicó a El Comercio que conoce a Chávez Valdivia y Zorrilla por haber tenido los lotes colindantes en San Fernando. Sobre la investigación por lavado de activos, afirmó que se resolvió hace varios años, aunque no recordaba exactamente cuándo. “La denuncia está archivada y con dos peritajes contables que se hicieron en su momento”, afirmó.

“En mi caso, presenté toda la documentación que me requiririó a la fiscalía especializada en lavado de activos”. Se comprometió a enviar pruebas, pero hasta el cierre de esta edición no lo hizo.

Montoya está ligado a Sada Goray por la venta, en el 2019, de un extenso terreno en Chilca por US$18,5 mlls. A su vez, la transacción está vinculada al contrato entre Marka Group (compañía de Goray) y el Fondo Mivivienda por el que, según una investigación fiscal, Goray sobornó a Salatiel Marrufo cuando era jefe del Gabinete de Asesores del Ministerio de Vivienda, en el gobierno de Castillo.

Como Chávez Valdivia, Goray apareció en “Porque hoy es sábado con Andrés”: asistió el 9 de octubre del 2021 para promocionar un proyecto de viviendas de Marka Group.

Sada Goray en el programa de Andrés Hurtado.

Incremento patrimonial

Coincidentemente, el patrimonio de Chávez Valdivia aumentó desde que apareció como auspiciadora del programa de Chibolín para promocionar su centro odontológico Dental 980. Entre el 2017 y 2020, adquirió un terreno y propiedades en Lima, bienes que superan el millón y medio de soles en total.

Uno es un terreno en un exclusivo condominio en Cieneguilla que en octubre del 2019 compró por US$147 mil a Canto Grande S.A.C. El dueño de esta sociedad es Sandro Herrera Granda, exasesor y excandidato al Congreso por el fujimorismo que es investigado por organización criminal, estafa, usurpación de terrenos y tráfico de influencias. Herrera también tiene una planta de beneficio de minerales.

La fiscalía investiga a Sandro Herrera, empresario y excadidato al Congreso que le vendió un bien a Nadia Sánchez Valdivia.

Herrera afirmó a El Comercio que la relación con Chávez Valdivia solo fue por el asunto del terreno. “(Nadia Chávez Valdivia Herrera)la señora vino a buscarme, me llama, le habían dado mi número y empezamos el proceso de negociación del inmueble, no vendo a 147.000. Me paga con dos cheques uno de 15.000 otro de 15.000 y el resto a través de un financiamiento con escote banca. Yo no la conocía”, afirma.

Nadia Chávez Valdivia adquiere predio a empresa Canto Grande SAC de Sandro Herrera

Este Diario buscó a Zorrilla y Sánchez Valdivia para tener sus descargos, pero hasta el cierre de esta edición no logramos ubicarlos ni en sus domicilios ni en sus centros de trabajo. Tampoco a través de llamadas telefónicas.

VIDEO RECOMENDADO Los hombres de César Acuña que están vinculados a la minería del oro.