La Operación Chavín de Huántar fue una operación militar de rescate llevada a cabo por las Fuerzas Armadas del Perú el 22 de abril de 1997, con el objetivo de liberar a 72 rehenes que habían sido secuestrados en una fiesta realizada en la residencia del Embajador de Japón - Morihisa Aoki- ubicada en San Isidro, Lima, por el grupo terrorista Movimiento Revolucionario Túpac Amaru (MRTA).

El operativo, denominado “Chavín de Huántar”, se ejecutó tras 126 días de crisis, en los cuales los terroristas mantuvieron como rehenes a diplomáticos, empresarios, entre otros, desde el 17 de diciembre de 1996. La operación fue cuidadosamente planeada durante semanas, incluyendo la excavación de túneles secretos bajo la residencia para facilitar el ingreso sorpresa de las fuerzas de rescate. El asalto fue simultáneo y coordinado, sorprendiendo a los captores. Dicha acción conmemorativa comenzó a las 3:23 p.m. y duró apenas 12 minutos, culminando con la vida de los 14 integrantes del MRTA y procediendo con la liberación de los 72 rehenes.

En esta acción tuvieron la valentía de participar 142 comandos pertenecientes a las Fuerzas Especiales del Ejército y la Marina de Guerra del Perú, en el cual 2 valientes comandos perdieron la vida durante la operación: el teniente coronel Juan Valer Sandoval y el capitán Raúl Jiménez Chávez así mismo falleció el rehén Carlos Giusti Acuña, magistrado de la Corte Suprema.

¿Pero cuál es la verdadera historia detrás de los hechos? Un grupo de corresponsales escolares de El Comercio de la IEGPG “Gral. Emilio Soyer Cabero” de Chorrillos fue en busca de testimonios reales. Contactaron a tres héroes y sobrevivientes de la exitosa operación “Chavín de Huántar”. Ellos son los coroneles en situación de retiro Renand Miranda Vera, Eduardo Martínez Ponce y el comandante en situación de retiro Héctor Alvarado Cordero.

La entrevista se realizó en la Escuela Militar de Chorrillos (EMCH), donde relataron la verdadera historia de aquella operación. Los veteranos recordaron con dolor y valentía todo lo que vivieron ese día, conversamos con ellos y esta fue la entrevista.

Después de 28 años, ¿por qué cree que Chavín de Huántar es considerada una operación exitosa?

Crl. (R) Martinez: En primer lugar, porque se demostró ante el mundo el profesionalismo del Ejército Peruano, así como de la Marina de Guerra del Perú. También se dejó claro que el Gobierno del Perú no negocia con terroristas. Esta acción no solo fue una victoria de las FFAA, sino del pueblo peruano en su conjunto, que brindó su respaldo total. Se trató de un acto de unidad nacional frente al terrorismo.

Crl. (R) Miranda: Se cumplió con lo que estaba planificado. Los comandos arriesgaron sus vidas, y eso se reflejó en el resultado: logramos liberar a los rehenes. La ejecución fue impecable, no se cometió ningún acto extrajudicial. Gracias a la preparación rigurosa, esta operación se llevó a cabo de forma exitosa y con gran profesionalismo.

Cmte. (R) Alvarado: Lo principal para nosotros eran los rehenes. Normalmente, en una operación de rescate se estima un veinte por ciento de bajas. En este caso, logramos reducir esa cifra a un mínimo de uno por ciento. Esa diferencia evidenció la efectividad de nuestra preparación y ejecución. Fue, sin duda, un gran éxito.

Muchos dicen que ustedes salvaron al Perú. ¿Ustedes lo sienten de esa manera?

Crl. (R) Martinez: La palabra exacta no sería ‘salvar al Perú’. Lo que hicimos fue cumplir con nuestro deber y con la misión que nos encomendó la patria. Demostramos que los peruanos somos capaces de defender nuestro país. En ese momento quedó claro que podíamos vencer al terrorismo sin ayuda extranjera, solo con el coraje y la determinación de nosotros mismos.

Crl. (R) Miranda: En ese tiempo, el país estaba sometido por la subversión terrorista. Con esta operación se cerró un capítulo más del Movimiento Revolucionario Túpac Amaru (MRTA). Fue una intervención exitosa que ayudó a reducir las tensiones internas, demostró la capacidad operativa de nuestras Fuerzas Armadas, y dio inicio a una etapa de pacificación nacional.

Cmte. (R) Alvarado: Fue el último manotazo del terrorismo, y nosotros logramos controlar la situación. Supimos actuar en el momento adecuado y logramos sacar adelante a nuestra patria en uno de sus momentos más difíciles.

¿En algún momento ustedes pensaron que saldrían sin vida y pensaron en alguna persona o en algún familiar en ese momento?

Crl. (R) Miranda: Bueno, toda operación tiene un riesgo, en esta operación es confiar en su entrenamiento, en sus capacidades porque acá se ven muchas cualidades de atención, coordinación, serenidad, tranquilidad nosotros teníamos todo eso y confiábamos en el tipo de entrenamiento. De tal forma que en lo mínimo se pueden evitar las bajas, las muertes y eso es lo que hemos hecho, solo tuvimos 2 bajas el Crl Valer y el Capitán.

Cmte. (R) Alvarado: Bueno, si había el riesgo obviamente [...], pero es parte de nuestro trabajo, para eso también había un equipo de seguridad detrás de un equipo de asalto porque eran los que iban a reemplazar a los caídos.

¿Alguno de ustedes fue herido?

Crl. (R) Miranda: Bueno yo sí fui herido, cuando ingresé al cuarto donde se encontraban las más altas autoridades, al momento de ingresar me cayó una bala lo que me produjo una lesión grave en el flexo lateral derecho del brazo.

Crl. (R) Martinez: Bueno yo entre por una casa situada por uno de los lados y del segundo piso saltamos al jardín, junto al equipo corríamos acá encolumnados, pero ya desde la ventana que estaba arriba al medio, nos estuvieron disparando y uno de esos disparos me cae en la rodilla y caigo en un costado, pero me logró incorporar y me ayuda mi amigo y nos escondemos en un pequeño carpeto a esperar de que el Mayor Garcia coloque la carga y poder ir allá. Pero lo importante es que la preparación psicológica te permite reaccionar y poder continuar.

Cmte. (R) Alvarado: Bueno, yo a pesar de que entre por el área de servicio que estaba llena de rampas, si hubo una gran denotación de 2 tanques de combustible y aparte cayeron los escombros del 2do piso, sí nos tumbaron y quedó mi compañero Ricardo Benavides, fue el único herido grave en ese momento se le había abierto, tenía una herida abierta en la pierna, pero el resto nos levantamos de los escombros y a continuar con el trabajo de la dominación.

¿Qué tan cercanos fueron al militar fallecido Juan Valer Sandoval y Raúl Jiménez?

Crl. (R) Miranda: Hemos coincidido en muchos lugares de trabajo, era un excelente profesional, tanto así, como el capitán Jiménez, les podría decir que no los vamos a olvidar, son dos héroes que partieron, excelentes guerreros, pedirle a su familia también que siempre los tengan presentes, eran bonachones, buenos amigos, excelentes guerreros, profesionales y siempre los vamos a tener en nuestro recuerdo.

Cmdte. (R) Alvarado: En mi caso tenía más cercanía a Raúl Jiménez. Él es mi promo de la escuela militar, mi promo de curso comando y terminando en el curso de comando. Quizás como una anécdota, cuando en ese momento el expresidente Fujimori, nombró a los que habían caído, primero nombró al Dr. Giusti, al comandante Valer y después al “teniente” y en ese momento mi mamá que estaba viendo la televisión estaba pensando en mí, al oír Raúl Jiménez, ella me dice que sintió un alivio, pero a la vez una tremenda pena porque lo conocía.

¿Qué le diría hoy como oficial en situación de retiro a aquel comando que fue ese 22 de abril de 1997?

Crl. (R) Miranda: Bueno como oficial de comando en situación de retiro, a los nuevos comandos les diría que realizamos esta operación con lo mejor de nosotros, nuestra capacidad, nuestro entrenamiento, nuestro valor, nuestra valentía, que ellos en todo momento siempre estén prestos, entrenados, preparados para acudir a defender la patria cualquier situación de peligro que se de, tanto en el frente externo como en el frente interno, un comando es un caballero en el combate y en la paz, normalmente somos humildes soldados que lo único que hacemos es cumplir con nuestro deber para tener una patria libre, grande, soberana, respetada y con camino al desarrollo.

Cmdte. (R) Alvarado: Si yo pudiera retroceder a esa fecha no me diría mucho, solamente me diría ¡Fuerza Comando!

Crl. (R) Martinez: Bueno, si yo pudiera ver o retroceder el tiempo y hablar con el capitán Eduardo Martínez, no solamente a él, sino también en vida a Juan Valer y a Jiménez, le diría que después de 28 años nuestro Perú sigue adelante, hay jóvenes que quieren a su Perú, hay jóvenes que quieren salir adelante. ¿Qué le diría a Martínez, Valer y Jiménez? Valió la pena que ustedes dos mueran y a Martínez que valió la pena recibir un disparo por estos jóvenes que realmente valen un Perú.

Está por salir este año la película “Chavín de Huántar: el rescate del siglo”, ¿cómo se sienten con esta noticia que les dieron? (Esta entrevista se realizó meses antes del estreno de la película)

Crl. (R) Miranda: Te voy a ser honesto en mi respuesta, hay varios intentos de películas, libros lo único que yo te diria, es que hablen lo más cercano a la verdad. Después de la guerra la primera víctima es la verdad. Yo cuando me enteré de esta película, conversé con las personas porque no sabía. Se tiene que reconocer, se hará la película conforme lo que pasó porque la operación es la mejor a nivel mundial en su género.

Cmdte. (R) Alvarado: Solamente espero que tenga un mensaje de reflexión para toda la población de lo que se hizo en ese momento.

Ustedes con esta operación exitosa que realizaron, ¿Qué mensajes creen que le dejan a la nueva generación?

Cmdte. (R) Alvarado: El terror ha causado mucho daño, ustedes como nueva generación solo le pedimos que confíen en las FFAA en cualquier peligro, que están dispuestos a defenderlos; en segundo lugar, estudien mucho porque como no solo como militar apoyan a su patria y si así lo hacen, los felicitaría así harán respetar a la patria y a su familia quererla.

Tte crl. (R) Martinez: Mi mensaje sería, que nosotros en nuestros momentos como peruanos y comandos cumplimos nuestro deber y nuestra generación tuvo una vida juvenil muy difícil plagada de terrorismo sin muchas expectativas para el futuro, ahora con otro contexto de la delincuencia, ustedes tienen ese gran reto y ahora les toca a las nuevas generaciones.

Crl. (R) Miranda: Esto no se repita, entre peruanos no nos podemos estar enfrentando por ideologías externas, y para eso está el conocimiento, la labor de las FFAA está en protegerlos [...] y no debe de repetirse.

Tras cada palabra de los protagonistas de esta gesta, queda claro que la Operación Chavín de Huántar fue mucho más que una acción de rescate: fue un acto de patriotismo, una demostración de valor y compromiso con la nación. Su historia sigue viva, como ejemplo de entrega absoluta, en el corazón de un país que reconoce a sus verdaderos héroes. Que su ejemplo siga inspirando a las nuevas generaciones, recordándonos que, incluso en la oscuridad más profunda, la luz del valor y la lealtad puede encender una llama que nunca se apaga en el corazón de nuestro querido Perú.

Y no olvidaremos y siempre recordaremos con mucho amor y cariño la frase que nos mencionó el coronel en situación de retiro Eduardo Martinez Ponce “Cada uno de ustedes tiene que encontrar su propio Chavín de Huántar, busquen su Chavín y enfréntenlo”.

AUTORES

Reportaje realizado por los Corresponsales Escolares Roy Alessandro Piero Melgar Andía, Bella Ariana Serrano Julca, Tairy Ariana Campana Martinez, Joshua Manrique Graterol y Micaela Flor Mendoza Trauco, de la IEGPG “Gral. Emilio Soyer Cabero” de Chorrillos. Contaron con la asesoría de la profesora Sharon Llancce Martinez y la mentoría del periodista Jasson Curi Chang.