Luis Bedoya Reyes a Jorge Muñoz: “Usted no sabe lo que le espera, hijo”

Esta mañana Luis Bedoya Reyes fue condecorado con la medalla “Ciudad de Lima”, la más alta distinción que da la Municipalidad de Lima. La ceremonia se realizó en el Salón de los Espejos y contó con la presencia del alcalde Jorge Muñoz.



En la actividad no pasaron desapercibidos los recuerdos de Bedoya Reyes, quien ocupó el sillón municipal (1964-1969) y fundó el Partido Popular Cristiano. Cumplió 100 años de vida el último 20 de febrero.

Durante su discurso incluso hizo algunas bromas al actual alcalde, quien inició su gestión en enero. “Me la jugué, pero me la jugué para ser seis años alcalde. Usted no sabe lo que le espera, hijo. No lo dejan a uno respirar y todos se sienten mal servidos”, dijo Bedoya Reyes a Muñoz. Recordó también que aún falta culminar parte de la Vía Expresa de Paseo de la República, una de sus obras emblemáticas.

La actividad contó con la participación de los nietos del ex alcalde quienes destacaron su carrera profesional y su vida familiar. Jorge Muñoz también dirigió algunas palabras destacando su trabajo en política.

“Hoy estamos con Luis Bedoya Reyes porque aquí está el hombre honesto, el hombre que ha sabido gobernar, que ha sido humano, un buen padre de familia, un buen abuelo y que a todos nos deja enseñanzas por seguir”, dijo Muñoz.