Julio Chávez Chiong, de 37 años, es el virtual alcalde de San Martín de Porres. En los últimos comicios participó como candidato de Acción Popular y ganó con el 25,41% de votos válidos.



— ¿Cómo ve el distrito al término de su gestión?

Quiero que San Martín de Porres sea un distrito seguro, limpio, del que el vecino se sienta orgulloso. Actualmente hay 450 puntos críticos de delincuencia, alcoholismo y consumo de drogas. Hemos perdido la calle. Los vecinos viven acuartelados. Cuando asuma el cargo, voy a recibir así [señala una altura de 40 centímetros] de solicitudes de rejas, pero esa no es la solución. Voy a recuperar la calle.

— ¿Cómo piensa lograrlo?

​Con medidas reactivas y preventivas. Principalmente con la recuperación de parques, áreas recreativas y la ribera del río, que son actualmente fumaderos, botaderos y puntos de violaciones. Los convertiremos en espacios alegres, temáticos, con gimnasios, juegos infantiles, áreas verdes y mejor iluminación. Desarrollaremos un programa agresivo de promoción del deporte y la cultura en estos espacios.

— A corto plazo, ¿qué medidas tomará?

Para comenzar, registraremos a todos los mototaxistas, pues la mayoría de asaltos violentos han involucrado mototaxis. Y antes de cumplirse los primeros 100 días voy a convocar a un consejo ampliado del Codisec con las juntas vecinales. Necesitamos involucrar a la sociedad, trabajar en la capacitación de las rondas, de los guachimanes y de los cambistas en medidas de seguridad.



— ¿Alcanzará el presupuesto?

Uno de nuestros compromisos de campaña fue aumentar el presupuesto para seguridad ciudadana. Queremos triplicarlo y darle el 15%.

— La mayoría de vecinos no tributa. ¿Cómo asegurará esta partida sin afectar el resto de servicios?

El 60% de los vecinos no paga impuestos porque no ve cambios y desconfía del destino de su dinero. Prefiere organizarse en el barrio para arreglar sus jardines o contratar seguridad. Cuando vean los resultados, van a aportar. También voy a generar incentivos reales, en vez de sortear electrodomésticos. Ofreceremos la reducción de impuestos a través de programas de reciclaje –que también generarán ingresos a la comuna– y atención ambulatoria gratuita o a costo social al que esté al día con sus pagos.

— ¿Qué visión tiene para la ribera del Chillón?

Gestionaré que se declare su intangibilidad y se construya una alameda, como la que hay en el Rímac, con losas deportivas para que el vecino pueda disfrutar de este espacio, que no sea un lugar abandonado.

— En su plan de gobierno señaló que uno de los problemas principales del distrito es la contaminación. ¿Qué política implementará?

En SMP se recoge la basura igual que hace 40 años, todo en la misma bolsita. Separaremos la que tiene que ir a un relleno y la que se puede reciclar; es decir, la que puede generar ingresos al municipio. Además, mejoraremos el sistema de recojo de basura en mercados, colocaremos contenedores subterráneos para que la basura no se acumule en las esquinas y ampliaremos la cobertura en todo el distrito. Asimismo, hay que atacar la contaminación sonora y visual en las avenidas. Ahora tenemos la oportunidad, con Jorge Muñoz en la alcaldía metropolitana, de regular el tema. Ya hemos firmado algunos compromisos para trabajar juntos. 



