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Resumen

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¿Bus o avión? Este es el costo real para seguir al papa León XIV en su visita al Perú. (Foto: The Mirror US en Español)
¿Bus o avión? Este es el costo real para seguir al papa León XIV en su visita al Perú. (Foto: The Mirror US en Español)
Por Diego Aquino Pedraza

La relación de León XIV con el Perú comenzó mucho antes de su elección como Papa. Según Kurt Mendoza, exjefe de Prensa y Comunicaciones de la Conferencia Episcopal Peruana (CEP) y especialista en temas de la Iglesia, Robert Prevost llegó por primera vez al país en 1985, cuando tenía 30 años, para realizar labores misioneras en Chulucanas, en el norte del Perú.

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