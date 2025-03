Ella es pasión por la ciencia hecha mujer. Siempre se imaginó recibiendo un Premio Nobel y ese galardón se lo gana a diario en cada resultado preciso que obtiene en el proceso minucioso y exhaustivo de los análisis de muestras de ADN para detectar enfermedades infantiles difíciles o raras de diagnosticar.

Nos referimos a la Dra. Flor Vásquez, bióloga molecular, quien se ha ganado a pulso un lugar importante en el Servicio de Genética y Errores Innatos de Metabolismo (SGEIM) del INSN Breña, y actualmente es la coordinadora del laboratorio de Biología Molecular.

Por lo antes señalado, convierte a la Dra. Vásquez en una digna representante de las 2,141 trabajadoras que laboran en el centro pediátrico como una mujer destacada por el Día Internacional de la Mujer (08 de marzo).

“Es un poco romántico, pero uno no solo tiene que saber en qué es bueno, sino también, tener ganas de querer hacerlo […] Siempre me imaginé recibiendo un Premio Nobel, y ahora estamos haciendo cosas aquí que no se hacen en el resto del país, y estoy contenta. Es un logro”, manifestó muy emocionada la Dra. Flor Vásquez.

La profesional pasa el mayor tiempo de su vida en el laboratorio que lo considera como un hijo. Su historia refleja su pasión por la ciencia y la dedicación exclusiva en la búsqueda de respuestas para las enfermedades raras que afectan a los pequeños pacientes del instituto que provienen de diferentes regiones, pues en nuestro país se estima que más de 2 millones de personas están afectadas.

Flor Vásquez es hija única. Desde pequeña nunca le fue complicado el mundo de los números y operaciones. Siempre sobresalió en el colegio y la universidad, y aunque se graduó con honores en la carrera de Ingeniería Electrónica, sabía que su propósito era otro.

Ella miraba el mundo de otra forma y decidió perseguir sus sueños por lo que logró la licenciatura en Biología (biotecnología) en la Universidad Nacional Agraria La Molina. Además, cuenta con un doctorado (PhD) en micobacteriología de la Universidad de Hamburgo y una maestría en biología molecular de la Universidad de Queensland.

A sus 43 años, esta destacada bióloga molecular es dueña de un gran optimismo, exigencia y con unas ganas contagiantes de comunicarse, características que acompañan su incesante interés de investigar y aprender algo cada día para contribuir a la comunidad científica y a la sociedad en general. A la fecha, la Dra. Flor encabeza un equipo integrado por tres profesionales biólogos Félix, Renzo y Guillermo, y una técnica en laboratorio, Yanet.

“Al cerrar mi día me digo a mí misma que pude hacer lo que organicé para ese día. Trato de que no me quede nada pendiente", dice la doctora Flor Vásquez.

“Es súper difícil ganar el respeto profesional de tus compañeros, sobre todo cuando son de otras generaciones o especialidades. Puedo tener una maestría o un doctorado, pero aquí en el Perú a nadie le importa. Permanentemente he tenido que demostrar mi trabajo. Más de un año me tomó el forjar el actual equipo que tenemos en el laboratorio. No se trata sólo de cumplir las labores, sino también de trabajar en grupo, seguir protocolos, comunicarnos y apoyarnos para que todo fluya bien. Siempre hay cosas por hacer y todos tenemos que ser capaces de hacerlas. Los chicos siempre han sido buenos, pero tenemos que ser mejores, juntos”, remarcó.

Vásquez y su equipo trabajan en el laboratorio de Biología Molecular que pertenece al SGEIM, que es liderado actualmente por la Dra. Milana Trubnykova y que fue creado por la Dra. Eva Klein, pionera de la genética en Perú. A la fecha, el laboratorio tiene una gama amplia de exámenes. En el 2024 se procesaron 1,800 pruebas moleculares y la demanda crece anualmente, casi exponencialmente.

De esta manera, la doctora Vásquez participa de un proceso minucioso y exhaustivo al analizar muestras de ADN de pacientes que sufren retraso del neurodesarrollo y otras anomalías genéticas. “No es fácil explicar lo que hacemos. Nosotros buscamos la causa molecular de las enfermedades genéticas para entender cómo se originaron y si hay riesgo de que los padres tengan más niños afectados con la misma condición. Somos los únicos en el Perú que utilizamos plataformas de exploración genómica de última generación para procesar y analizar las muestras y lograr encontrar respuestas. Queremos estar a la par de lo que se está haciendo afuera”, mencionó.

“Este laboratorio lo considero como un hijo, se forjó desde cero. La plataforma de CMA que usamos desde hace diez años no está en otras partes del país. Nuestro secuenciador es el único en el Perú utilizado para analizar el exoma humano, y ahora deseamos migrar a uno de tercera generación, esperemos este año, que nos pondrá a la par de otros hospitales de niños en el resto del mundo”, dijo con entusiasmo la bióloga molecular.

Finalmente, la doctora Vásquez nos convence que ama lo que hace. “Al cerrar mi día me digo a mí misma que pude hacer lo que organicé para ese día. Trato de que no me quede nada pendiente. Me ha costado mucho todo lo que he logrado y no cambiaría nada”.