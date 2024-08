Christian Cueva usó sus redes sociales para difundir un documento que revela que padece de depresión crónica. Esto se da un día después que su aún esposa, Pamela López, confirme públicamente que denunció al futbolista por violencia familiar.

De acuerdo al informe, Cueva como causas o consecuencias se citan inestabilidad emocional cognitiva, alteración de sueño, que se manifiestan en irritabilidad, preocupación y pensamientos suicidas.

Asimismo, el diagnóstico señala que el popular ‘Aladino’ recurre al alcohol como una forma de evasión social para manejar el estado de angustia. También se mencionan problemas en la relación de pareja a través de violencia conjunta, ruptura del vínculo y desesperanza.

Cabe mencionar que el historial médico, que lleva la firma del psicólogo Mauricio Marcia López y tiene la fecha del 18 de diciembre del 2023, detallaba que una de las próximas sesiones de Christian Cueva tendría que ser en psiquiatría y quedaba pendiente una evaluación para que asista a terapia de pareja junto a Pamela López.

Diagnóstico de Cueva. (Foto: Instagram)

Comunicado de Cueva

Minutos antes de revelar su diagnóstico, Christian Cueva rompió su silencio tras ser denunciado por su aún esposa Pamela López. Mediante un comunicado, el futbolista asumió la responsabilidad de su conducta.

“Sé que tengo una personalidad compleja que va más allá de lo que se puede ver de mí y me haré y haré responsable de mis actos, lo que no implica que deje de defenderme y busque aclarar, ante las autoridades, aquellos hechos que no se han contado de la manera en que ocurrieron o que simplemente no ocurrieron. Por todo ello, por lo que pasó, lo que pasó diferente y hasta por lo que no pasó, pido perdón”, señaló.

Por otro lado, Cueva recalcó no ser un “abusador” y pidió que se le deje jugar a fútbol mientras se investiga la denuncia que le hizo la madre de sus hijos.

“Mientras la verdad se busca y encuentra en las instancias correspondientes, pido por favor que se me deje jugar al fútbol, que no se me quite esa opción, pues es, junto a mis hijos, a quienes amo más allá de lo que se ha dicho, lo que me sostiene”, suplicó.

“Hoy quiero abrir mi historial médico y someterme a cuanta pericia se disponga. Lo hago, no con el propósito de que se me exonere de culpa, sino simplemente para que se vea que la situación es más compleja de lo que parece y que, aunque uno quiera, a veces los problemas internos ganan. Insisto en que no rehúyo de mi responsabilidad, pero, una vez más, ruego que el salvavidas que es para mí el fútbol, no se me quite”, agregó.