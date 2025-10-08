Los Toribianitos cumplen 54 años cantando y animando los corazones peruanos

Hay voces que uno no olvida. Voces que suenan a infancia, a Navidad, a esos días en que el mundo parecía más sencillo y la fe tenía melodía. Este 8 de octubre, el Coro de los Toribianitos cumplió 54 años de existencia, y como cada año, su director, monseñor Óscar Aquino, celebró una misa en la Parroquia San Lorenzo, en el distrito del Rímac. Ese templo, que ya se volvió su fortín de ensayo y presentaciones en Navidad que volvió a llenarse de melodías, recuerdos y abrazos. La comunidad del Jirón Libertad es la más entusiasta, porque antes formar parte del Coro era solo para los estudiantes del Colegio Externado Santo Toribio; sin embargo, tras su cierre del colegio, el padre fue reubicado en dicha zona y trajo a esa comunidad religiosidad y esperanza para que los niños de ese lugar vean en la música un acercamiento a la espiritualidad.

Newsletter Buenos días Carlos Salas Abusada desglosa con rigor las noticias clave del día de lunes a viernes.

Minutos previos a la misa, los nuevos integrantes se reencontraron con los antiguos extoribianitos en un ambiente de confraternidad y gratitud. Porque más allá de los escenarios o los aplausos, lo que une a los Toribianitos es algo más profundo: la alegría de cantar juntos, de compartir una fe que suena a coro. Un momento para recordar que vestir ese uniforme te hacía sentir orgullo y felicidad, pero que quizás por la edad no entendías la magnitud de ese momento.

Entre risas, recuerdos y alguna lágrima disimulada, se escuchó de nuevo ese coro que por décadas ha acompañado las Navidades de los peruanos, pero también bodas, primeras comuniones y confirmaciones. Porque los Toribianitos no solo cantan villancicos: cantan la vida.

Quien escribe estas líneas también fue parte del coro Los Toribianitos. Y cada vez que los escucha, vuelve a ser ese niño con uniforme rojo, camisa blanca, corbata roja y guantes blancos, que con nervios se paraba en un escenario a cantar. Ahí aprendí que ser Toribianito fue aprender que cantar también es rezar, y que a veces una canción puede ser la forma más pura de agradecer todo lo que nos sucede en la vida. Asimismo, agradecer al Monseñor Óscar Aquino, que nos inculcó la fe, disciplina y mi agradecimiento eterno por permitirme formar parte del Coro Los Toribianitos.

Pero, ¿qué significa haber sido parte del Coro Los Toribianitos?

Roberto Carlos Tapia Urbano, actualmente Músico Profesional y Docente de la Universidad Nacional de Música comparte junto a El Comercio lo que signiifica ser parte del Coro Los Toribianitos.

“Efectivamente durante gran parte de mi niñez fui integrante del Coro Los Toribianitos quien inculcó en mi las bases para lo que soy actualmente. Hablar con respecto a lo que significa el Coro “Los Toribianitos” para lo que fue mi formación y en general, más que viéndolo por el lado musical. Fue y es una institución dedicada a la Evangelización Pastoral mediante la música, ya que por medio del ejemplo de educación formada para con sus pequeños integrantes nos muestra una labor de servicio para con los más necesitados", afirmó.

“Hablar sobre el porque sigue vigente hasta nuestros días desde su fundación en el año 1971, responde a la incansable labor pastoral por parte de su creador el Mons. Oscar Aquino Pérez, quien actualmente se desempeña como párroco de la Iglesia San Lorenzo en el Rimac y que como sacerdote de vocación se encuentra comprometido con su labor como tal y responde también al ejemplo de amor y disciplina para con lo que hace y que a su vez transmite a sus niños para que sigan su ejemplo en todas las actividades que ellos hagan para con su futuro”, sentenció.

¡Tu pasión merece ser premiada! Accede a contenido exclusivo, sorteos, premios y más con la Suscripción del Hincha. Da click aquí para ingresar.