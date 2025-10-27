Renzo Giner Vásquez
Renzo Giner Vásquez

“No hay espacio seguro para innovar en el Estado”: quién es Daniella Raffo, la peruana que apostó por cambiar el sistema desde dentro
"No hay espacio seguro para innovar en el Estado": quién es Daniella Raffo, la peruana que apostó por cambiar el sistema desde dentro

“No hay espacio seguro para innovar en el Estado”: quién es Daniella Raffo, la peruana que apostó por cambiar el sistema desde dentro

De la mano de Gob.pe acercó el Estado al ciudadano. Con Enseña Perú buscó transformar la educación desde las aulas. Hoy, al frente de Munai Education, explora cómo la inteligencia artificial puede potenciar el aprendizaje sin deshumanizarlo. Si algo ha demostrado Daniella Raffo durante su trayectoria es, sin duda, que por donde pase dejará una profunda huella de innovación.

