-¿Cuál es el plan de su gestión? ¿Ha sido supervisado por instituciones especializadas, con opinión de los vecinos?

Cuando uno es candidato tiene un plan de gobierno. Nosotros trabajamos un plan recogiendo necesidades de los vecinos. Modulamos un plan en el cual la preocupación estaba en la seguridad, que no era tan crítica, pero era una necesidad; la residencialidad y la construcción de edificios grandes y la tranquilidad pública. Miraflores es un distrito donde el mayor índice de quejas es por ruidos.

-He notado que su gestión se caracteriza por una infraestructura pesada: cemento y concreto. ¿No cree que el distrito tiene derecho a mantener sus áreas verdes, su espacio caminable?

Hay un pequeño grupo de vecinos que tienen esa opinión, pero están completamente equivocados. Yo recibí la gestión con 9 metros cuadrados de áreas verdes por vecino, hoy tenemos 13. Es al revés de la percepción negativa de un minúsculo grupo de personas que se oponen a absolutamente todo lo que haga el alcalde, no sé si por un tema político o ideológico o ser contrario a todo. Desde que hemos entrado hemos arreglado más de 400 mil metros cuadrados de áreas verdes. Cuando yo entré había una empresa que se encargaba de parques y jardines, y la mayor queja de los vecinos era el mal estado de esas áreas verdes. Ahora cada parque tiene tres jardineros que están involucrados con los vecinos: recogen la queja, el aporte, la crítica o los saludos. El 95% de los vecinos piensan distinto y más bien están agradecidos porque hoy los parques son de buena calidad.

-Está en su plan de remodelación un elevado número de pistas y veredas. ¿Por qué se ejecutan todas al mismo tiempo? ¿Se hizo un plan para mitigar el tráfico vehicular?

También es un tema de percepción. Mi gestión va a terminar con 300 mil metros cuadrados de reparación, renovación, transformación de vías (...) que estaban en pésimo estado. No es posible —y es pedido de los vecinos, quizá los que no viven aquí perciben otra realidad— que en Roca Boloña en menos de 10 años se gastaron 8 o 9 millones de soles en repararla y está en pésimo estado, o sea, se hacían mal las obras. Nosotros renovamos y pregúntale a cualquier vecino y están felices.

-¿Por qué tantas obras al mismo tiempo?

Son procesos de contratación que no maneja la municipalidad. Nosotros sacamos nuestros proyectos a principio de año y muchas veces hay apelaciones y se va a la OSCE y eso genera una reprogramación en el calendario retrasando una serie de cosas. Cuando nosotros entramos a hacer Comandante Espinar, queríamos hacer Bolognesi. Y cuando vimos que estábamos avanzando de forma adecuada Espinar, lanzamos el concurso de Bolognesi para empalmar, pero hay interferencias. Cuando una vía como Espinar no fue intervenida durante 45 o 50 años, donde el diseño vial lo hace Lima Metropolitana y nosotros le damos valor añadido, tenía 60 árboles y ahora tiene 203 árboles y grass. En esa vía teníamos que poner luces porque hay una vía peatonal, ciclovía, bancas. Ahí dependemos de Luz del Sur y en el tema del agua de Sedapal. Pese a las convocatorias que hacemos permanentemente a las empresas de servicio público para terminar la obra, hay demoras que escapan de nuestro manejo. Esa percepción es real: hay muchos cortes en vías que no son municipales, son obras de Calidda, Luz del Sur, Sedapal. Hoy mismo tenemos aniego en Larco que impide el tránsito. Las tuberías no se han cambiado hace 50 años. En 15 días hemos tenido 18 intervenciones de empresas de servicios y por eso tomamos la decisión de paralizar esas obras, salvo por emergencias y en coordinación con esas empresas que tienen autorizaciones automáticas que no requieren autorización municipal. Eso genera una congestión y percepción de que el responsable es el municipio. Nosotros solo hemos tenido Bolognesi y Espinar.

-¿Qué medidas concretas ha tomado para mitigar el tráfico generado por las obras que generan tráfico?

—¿Cómo cuál?

-La grúa del corredor turístico.

Ya no está.

-Pero la vía no está libre.

Es un problema que nosotros no generamos. Es un contratista que debía hacer una obra. Apelaron a la OSCE y ellos nos dijeron que esa empresa, por los requisitos debía ser la ganadora. Nosotros tuvimos que acatar y contratar a esa empresa. En el camino, en un avance de 70%, nos dice: “No puedo con mis contratistas y tengo que abandonar la obra”. Lo último que quiere el alcalde es paralizar una obra que además pensábamos inaugurar para el APEC y que tuvo que resolverse y en una gestión histórica, en 100 días, levantamos las paralizaciones de obra y sacamos ese proyecto: saldo de obra, adjudicación y contratación, y ahora estamos al 92%.

-¿De dónde salió la idea del puente celeste?

De la gestión anterior. Debía ser realizado primero el puente y segundo el parque Bicentenario. Por falta de recursos o gestión no pudieron hacer el puente y lo cambiaron por el parque. Los recursos tampoco los ejecutaron y se perdieron. Nosotros recuperamos los recursos porque no le costaba al distrito. Son recursos de un ministerio porque era una obra emblemática por el Bicentenario.

-¿Pero usted lo defiende?

Porque todos los runners, todos los vecinos del malecón están satisfechos.

-Yo he recibido opiniones muy contrarias, alcalde.

Yo camino con los vecinos del malecón y todos están satisfechos y contentos. En Barranco hay un grupo de vecinos que no están en contra y han señalado que les encanta y que la preocupación de ellos es sobre quién se va a encargar de cuidar los jardines, y tiene que ser los alcaldes que mantengan esa ruta. No solo va a ser emblemático sino un punto de atracción turística en todo el Perú y la región, te puedo asegurar. Va a tener una cantidad de visitas importante y está diseñado para las familias. Tendrá una vista de 180 grados al océano Pacífico. El proyecto se declaró desierto en la gestión anterior porque se calculaba el presupuesto en 50 millones de soles. Nosotros lo adjudicamos en 28.900 y va a terminar costando 31 millones de los 33 millones que el Ministerio de Economía nos entregó.

-¿Cuántas veces viene postergándose el plazo de entrega?

Ninguna. Solo hubo una resolución de contrato, se hizo una adjudicación y el puente será entregado en junio, a fines, y lo inauguraremos en julio.

-No son pocas veces que la municipalidad anuncia un período de restricción vehicular (en Armendáriz por el corredor turístico) y que se abrirá luego, pero te das cuenta que sigue cerrado. Lo que se anuncia no se cumple y si das una vuelta hasta Balta o Ejército estas colapsan porque el tráfico se va por ahí.

No hay otra forma de hacer una construcción. Las personas que algo de información técnica podrían tener, saben que si haces una obra encima de un puente, como vaciar todo el puente con concreto para tener la ciclovía y el paseo peatonal, reincorporar los vidrios, saben que no pueden hacer tránsito porque podría caer y hacer daño. Para nosotros primero es la seguridad y el tema constructivo es complejo. Genera incomodidades, pero las molestias pasan, las obras quedan. Yo estoy seguro que los vecinos estarán satisfechos.

-¿No cree que esta obra afecta la perspectiva visual que teníamos arriba de Armendáriz?

No. Porque hay varias intervenciones, como el puente Villena. Al contrario, le da un entorno paisajístico distinto, aporta un tema estructural y arquitectónico que mejora la perspectiva de la Costa Verde y te permite disfrutar de una vista que no la tenías y vas a tener un horizonte de 180 grados al océano Pacífico.

-Su gestión comenzó recibiendo reclamos y denuncias de vecinos que hacían deporte, pero que eran echados del parque, y que esa actitud conllevó a que se ignoraran los pedidos de los vecinos para poder ejercer con libertad el deporte, el baile como antes.

Cuando entramos a la gestión había 42, 48 personas que usufructuaban económicamente el parque. Había una academia de vóley, una de fulbito, personas que daban clases de zumba, personal trainers, y ocupaban todos los espacios con un desorden increíble porque estábamos post pandemia. Pero la pandemia se acabó en el 2023 y teníamos que ordenar los parques y darle mantenimiento a los mismos. Y eso es lo que hemos hecho. De repente nos equivocamos con el personal operativo y ahí asumo una responsabilidad porque nuestro personal operativo no tuvo el tacto, las formas para poder ordenar esos espacios y se dio una mala imagen. Hoy puedes ir y nuestros espacios están ordenados. Las personas bailan en 4 o 5 puntos sin alterar a los que viven en los edificios del malecón y tienen espacios para todas sus actividades.

-¿No tengo que empadronarme?

No, nunca se pidió empadronar. Lo que decíamos es: tú no puedes llevar un gimnasio con 600 personas al parque María Reiche. El parque no está hecho para eso. Lo que pedimos a la gente es que no lleven bebidas alcohólicas ni toxinas. Tampoco es un hotel.

-¿Cuál es la situación del estadio Bonilla? Usted se comprometió a repararlo y devolverle la función de espacio deportivo para los jóvenes, pero luce abandonado. Ha sido convertido en depósito de carros viejos o vehículos de serenazgo. En tanto tiempo el estadio Bonilla ha podido beneficiar a mucha gente.

Nosotros utilizamos el Bonilla, la cancha de fútbol y hay campeonatos. El tema es que la gestión anterior decidió hacer un proyecto en el cual se iba a hundir la cancha de fútbol 10 metros y la tribuna existente sin hacer los estudios técnicos. La zona del Bonilla es un relleno sanitario. ¿Por qué no se usa desde el 2014 el coliseo? Porque han cedido las columnas, las bases, hay un hundimiento de las columnas y parte de la estructura.

-El coliseo no se puede usar

Absolutamente. No para un uso deportivo y masivo. Si yo llevo a 5 mil personas a las tribunas del coliseo va a haber un peso importante y generará un deterioro. Pero refiriéndome al caso específico, la gestión anterior hizo un proyecto que nosotros no consideramos adecuado para Miraflores por temas de seguridad porque no tuvieron los estudios adecuados. Estaban pensando en poner un gimnasio con vista al mar en la zona donde hoy es el malecón. Está hundida. Es un relleno sanitario. Hubo observaciones de Contraloría y declararon nulo el contrato. Tratamos de revertir, estamos en dos arbitrajes. Hemos ganado uno de ellos y eso nos impide continuar con una obra que lo que queremos hacer es... con estudios de geotecnia hemos podido observar que hay chorrillos, o sea, acueductos de agua que se filtra. Lo que hemos hecho es desarrollar un proyecto para desarrollar un gran auditorio multiusos pero poniendo cimientos en la parte baja que van a ser estacionamientos.

-¿Va a ser un centro de convenciones?

No va a ser un centro de convenciones en el fondo, sino un auditorio multiusos.

-¿Deportivo?

Deportivo, de espectáculos, de música y que puede tener reuniones o ferias.

-¿Va a estar lista en su gestión?

Es un proyecto con iniciativas privadas que estamos promoviendo. Hay postores interesados. Si no termina en mi gestión, por lo menos pondremos el primer ladrillo.

-Una de las obras que más críticas ha recibido ha sido Comandante Espinar. Por medio de urbanistas, peatones, choferes, se han detectado entre 15 y 17 errores. Sobre todo para las personas con discapacidad visual; la reducción de áreas verdes, reducción de vías para autos. Estos errores que se han revelado, que no responden a opiniones sino a una mirada técnica, ¿se van a arreglar?

La obra ha sido entregada el 21 (de mayo). Por lo tanto, nosotros estamos haciendo una serie de observaciones. En el camino... yo creo que ha habido mala fe al poder hacer una serie de observaciones en una ruta que no ha sido diseñada por Miraflores. Es un diseño vial que lo aprueba Lima Metropolitana porque es una vía colectora. En la Javier Prado no hay intersección en cualquier esquina. A cualquier persona que tenga un poquito de conocimiento de diseño viales te va a poder decir que el diseño está bien hecho. Segundo: el tráfico que hay en esa avenida tiene un conteo. No va a haber acumulación de vehículos ni congestión. Tercero: los (pisos) podotáctiles nunca estuvieron en Miraflores. Yo recibí una gestión con 850 metros de ruta podotáctil. Hoy superamos los 7 mil metros lineales. Nosotros, en el proyecto pensando en los invidentes, pusimos una ruta de podotáctiles. No hay un distrito más inclusivo que Miraflores. Todas las observaciones se van a levantar, se van a mejorar. Y el que dice que se han reducido las áreas verdes no está mirando la realidad. Habían 60 árboles, hoy 203. El diseño vial que dicen: veredas muy anchas. Acuérdense que hay propiedades que tienen estacionamientos interiores. Si uno hace un cálculo de los metros cuadrados, estamos privilegiando al peatón que a los vehículos. La perspectiva de los supuestos técnicos no es integral. He escuchado a otros técnicos que nos dicen que el diseño vial es correcto y es el adecuado para lo que se quiere: tener una alameda, una zona donde pueda caminar con mis hijos, con silla de ruedas. Te hablo de los laterales. Antes era un lugar que tenía jardines y pocas plantas. Se le ha incorporado la micromovilidad. Primera vez que veo que alguien se ponga en contra de la micromovilidad cuando todo el mundo quiere moverse hoy por ciclovía.

-La remodelación del Óvalo Bolognesi también ha recibido críticas. Ya el Óvalo Bolognesi tenía un concepto residencial, íntimo, de vecindario, y lo que ahora reclaman es que esto se echó para atrás.

A ver, ¿los vecinos son técnicos? No son técnicos, pues. Y sigo diciendo: es un grupo minúsculo de vecinos que nosotros sabemos que son promotores de la revocatoria.

-No necesariamente, alcalde.

Te puedo decir: sabemos quiénes son. Son promotores de la revocatoria. Cuando un exministro del Ambiente hizo su crítica, nosotros le enviamos la documentación y no hizo más críticas. Ese óvalo estaba mal hecho. Era una especie de huevo en vez de que sea círculo. Y no se ha quitado ninguna área verde. Hemos incorporado de 112 metros cuadrados de área verde, hoy día hay 215 metros cuadrados de área verde. Con martillos en las zonas de cruces peatonales que van a permitir que puedan cruzar sin estar corriendo ni preocupados que los atropellen. Todos estos temas responden a especificaciones técnicas que se les anunció a los vecinos. Y te puedo decir: ha venido gente que vive en Bolognesi que han señalado que lo que les molestaba es que hay una empresa contratista que no había habilitado los pases en las esquinas para cruzar con tranquilidad. Pusimos una carpa en el óvalo para dar información a los vecinos y sensibilizarlos. Hay satisfacción de la mayoría de vecinos que son residentes de esas cuadras. Era una obra que no se tocó durante más de 40 años y tiene transporte público permanente y nosotros hemos buscado con reductores apaciguar la velocidad de esos vehículos.

-Hay muchas suspicacias en el tema del adoquinado, es decir, la colocación de adoquines. ¿Qué empresa los coloca? Muchos de ellos o están mal colocados o se hunden. Acabo de pasar por el cruce de Bolívar y Alcanfores. Están salidos, hundidos, rotos.

Vamos a tomar nota para poder resolverlo. El tema de los adoquines son los proveedores, no tengo idea si hay una marca o quién es el fabricante. Pero está dentro de las especificaciones técnicas que nosotros pedimos y que han sido bien acogidas por los vecinos. Sigo diciendo: a veces hay que escuchar a todos. No basta escuchar a 5 o 6 personas que tienen intereses políticos o negativos que nunca voy a satisfacer porque esa es su forma de pensar. Son un pequeño grupo que promovió la revocatoria que no alcanzó ni las 4 mil firmas de las 35 mil que se solicitaban y que son promotores del odio permanente. Lo que haga el alcalde Canales no les va a gustar y dicen: ¿por qué el alcalde hace tantas obras? La pregunta es: ¿por qué no transformar nuestro distrito? Lo que nosotros hacemos es un shock de inversiones para que más de 300 mil m² que vamos a dejar al término de gestión lleven a que todas las calles de Miraflores no tengan huecos.

-¿Qué criterios de selección se han tomado en cuenta para elegir a las empresas constructoras de las obras? ¿Quiénes han sido los funcionarios encargados de otorgar estas buenas pro? Empresas creadas entre febrero y abril del 2025 que no tienen experiencia según el tiempo de creación. Hay una empresa que tiene sanciones en el Tribunal de Contrataciones Públicas. No estamos hablando de delitos sino de cuestionamientos. Hay cerca de 8 empresas contratadas que van a ejecutar que solo han tenido experiencia en la Municipalidad de Miraflores. Moores Construcción tenía solo dos meses de creada cuando gana la licitación. Eso genera suspicacias.

Mira, suspicaces somos todos. Siempre pensamos que todo es incorrecto o que detrás de esto hay un trasfondo económico o comercial o que hay corrupción. Primero: el alcalde no ve ese tipo de procesos. Segundo: tenemos los funcionarios a través de un comité de selección, la Gerencia de Obras representando los intereses técnicos y luego están las propuestas que llegan por sorteo o porque han apelado al Tribunal de Contrataciones que ha impuesto una determinada empresa. Son los criterios y los concursos deben estar compuestos por personas que cumplan los requisitos. Si piden experiencia, alguna de las empresas del consorcio deberá tenerla. No conozco a ninguna, no tengo ninguna relación y los nombres, la verdad, ni los conozco. Pero las ejecuciones que hemos tenido no hemos tenido inconveniente, y si hemos tenido inconveniente, hemos multado. Como Incot, a la que se le ha sancionado con 3 millones de soles de multa por incumplir el contrato.

-Uno de los fundadores de una empresa que ejecutó Espinar fue multado por la provincial del Callao por haber contratado a trabajadores fantasma.

No te puedo responder porque no conozco a la empresa y seguramente si tienen una sanción en la OSCE no podría ser contratada. Puede tener procesos administrativos en curso, pero seguramente no hay sanción. Si estuviera sancionada, no podría contratar con el Estado.

-¿Cuál es la situación del teleférico?

Es una obra que también heredamos con un contrato de concesión de la gestión anterior. Lamentablemente no habían hecho nada. Nos interesaba esa obra. Creemos que es importante porque hay una desconexión entre el malecón y las playas. Hoy día, para cualquier ciudadano bajar a la Costa Verde de Miraflores es sumamente complejo, y nuestro interés es desconcentrar más zonas para reducir el volumen de visitantes en Miraflores. Tenemos el microcentro que ya tiene una carga importante de personas. Lo mismo el malecón. Y nosotros apostamos por darle movimiento a las playas de la Costa Verde donde deberían haber ofertas gastronómicas, de entretenimiento, deportivas. Y hoy no la tiene. El problema con el concesionario es que incumple muchas de las formalidades que se exigen. Una obra en el acantilado exige una supervisión permanente de la muni o un tercero, y no han depositado el dinero de la supervisión y ellos quieren seguir haciendo las obras y podría haber un riesgo. Necesitamos estar seguros de lo que se está haciendo con las e[¿estructuras?].

-Usted dice que son cuatro o cinco vecinos que se oponen a su gestión. Van cuatro plantones consecutivos que se realizan los sábados. Les ponen música a todo volumen para bloquear su reclamo.

Son 20 personas, que son las mismas. Vienen con su cartelito y se les deja estar y no pasa nada. Lo que se les pide es respeto. Nunca han pedido una reunión ni diálogo. Tienen derecho a opinar pero no a faltar el respeto. Tengo un grupo mayoritario de personas que sí me apoyan.