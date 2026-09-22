La relación de León XIV con el Perú comenzó mucho antes de su elección como Papa. Según Kurt Mendoza, exjefe de Prensa y Comunicaciones de la Conferencia Episcopal Peruana (CEP) y especialista en temas de la Iglesia, Robert Prevost llegó por primera vez al país en 1985, cuando tenía 30 años, para realizar labores misioneras en Chulucanas, en el norte del Perú.

Su permanencia en el país se extendió durante diferentes períodos y, de acuerdo con Mendoza, sumó cerca de 20 años. Durante ese tiempo, Prevost pasó por distintas zonas del norte peruano, entre ellas Chiclayo, en Lambayeque, y La Libertad.

Para Mendoza, esta experiencia tuvo un papel importante en la formación de Prevost como sacerdote y posteriormente como obispo. “Ese trayecto de 20 años en el Perú parece que formó el carácter de un sacerdote y posiblemente de un obispo”, sostuvo.

Kurt Mendoza, especialista en temas de la Iglesia. (Foto: Difusión Canal N). / Diego Aquino Pedraza

Uno de los momentos más importantes de esa trayectoria llegó en 2018, cuando Prevost fue nombrado obispo de Chiclayo, después de haber ejercido como administrador apostólico de esa jurisdicción. Para el especialista, su llegada al obispado representó un punto culminante de su carrera sacerdotal.

Chiclayo, la diócesis a la que Prevost siempre ha estado vinculado

La relación entre Prevost y Chiclayo no terminó cuando dejó el Perú para asumir nuevas responsabilidades en Roma. Incluso después de su elección como Papa, el vínculo con esa diócesis ha aparecido en sus palabras y gestos públicos.

Mendoza recuerda que, durante su primer discurso desde el balcón de la Basílica de San Pedro, el 8 de mayo, tras ser elegido pontífice, Prevost envió un saludo a su “querida diócesis de Chiclayo”. Para el especialista, aquella referencia refleja la relación que el entonces obispo construyó con las comunidades que estuvieron bajo su responsabilidad pastoral.

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Papa León XIV habla en castellano: Un saludo a todos aquellos y en modo particular a mi querida diócesis de Chiclayo en Perú. Donde un pueblo fiel, ha acompañado a su obispo, ha compartido su fe



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“Un obispo que caminó junto a su diócesis”, fue la expresión que Mendoza mencionó en entrevista con El Comercio para reflejar la manera en que Prevost entendió su vínculo con Chiclayo.

Por ello, considera que su próximo retorno adquiere un significado particular, ya que esta vez no regresará como sacerdote, obispo ni cardenal, sino como León XIV, la máxima autoridad de la Iglesia católica.

Santa Cruz y Zaña: los lugares que vuelven a aparecer en su camino

La agenda del próximo viaje también llevará al Papa fuera de las grandes ciudades. Además de Lima, Chiclayo, Cusco y Pucallpa, León XIV visitará localidades que formaron parte de sus recorridos pastorales cuando era obispo de Chiclayo.

Uno de esos lugares será Santa Cruz de Succhabamba, en Cajamarca, donde celebrará una misa durante su visita de noviembre. Según Mendoza, Prevost acudía a esta localidad como parte de las visitas pastorales que realizaba a las parroquias de su jurisdicción.

León XIV llegará en helicóptero a Santa Cruz de Succhabamba. (Composición: Diego Aquino).

El especialista también menciona a Zaña, en Lambayeque, como otro punto significativo de esa trayectoria. La localidad tiene además una relación histórica con Santo Toribio de Mogrovejo, quien murió allí y es considerado patrono de los obispos del Perú, América Latina y el Caribe.

En Santa Cruz, además, se encuentra la imagen del Señor del Costado, una devoción con la que Prevost desarrolló un vínculo particular durante sus años como obispo.

Robert Prevost oficiando una misa en la parroquia La Inmaculada de Santa Cruz en setiembre de 2022, junto a Edgard Rimaycuna, actual secretario privado y personal del Sumo Pontífice. (Imagen: Parroquia La Inmaculada).

De esta manera, el recorrido previsto para noviembre no se limita a las principales ciudades del país. Para Mendoza, la inclusión de estos lugares representa también un mensaje hacia las comunidades alejadas que formaron parte de la experiencia pastoral del futuro pontífice.

Un regreso a las periferias que conoció como misionero

Para Mendoza, el recorrido peruano de León XIV también puede ser leído desde uno de los ejes que, según su interpretación, caracterizan el mensaje del actual pontífice: la atención hacia las periferias.

El Papa llegará a ciudades como Lima, Chiclayo, Cusco y Pucallpa, pero también se trasladará a localidades más pequeñas y alejadas. El especialista considera que esta decisión permite visibilizar a comunidades que suelen quedar fuera de la mirada pública.

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“Quiere dar un mensaje muy particular: que el mundo católico en general, todos debemos mirar hacia esas poblaciones que a veces son tan pequeñas que resultan siendo anónimas”, explicó Mendoza.

En ese sentido, el viaje adquiere una doble dimensión. Por un lado, representa el regreso de Prevost a lugares que conoció durante su trabajo pastoral. Por otro, coloca nuevamente a esas comunidades dentro de una agenda internacional debido a la presencia del Papa.

La experiencia de pobreza que marcó su trayectoria

La etapa peruana de Prevost también estuvo marcada por el contacto con comunidades que enfrentaban distintas carencias. Mendoza sostiene que esa experiencia misionera le permitió conocer de cerca una realidad social que no había experimentado de la misma manera en Estados Unidos, país donde nació.

“Él ha sido un misionero”, señaló. Según explicó, los misioneros son enviados a lugares con dificultades y carencias, y Prevost desarrolló buena parte de su labor en comunidades donde conoció de cerca situaciones de pobreza.

Para Mendoza, ese contacto con la realidad peruana tuvo también una dimensión religiosa en la formación de Prevost. Desde la perspectiva teológica que expone, el acercamiento a las personas en situación de pobreza constituye una experiencia central para un sacerdote que busca vivir el mensaje del Evangelio.

El Papa León XIV con las juventudes agustinas en Iquitos bañándose en corrientillo probablemente. Cierren todo a ver si los gringos encuentran algo igual 🤭 pic.twitter.com/kInImtDW5D — Llini the kid🐱 (she/her) (@whatLlinidraws) May 9, 2025

El especialista considera que ese proceso ayuda a explicar el arraigo que Prevost mantiene con el Perú. “Cada vez que él escucha la palabra Perú se emociona, sonríe, o sea, es algo muy especial en él”, afirmó.

Del adiós a Chiclayo al reencuentro como Papa

La salida de Prevost del Perú también forma parte de esta historia. Antes de asumir nuevas responsabilidades en Roma, tuvo una despedida en Chiclayo que, según Mendoza, estuvo marcada por la emoción del entonces obispo.

Ahora, años después, volverá a la ciudad que estuvo en el centro de una parte importante de su trayectoria. Para el especialista, el viaje de noviembre puede cerrar simbólicamente ese ciclo: el sacerdote y obispo que un día dejó Chiclayo regresará convertido en Papa.

El papa León XIV llegará al Perú el 11 de noviembre y visitará Lima, Lambayeque, Cusco y Puno. (Foto: AP)

Mendoza interpreta este retorno como una combinación de dimensiones pastorales, institucionales y personales, aunque considera que el componente personal tiene un peso especial.

“Yo creo que tiene esa necesidad de reencontrarse con su gente”, sostuvo el especialista en entrevista con El Comercio, al referirse al vínculo que Prevost mantiene con las personas que conoció durante sus años en el país.