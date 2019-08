Muñoz sobre alza en su aprobación: “Prefiero que nos midan al final de la gestión”

La última encuesta de El Comercio-Ipsos revela que la aprobación a la gestión del alcalde de Lima, Jorge Muñoz, subió de 55% a 59%. El rechazo a su trabajo pasó de 34% a 31%. El burgomaestre asegura que esto no le quita el sueño.



¿Cómo interpreta este incremento en su aprobación?

Las encuestas son fotografías de determinados momentos. Agradecemos a la gente que piensa así, pero nada de esto marca nuestro derrotero. Prefiero que nos midan al final de la gestión, al final del partido. Cuando converso con la gente, es generosa conmigo. Eso es un incentivo para seguir desarrollando nuestro plan de trabajo.



¿Tampoco le quita el sueño estar entre los cinco políticos con mayor simpatía del país? [Según la última encuesta de El Comercio-Ipsos, está en quinto lugar con 6% de simpatía]

Nosotros estamos abocados a trabajar por los ciudadanos, eso nos marca en lo cotidiano. Queremos buscar más seguridad, mejor transporte, movilidad sostenible, una ciudad limpia, visitable por la gente.



¿Ha pensado en su futuro político? ¿Hasta dónde apunta?

¿Dónde me veo en el futuro? En mi casa [risas]. No sé, la verdad, dejando la broma de lado, yo ahora me veo en la municipalidad, como corresponde. Nada nos puede distraer ni quitar el norte que tenemos.



¿Qué resultados tiene de la evaluación al plan ‘pico y placa’?

La evaluación es muy positiva. Hay cosas muy buenas y algunas por mejorar. Estamos haciendo evaluaciones técnicas relacionadas a la posible reducción de media hora de la medida [la comuna evalúa que la restricción no empiece a las 6 a.m. sino a las 6:30 a.m.], generar zonas de intercambio, algunas mejoras con el volteo a la derecha o la izquierda. Son temas que estamos evaluando.



El alcalde de La Molina, Álvaro Paz de la Barra, presentó una acción de amparo contra este plan. ¿Habría cambios en ese distrito?

Me hubiese encantado que me tocara la puerta para conversar. De frente recurrió a la acción de amparo. No lo entiendo. La evaluación la estamos haciendo desde el primer día, no porque alguien lo diga, sino por la propia naturaleza de la norma.



Las contradicciones de Lima: es sede de los Parapanamericanos pero no es una ciudad accesible...

Sé que hay muchas necesidades. Hay transportistas que no abren la puerta a personas con discapacidad, veredas en mal estado, falta de rampas… Hay mucho por hacer.



Además de eso, Lima tiene zonas en total abandono, plagadas de todos los males.

Allí debemos poner el foco, en esas zonas que mucha gente no siempre visibiliza. Nosotros queremos visibilizar todas las necesidades de la ciudad. Debemos concentrarnos y fortalecer nuestro trabajo.



¿Cómo va el proceso de nulidad del contrato de Línea Amarilla [proyecto que tiene 11 peajes en la capital]?

Avanzando. Nosotros estamos enfocados en el objetivo [de lograr la nulidad]. Ahora estamos en el período previo de trato directo [con la empresa Vinci], que se realiza cuando se llega a un arbitraje.