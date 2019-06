Chacalón: cómo su música enamoró al pueblo peruano sin tener una prodigiosa voz | VIDEO

Lorenzo Palacios Quispe no era el artista pintón que hacía perder la cabeza a sus fans. Sobre el escenario, no tenía algún paso de baile como los grupos de ahora. Su voz no era la más dotada. Es más, era desafinado y no vocalizaba bien. Entonces, por qué fue uno de los cantantes más populares que tuvo el Perú.

Uno de los grandes fenómenos sociales ocurridos en el Perú en el siglo 20 fue la migración provinciana a Lima. Se puede decir que la Lima en la que hoy vivimos fue construida por las miles de personas que llegaron con el el objetivo de cumplir sus sueños. Ellos poblaron los cerros, arenales y chacras que rodeaban esta ciudad.

A todas esas personas les cantó ‘Chacalón’. Con una interpretación única que caló en el corazón de los migrantes. Sus seguidores sentían que él era parte de este grupo.

Y no se equivocaron porque el que se paraba en los escenarios creció sin su padre, vio cómo su mamá tenía que levantarse muy temprano para poder alimentar a sus 14 hermanos y, además, conocía la complicada vida sus vecinos del Cerro San Cosme.

Desde pequeño, Lorenzo Palacios fue muy trabajador. Se ganó la vida siendo lustrabotas, ambulante, frutero y realizando algunos ‘cachuelos’ que le salían en el día.

Se convirtió en padre a los 18 años y se casó con Dora Puente. Sin embargo, un extraño incidente le marcó aún más la vida. Chacalón estuvo preso en el penal de Lurigancho porque le corto el rostro a un policía retirado.

Estuvo un año encarcelado y entendió lo complicado que era vivir en una celda. En la celda cantaba para ahogar sus penas y ahí entendió que su vida tenía que tomar otro rumbo.

Es así que Chacalón resumía en sus canciones el sufrimiento de los peruanos emergentes, ‘achorados’ y marginados de aquella Lima. También de los delincuentes que encontraron en estas letras una razón para sacar sus lamentos cuando estaban solos.

Hace 25 años falleció ‘Chacalón’. A su entierro, en El Ángel, asistieron más de 20 mil personas, rompiendo todos los pronósticos. Tras la desaparición del máximo ídolo de la chicha peruana, nadie pudo igualar lo que hizo en este género.

‘Papá Chacalón’ –como lo recuerdan- tiene su lugar bien ganado junto al de Sarita Colonia, el Zambo Cavero, Carmencita Lara, Lucila Campos, Pastorita Huaracina y otros grandes exponentes de la música peruana.

Estas son las 5 canciones más recordadas de ‘Chacalón’

