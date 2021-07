Conforme a los criterios de Saber más

A ocho meses de asumir el cargo como comandante general de la PNP, el general César Cervantes Cárdenas detalla la situación de la institución en medio de la crisis sanitaria por el COVID-19.

En diálogo con El Comercio, el oficial también dio alcances sobre otros temas como la vacunación de agentes policiales, la próxima apertura del Hospital de Policía, entre otros.

— En esta pandemia, ¿cuáles vienen siendo los ejes de trabajo de la Policía Nacional?

Se ha contribuido al traslado de vacunas, inclusive, se puso a disposición del Minsa 48 brigadas de vacunación y se cubrió la necesidad de trasladar oxígeno medicinal a nivel nacional. Durante la llegada de las vacunas también se vio un despliegue minucioso en los más de 25 vuelos que vienen aterrizando en nuestro país. Desde todos los frentes velamos por la salud y seguridad de los ciudadanos.

— ¿Se han reducido los contagios en la institución?

Desde que comenzó la pandemia hasta el 16 de julio tenemos a 50.616 policías en actividad que han sido contagiados, de los cuales 766 fallecieron. Estas pérdidas superan a las 709 registradas durante los 12 años de lucha contra el terrorismo (1980-1992). La policía está presta a servir y lista a morir por el Perú y estos son héroes que lucharon en primera línea.

De acuerdo con la información que brindó el comandante general PNP César Cervantes a El Comercio, desde que comenzó la vacunación de los agentes policiales se redujeron significativamente los contagios de COVID-19 y casos graves de la enfermedad dentro de la institución.

Los reportes señalan que se registraron 84 casos en febrero, 64 en marzo, 52 en abril, 11 en mayo, 4 en junio y en lo que va del mes de julio solo se reportó un contagio. “Ha habido una disminución, pero esto no quiere decir que nos descuidemos, sino que mantengamos las medidas conforme se han señalado. El hecho de estar vacunados no quiere decir que no podamos ser afectados por el COVID-19, eso solo ayuda para evitar casos graves de la enfermedad”, detalló.

Cervantes Cárdenas también dijo que “hay un total compromiso de los más de 140 mil agentes” de la PNP. (Foto: Eduardo Cavero/ GEC)

— ¿Cuál es el avance de la vacunación en la PNP?

A la fecha tenemos 124.012 agentes con la primera dosis y 121.053 con las dos dosis. Con esos resultados podríamos señalar que se ha inmunizado casi al 100% de la institución.

—Hay quienes recibieron la vacuna Sinopharm y piden una tercera dosis. En el caso de la policía, ¿se contempla hacer esta solicitud?

Estamos esperando el pronunciamiento de los especialistas del Minsa, y, seguro con la evidencia respectiva se tomarán las decisiones correspondientes.

— ¿Cuál es el estado del Hospital de la Policía? En marzo el ministro Élice dijo que tenía un avance del 96% y un equipamiento médico del 87%.

Se ha formulado una adenda y en unos tres meses estaría prevista la recepción del nuevo Hospital PNP. Ese es nuestro compromiso y se tiene que cumplir en el más corto plazo. Ante una posible tercera ola, la PNP está permanentemente reforzando todas las áreas de salud a nivel nacional. Estamos preparados para enfrentar estas amenazas y desafíos.

—En un futuro cercano, ¿espera que se mejore la percepción que tiene la ciudadanía de la institución?

Hubo un cambio, un punto de inflexión. Desde el año 2019 la PNP formuló un diagnóstico e hizo el plan Mariano Santos Mateo, con eso se inició el proceso de fortalecimiento y modernización de la institución. Se tiene a una policía comprometida y frontal en la lucha contra cualquier acto que amenace a la ciudadanía. Hay mucho por hacer, pero hay victorias tempranas.

Al ser consultado sobre otros temas como la cooperación de la Policía Nacional en las investigaciones de las muertes de Inti Sotelo y Bryan Pintado, ocurridas durante las movilizaciones sociales de noviembre del 2020, Cervantes dijo que “quedan lecciones aprendidas” y que en los últimos meses la PNP ha recibido a diferentes organizaciones que defienden los Derechos Humanos para recoger sus opiniones y mejorar la formación de los agentes PNP.

“Es una política de comando dar un total acceso a la información con transparencia e inclusive que se haga rendición de cuentas. Hay que dejar bien en claro que en este caso hay una investigación de carácter penal que está a cargo del Ministerio Público y otra que tiene carácter administrativo y es llevada por la Inspectoría Policial. La investigación se está desarrollando de una forma imparcial y transparente y se debe tener la plena seguridad de que se hará de conocimiento público el resultado de esta investigación policial”, acotó.

Mientras que sobre las movilizaciones del último mes y los hechos de violencia registrados el miércoles 14 de julio en el Centro de Lima, enfatizó que se está trabajando en conjunto con la Fiscalía de la Nación para que los que participaron de las agresiones a ciudadanos, autoridades y periodistas asuman su responsabilidad y se les sancione de acuerdo a ley. “Podemos decirle a los ciudadanos que tengan la tranquilidad de que se mantendrá la paz social. La PNP está desplegada y actúa muy profesionalmente en el uso de la fuerza y condenamos cualquier acto violento”, finalizó.

