El alcalde electo de Miraflores, Jorge Muñoz Wells, propuso convocar a los próximos alcaldes distritales de Lima y a la alcaldesa electa de Lima Metropolitana a una reunión de trabajo para coordinar acciones preventivas frente a los posibles efectos de El Niño costero.

A través de un pronunciamiento publicado el sábado 28 de noviembre, Muñoz alertó que, de acuerdo con los pronósticos técnicos, este evento climático podría alcanzar una magnitud extraordinaria y prolongarse más allá de febrero de 2027 . Entre sus posibles consecuencias mencionó lluvias superiores a lo normal en la costa central, un incremento del caudal de los ríos y afectaciones en el litoral.

Ante los pronósticos del Fenómeno de El Niño costero, necesitamos actuar desde ahora. Por eso, hago un llamado a las autoridades electas y al Gobierno Nacional para trabajar juntos y coordinar medidas de prevención. La seguridad de nuestros vecinos es prioridad. https://t.co/UwCefGuEvh — Jorge Muñoz (@JorgeMunozPe) November 28, 2026

El exalcalde de Lima consideró que las próximas autoridades municipales “no deberían esperar hasta el 1 de enero de 2027″, fecha en la que asumirán sus funciones, para comenzar a organizar una respuesta frente a este escenario.

“ Si esperamos hasta el 1 de enero, habremos perdido un tiempo muy valioso que podría ser determinante para proteger la vida de nuestros vecinos, contribuir a garantizar la continuidad de servicios esenciales, como el agua potable, y prevenir daños a nuestra infraestructura ”, señaló.

Busca coordinación con el Gobierno nacional

Como parte de su propuesta, Muñoz anunció que se comunicará con la alcaldesa electa de Lima Metropolitana para plantearle que convoque a los demás alcaldes electos de la capital. El objetivo, explicó, será establecer una agenda común y definir medidas dentro de las competencias de cada municipio.

Posteriormente, planteó solicitar una reunión con la presidenta de la República para coordinar acciones con el Gobierno nacional y articular los esfuerzos de las futuras autoridades locales.

“La prevención no puede esperar al 1 de enero. La seguridad y la vida de nuestros vecinos tampoco”, concluyó en su pronunciamiento.