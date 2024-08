El Poder Judicial, a través de la Quinta Fiscalía en Violencia Contra la Mujer de Lima Centro (4.° Despacho) dispuso iniciar diligencias preliminares contra Christian Cueva, por el delito de agresión en contra de las mujeres o integrantes del grupo familiar, tras la denuncia de su esposa Pamela López.

LEE MÁS | El VIDEO donde se ve a Christian Cueva agrediendo a Pamela López: esto mostró la esposa del futbolista

Del mismo modo, la Corte Superior de Justicia de Lima ordenó medidas de protección a favor de López Solórzano y prohibió al futbolista “cualquier tipo de acto que implique violencia familiar” y su acercamiento “bajo apercibimiento de ser denunciado penalmente por desobediencia a la autoridad”.

Entre las medidas de protección también se encuentra la instalación del aplicativo Botón de Pánico en el celular de la denunciante. Esto con el fin de que reporte cualquier hecho de violencia futuro. Asimismo, el juzgado dispuso terapia psicológica para Christian Cueva, Pamela López y sus tres menores hijos.

Como se recuerda, el último lunes 19 de agosto, Pamela López reveló en el programa ‘América Hoy’ que denunció a Christian Cueva por violencia psicológica. Acompañada de su abogada, Rosario Sasieta, la aún esposa del jugador mostró imágenes que pusieron en evidencia las agresiones físicas que sufrió.

Christian Cueva se pronuncia

El popular ‘Aladino’ usó sus redes sociales para recalcar que no justifica sus acciones y admite tener una personalidad compleja. Asimismo, solicitó que “se le deje jugar al fútbol” y que no se le “quite” dicha opción.

“Hoy quiero abrir mi historial médico y someterme a cuanta pericia se disponga. Lo hago no con el propósito de que se me exonere de culpa, sino simplemente para que se vea que la situación es más compleja de lo que parece y que, aunque no quiera, a veces los problemas internos ganan. Insisto en que no rehúyo de mi responsabilidad, pero, una vez más, ruego, que el salvavidas que es para mí el fútbol, no se me quite”.

Noticias en desarrollo.