Jorge Muñoz: “Las obras no se dan de la noche a la mañana”

Horas antes de presentar el balance de los trabajos ejecutados en los primeros 100 días de gestión en el sillón municipal (que se cumplen hoy), el alcalde de Lima, Jorge Muñoz, participó en un operativo para retirar a los comerciantes informales de la Av. 28 de Julio y calles aledañas, en La Victoria. Luego de ello habló con El Comercio.



— ¿Cuál es el balance de Jorge Muñoz en su primer trimestre a la cabeza de la Municipalidad de Lima?

Se han conseguido cosas importantes, como la financiación y el inicio del procedimiento de la ampliación del Metropolitano [en el tramo a Carabayllo]. Hemos avanzado esa obra que no fue atendida por más de ocho años. No le prestaron atención y nosotros, en los primeros días, logramos que se mueva y que vaya a ser una realidad.

— Uno de los grandes problemas que sufre Lima es la falta de infraestructura. ¿Hay una presión de los ciudadanos?

La gente espera rápidamente obras, pero estas no se dan de la noche a la mañana. Por ejemplo, el tramo de la Costa Verde de San Miguel, que comenzó en nuestra gestión, tiene un avance del 20%, un avance impresionante. Del mismo modo, el viaducto de Armendáriz lo encontramos en un 35% y ahora tiene un avance del 85%. Ambas obras se usarán para los Juegos Panamericanos y Parapanamericanos Lima 2019. La gente va a ir viendo esas obras paulatinamente.



— ¿La Municipalidad de Lima tiene dinero para construir más obras de envergadura?

Hemos conversado con el Ejecutivo sobre el teleférico que unirá San Juan de Lurigancho con Independencia. Otro teleférico [en El Agustino] puede llegar producto de la inversión privada. Hay una intención de atraer capital privado, que es parte de lo que soñamos como parte de la transformación de la ciudad.



— Sin embargo existe preocupación porque la ciudad no cuenta con un plan de desarrollo.

Estamos trabajando en un plan de desarrollo. En Lima se han hecho cambios de zonificaciones tipo parches y desde el primer día dijimos que no sea así. Hay un proceso para este plan; no se hace en 30, 40 o 100 días.



— Entonces, ¿en cuánto tiempo?

En dos años y medio vamos a tener de todas maneras un plan integral para toda la ciudad. Hubo un plan al 2035 que se encarpetó. Estamos rescatando algunas cosas de ahí y desarrollando otras.

— Debido a la falta de un plan, la ciudad creció de forma desordenada. ¿Qué planes tiene para los ciudadanos asentados en zonas de riesgo?

Tenemos muchísimas viviendas apostadas en zonas inadecuadas, algunas de ellas con el permiso de autoridades laxas. Tenemos que llevar el desarrollo de una ciudad sostenible a la formalidad.



— Otro de los problemas que aqueja a Lima es la inseguridad ciudadana. ¿Qué acciones están tomando?

Hemos lanzando el plan Lima 360° donde participarán los tres actores principales: la Policía Nacional, el serenazgo y la ciudadanía. También buscamos un trabajo a través de las mancomunidades. Adicionalmente emitimos una ordenanza para integrar todas las municipalidades con un centro de comando único.

— Lima 2019 está a la vuelta de la esquina. ¿Estamos listos para el evento?

La preparación del evento comenzó hace dos gestiones. Una de ella no hizo ningún tipo de obra y la otra comenzó las cosas muy tarde. Estamos haciendo un gran esfuerzo para tener el evento de la mejor manera. Es una buena motivación para tener una Lima más desarrollada. 



