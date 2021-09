Conforme a los criterios de Saber más

Patricia Andrade es una profesional con más de 25 años de experiencia en la gestión de políticas, programas y proyectos educativos. En esta oportunidad, la exviceministra de Gestión Pedagógica del Ministerio de Educación (Minedu) resalta la necesidad de tomar decisiones y ejecutar medidas que mejoren la formación de los estudiantes. Además, enfatiza la propuesta de CADE Educación 2021 en su decimotercera edición.

—Para este año, CADE Educación se da bajo la consigna de reimaginar, reestructurar y reanudar. ¿Cómo se puede aterrizar esto en el sistema educativo?

El espíritu de esta conferencia de CADE es, efectivamente, reimaginar, repensar y cocrear un sistema educativo que sea mucho más capaz de responder con oportunidad y con pertinencia a la diversidad de la población del país y, por otro lado, a las urgencias que se presentan y que la pandemia ha evidenciado de manera extrema. La gran pregunta es cómo hacemos para abandonar el cascarón que tenemos de gestión y visión del sistema y de prácticas pedagógicas que, posiblemente, en el momento en el que surgieron, fueron necesarias, pero que ahora han demostrado ser insuficientes.

—¿Cómo afectan esas fallas o insuficiencias a los estudiantes?

Hay una serie de condiciones que no solo han visibilizado, sino profundizado las desigualdades preexistentes. Al finalizar el 2019, los chicos llegaron a un nivel que ya era desigual, con el 2020 esas desigualdades se han profundizado, pero no sabemos cuánto. Ahí tenemos un tema muy importante y por eso se habla bastante de la urgencia del retorno a las modalidades presenciales.

—Ya se ha iniciado un plan piloto para que los estudiantes vuelvan a las escuelas en Lima Metropolitana; por ahora, es solo un colegio público. ¿En qué debería centrarse el Minedu para que más alumnos de escuelas puedan retornar a las aulas con miras al 2022?

Ya desde el año pasado algunas instituciones educativas, en particular en el ámbito rural, comenzaron a ensayar estos retornos parciales. Por eso desde el año pasado se hablaba de un retorno progresivo, flexible y voluntario, ahora a esa frase se le ha añadido la palabra ‘acelerado’, lo cual me parece muy bien. Desde el inicio del año se debió avanzar en el retorno a clases. Se deben tomar decisiones y generar condiciones para volver a las aulas. La idea es repensar las cosas, este no es un retorno a lo mismo, es un retorno a la semipresencialidad repensando y atreviéndonos a imaginar todo de una manera distinta.

—¿Cree que este piloto que arrancó en zonas rurales y ahora se plantea para zonas urbanas como Lima alcance para iniciar el año escolar 2022 con una propuesta más sólida?

Ya tenemos los elementos, pero insisto en que hay que tomar decisiones. Hay que pensar seriamente en un retorno para el 2022, que quizá no sea todos los días, pero que sea una oportunidad y se encuentren maneras de optimizar y potenciar los aprendizajes de los chicos. El 2022 ya no soportará las clases a distancia, las consecuencias son muy severas para los chicos y la sociedad.

—¿Qué mensaje daría a los padres para que confíen en las escuelas y en el plan seguro, voluntario y flexible del Minedu?

Es natural que se sienta miedo, esta es una decisión que debe ser muy dialogada y no es una medida para todos por igual. Se tiene que conversar con docentes y directivos, y las familias también tienen que involucrarse para verificar y hacer cumplir las condiciones de bioseguridad. Quizá un mensaje a las familias es que asumamos nuestra responsabilidad y hagamos lo que nos corresponde, todos juntos hacemos el sistema.

