El equipo médico no ha detallado si el papa necesitará tratamiento específico ante la naturaleza del tumor extirpado. Foto: Andreas Solaro / AFP.
El equipo médico no ha detallado si el papa necesitará tratamiento específico ante la naturaleza del tumor extirpado. Foto: Andreas Solaro / AFP.
/ ANDREAS SOLARO
Por Sebastián Ramírez Mendoza

El papa León XIV ha sido operado de un adenocarcinoma, un tipo de cáncer pulmonar, en una intervención en la que se le ha extirpado el lóbulo inferior del pulmón derecho mediante cirugía videoasistida. Este hecho ha generado dudas entre los fieles sobre su primera gira por América Latina, prevista del 6 al 17 de noviembre.

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