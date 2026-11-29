El alcalde electo de Miraflores, Jorge Muñoz Wells, propuso convocar a los próximos alcaldes distritales de Lima y a la alcaldesa electa de Lima Metropolitana a una reunión de trabajo para coordinar acciones preventivas frente a los posibles efectos de El Niño costero.
A través de un pronunciamiento publicado el sábado 28 de noviembre, Muñoz alertó que, de acuerdo con los pronósticos técnicos, este evento climático podría alcanzar una magnitud extraordinaria y prolongarse más allá de febrero de 2027. Entre sus posibles consecuencias mencionó lluvias superiores a lo normal en la costa central, un incremento del caudal de los ríos y afectaciones en el litoral.
El exalcalde de Lima consideró que las próximas autoridades municipales “no deberían esperar hasta el 1 de enero de 2027″, fecha en la que asumirán sus funciones, para comenzar a organizar una respuesta frente a este escenario.
“Si esperamos hasta el 1 de enero, habremos perdido un tiempo muy valioso que podría ser determinante para proteger la vida de nuestros vecinos, contribuir a garantizar la continuidad de servicios esenciales, como el agua potable, y prevenir daños a nuestra infraestructura”, señaló.
Como parte de su propuesta, Muñoz anunció que se comunicará con la alcaldesa electa de Lima Metropolitana para plantearle que convoque a los demás alcaldes electos de la capital. El objetivo, explicó, será establecer una agenda común y definir medidas dentro de las competencias de cada municipio.
Posteriormente, planteó solicitar una reunión con la presidenta de la República para coordinar acciones con el Gobierno nacional y articular los esfuerzos de las futuras autoridades locales.
“La prevención no puede esperar al 1 de enero. La seguridad y la vida de nuestros vecinos tampoco”, concluyó en su pronunciamiento.
La especialista del INDECI, Carmen Guerra, brindó sugerencias de seguridad a las familias que se encuentran en zonas de riesgo por el aumento de lluvias. La encargada de gestión de riesgo recomendó ubicar las rutas de evacuación establecidas y tener una mochila de emergencia adaptada para cada familia.
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