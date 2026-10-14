El papa León XIV ha sido operado de un adenocarcinoma, un tipo de cáncer pulmonar, en una intervención en la que se le ha extirpado el lóbulo inferior del pulmón derecho mediante cirugía videoasistida. Este hecho ha generado dudas entre los fieles sobre su primera gira por América Latina, prevista del 6 al 17 de noviembre.

La Oficina de Prensa del Vaticano informó que el examen histológico extemporáneo confirmó el diagnóstico de adenocarcinoma pulmonar. “El procedimiento fue exitoso, sin complicaciones”, indicó la Santa Sede.

Tras la operación, el pontífice “despertó con normalidad y, después de un breve periodo de observación, regresó a su habitación en el décimo piso” del Policlínico Gemelli.

León XIV permanecerá en el Gemelli para continuar con su recuperación y someterse a exámenes posoperatorios. El equipo médico no ha detallado si el papa necesitará tratamiento específico ante la naturaleza del tumor extirpado.

Hasta el momento, no hay cambios en el itinerario de la visita del sumo pontífice. Foto: Romeo Boetzle / AFP. / ROMEO BOETZLE

La expectativa de los fieles

La gira sudamericana del papa León XIV, de 71 años, contempla 10 ciudades en tres países: Uruguay, Argentina y Perú. Se trata de un recorrido exigente. Aunque la intervención concluyó sin complicaciones, la cercanía del viaje abre interrogantes sobre los retos físicos que deberá afrontar el papa durante su recuperación.

Pronunciamientos oficiales

En diálogo con El Comercio, Juan José Dioses, vocero del Arzobispado de Lima, expresó que recibió la noticia con preocupación, pero también con prudencia y serenidad. “Esta primera etapa de la intervención médica ha resultado exitosa. Es cierto que recibimos esta noticia con consternación, pero estamos esperanzados en que el proceso de recuperación se dará y el Santo Padre estará sano y salvo”, indicó.

“La detección de este cáncer pulmonar se dio en una fase inicial y eso es alentador. El Santo Padre está depositando su confianza en las manos de especialistas. Y por eso esperamos con mucha fe que pueda recuperarse pronto y tengamos buenas noticias de él. Ese es el llamado que queremos hacer a todos los fieles. No hay que caer en desesperación, sino confiar plenamente en la voluntad del Señor”, agregó.

Dioses sostuvo que, hasta el momento, no hay cambios en el itinerario de la visita del sumo pontífice a América del Sur, incluido el Perú. “Todas las coordinaciones logísticas de seguridad, la preparación pastoral y las coordinaciones bilaterales y multisectoriales se vienen realizando con normalidad porque el Santo Padre llegará al Perú en menos de un mes. Por supuesto, hay que esperar los anuncios oficiales. Esta semana será importante para conocer cómo evoluciona el proceso de su recuperación”, dijo.

‼️#ÚLTIMAHORA | La Oficina de Prensa de la #SantaSede ha emitido el siguiente boletín médico este martes #13DeOctubre de 2026 minutos antes de las 22 (hora de Roma). https://t.co/uarGcb5YAF https://t.co/MHsVNyiom5 — Vatican News (@vaticannews_es) October 13, 2026

“Todavía no es el momento de adelantarnos a una posible postergación o cambio en el itinerario. Si hay que esperar unos días, semanas o meses más para volver a encontrarnos con él, lo vamos a hacer, pero sabiendo que está sano y recuperado y, por ende, lo vamos a esperar con el mismo entusiasmo y la misma alegría de siempre. Pero, insisto, durante el proceso de recuperación del Santo Padre, todas las actividades pastorales y su agenda se continuará realizando a través de distintos encargados”, añadió.

Por su parte, el Ministerio de Relaciones Exteriores del Perú brindó a este Diario un comunicado en el que informó que el Gobierno se encuentra realizando un seguimiento permanente a la información oficial emitida por la Santa Sede respecto al estado de salud del papa León XIV. “El canciller Carlos Espá presidió esta semana la Comisión Extraordinaria de Alto Nivel (CEAN) ‘Visita de Su Santidad el Papa León XIV’, en la que se evaluaron los avances de los preparativos de la visita pastoral, que entró en su etapa final. La sesión contó con la participación del Nuncio Apostólico, monseñor Paolo Rocco Gualtieri; los ministros de Estado y representantes de la Iglesia católica”, informó la entidad.

“Hasta el momento, la Santa Sede no ha emitido comunicación ni notificación oficial alguna sobre modificaciones en la agenda ni en el curso de los trabajos de coordinación. La presidenta de la República, Keiko Fujimori, envió un mensaje a Su Santidad el papa León XIV, transmitiéndole, en nombre del pueblo y del Gobierno peruano, sus sinceros deseos de una pronta y plena recuperación”, concluyó.

El futuro que se avecina

El periodista especializado en temas del Vaticano Kurt Mendoza informó a El Comercio que no se esperaba que el resultado de la operación fuera un tumor maligno. “Pese a que el papa en estos momentos está mejor, la situación es preocupante. La palabra carcinoma para todas aquellas personas que conocen de cerca lo que es el cáncer da mucho miedo, pero tampoco marca el final de una vida. Hay muchas personas que se han salvado y que tienen un posoperatorio positivo, así que no hay que hacer una tragedia de todo esto”, dijo.

El periodista especializado en temas del Vaticano Kurt Mendoza informó a El Comercio que no se esperaba que el resultado de la operación fuera un tumor maligno. Foto: Captura Canal N. / Diego Aquino Pedraza

“Sobre la visita papal, por supuesto que nos mantienen en expectativas, pero ahora la salud del papa es lo más importante. Todo lo demás pasa en segundo plano: eventos, audiencias, nombramientos, jornadas mundiales, viajes apostólicos, etc. Se decía que él se iba a recuperar muy rápido y que lo tendríamos ya operativo, pero eso no ha sucedido. Al contrario, tenemos un cuadro médico complejo que va a requerir una evaluación mayor y hay que esperar qué dicen los médicos sobre si puede viajar o no. Los médicos lo determinarán y yo estoy casi seguro, conociendo al papa, que él va a hacer caso a los médicos”, contó.

Mendoza exhortó a los fieles a “orar por la salud del papa. La oración es más eficaz cuando se hace por el prójimo. Hay que orar por su pronta recuperación para seguir viéndolo dar mensajes a favor de la paz”.

Por otro lado, la comunicadora chiclayana Jesús León Ángeles, quien compartió con el papa León XIV cuando era obispo de Chiclayo, contó que esta noticia le tomó por sorpresa. “Yo estaba dictando clases cuando me enteré de que se trataba de un cáncer. Hoy hubo distintas cadenas de oración en Chiclayo. Los niños estaban rezando el santo rosario en los colegios. Todas las parroquias se han unido en oración”, expresó.

“Veo que la agenda de la visita pastoral ha ido avanzando con altos y bajos, pero sigue la expectativa. Pero, siendo sincera, la verdadera comunión no depende de la cercanía física, sino más bien de la unión espiritual. Por ende, si se continúa con la agenda, definitivamente considero que va a tener que reconfigurarse porque los tiempos están apretados. De todas formas, quienes hemos estado junto a él sabemos de su fortaleza ante las adversidades”, indicó.

Jesús León Ángeles, antigua comunicadora de la Diócesis de Chiclayo, junto al entonces obispo de Chiclayo y actual Papa, Robert Prevost. Foto: archivo personal de Jesús León Ángeles. / Archivo personal de Jesús León Ángeles

La comunicadora informó que, desde el gobierno regional, las autoridades continúan con los preparativos. “Todo continúa, pero creo que hay que orar por su salud. En estos momentos es lo primero que deberíamos pedir como cristianos y católicos que somos. Nos debe unir mediante una fe inquebrantable. Dios pone pruebas en el momento que lo necesitamos. Esperemos tal vez un poco más, hasta fines de octubre, para poder ver cómo va su recuperación. Eso sí, para mí es un hecho que, si realiza el viaje, se tienen que cambiar algunos espacios y momentos por su salud, pero que no lo tomemos mal”, concluyó.