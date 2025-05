El jueves 8 de mayo, el estadounidense nacionalizado peruano, Robert Prevost, fue nombrado como el nuevo representante de la Iglesia Católica, bajo el nombre de Papa León XIV, en sucesión al fallecido Papa Francisco.

La relación de Prevost con el Perú es muy íntima, ya que, en 1985 llegó hasta Chulucanas como misionero, consagrando su ministerio en Perú, donde tuvo una serie de experiencias, historias e incontables testimonios de su influencia en otros.

El recién elegido papa León XIV, Robert Prevost, se dirige a la multitud desde el balcón principal de la logia central de la Basílica de San Pedro por primera vez, en el Vaticano, el 8 de mayo de 2025. (Foto de Tiziana FABI / AFP) / TIZIANA FABI

¿Cómo fue la habitación donde el Papa León XIV vivió en Trujillo?

En una entrevista concedida a Canal N, la comunidad agustina de Trujillo —orden a la que pertenece el nuevo pontífice— mostró la habitación que ocupó cuando se desempeñaba como docente de Derecho Canónico en el Seminario San Carlos y San Marcelo, entre los años 1992 y 1998.

La habitación se encuentra en una casa ubicada en la urbanización Santa María de Trujillo. Allí, el ahora Papa vivía en un cuarto sencillo y pequeño, con vista a la calle, piso de cemento pulido y un baño compartido con los demás residentes.

Dormía en una cama de plaza y media, acompañado de un velador de estilo minimalista y algunos cuadros religiosos en las paredes. También disponía de un armario de madera donde guardaba su ropa y otras pertenencias.

“Estamos muy emocionados porque esta noticia nos ha caído como un baldazo de agua fría. Lo estamos celebrando contentos y alegres”, dijo el vicario de Chulucanas, Ramiro Castillo, en Canal N.

¿Qué anécdotas tuvo?

Al ser entrevistado por el canal de noticias, el vicario de Chulucanas, Ramiro Castillo, hizo un breve recorrido del espacio, recordando las épocas en donde Prevost, enseñaba Derecho Canónico para jóvenes seminaristas, y le dejó un gran consejo.

“Recuerdo que una vez fui a su cuarto a pedirle consejos, ya que no lograba concentrarme en la oración. Él me dijo: ‘No te preocupes, cuando no puedas concentrarte prende una velita y la tienes que mirar fijamente, te ayudará’”, agregó.

Robert Prevost Martínez llegó al Perú en 1985. Foto: cortesía Paul Sunción/Andina

¿Por qué dejó la casa agustina de Trujillo?

Robert Prevost, de 69 años, vivió en la casa de los padres agustinianos hasta 1998, cuando tras ser nombrado provincial de la Orden de San Agustín en Chicago, regresó a los Estados Unidos, su país natal, para luego regresar.

El Papa León XIV y su relación con el Perú

La relación del Papa León XIV y su amor con el Perú ha quedado evidenciada en el primer discurso que dio ante miles de feligreses, apostados en la Plaza de San Pedro. En su pronunciamiento, el sumo pontífice, dedicó un saludo a Chiclayo.

“Una palabra, un saludo a todos aquellos y en modo particular a mi querida Diócesis de Chiclayo, en el Perú, donde un pueblo fiel ha acompañado a su obispo, ha compartido su fe y ha dado tanto, tanto para seguir siendo Iglesia fiel de Jesucristo”. dijo.

Robert Prevost fue obispo de Chiclayo desde 2014 hasta 2023. Durante ese periodo, desarrolló una estrecha relación con la comunidad lambayecana y dejó una huella significativa tanto pastoral como cultural en la región | Foto: Archivo GEC / JUAN MENDOZA

Prevost, el 267.° papa de la Iglesia Católica, ha sido también obispo de Chiclayo en 2014. Y en enero de 2023, el Papa Francisco nombró a Robert Prevost prefecto del Dicasterio para los Obispos de Roma.