-Quisiera hablar sobre la estación central de la línea 2 del Metro de Lima. ¿Puede el alcalde metropolitano oponerse a un contrato entre la concesionaria y el gobierno? ¿Puede detener esas obras? La concesionaria ha dicho que va a acogerse a una norma que le permite construir.

Hay que poner en contexto las cosas. Es una concesionaria que ha violado los derechos humanos a una población de 3 millones de Lima Este por 7 u 8 años. Han hecho lo que se les ha dado la gana por el tráfico de Lima Este.

-Pero ellos se defienden diciendo que el MTC (no liberó los terrenos…)

A mí no me interesa más que el resultado. El resultado es que han destrozado la vida a más de 3 millones de personas. Eso tiene un costo enorme en horas hombre y calidad de vida. Hubo quiebre de muchos negocios pequeños de la zona. Mi gran oposición a esta locura es por querer hacer un “campamento minero” en el cruce de Garcilaso de la Vega con Paseo Colón. Todas las líneas de transporte pasan por ese cruce. Ahí hacer un campamento similar al destrozo (de Lima Este) por el cual tendrán que pagar.. porque sí se han ganado una demanda de la ciudad de Lima por las horas perdidas a la población de Lima y los negocios quebrados. Su primer planteamiento fue ese: hacer un hueco ahí y hablamos en 7 años. Yo dije: “ni hablar”.

-¿No hay ruta alterna ni plan de desvíos?

¿Tú crees que todo el tráfico de la Av. Garcilaso de la Vega va a pasar por jirón Washington? Es una locura. Lo primero es que respeten la dignidad de los peruanos. No pueden decir: “la gente se acostumbra”. A ver di eso en Barcelona. La señora (representante de la línea 2) me lo dijo, me reiteró: “El peruano se acostumbra”. No, mamita, le digo: “Si tú haces esto en Barcelona te vas a la cárcel por una demanda de la ciudad”. Cosa que aquí no hemos hecho, pero se lo están ganando a pulso. Una solución, que le he presentado al ministro (de transportes) es que, por lo menos, no se interrumpa el tráfico de Av. Garcilaso de la Vega. Entonces así llegamos a una solución. Si van a pensar que vienen a Lima a hacer lo que les da la gana están equivocados. Esa misma empresa le ha metido arbitrajes al Perú con un contrato diseñado para perder. Te lo digo con la autoridad que tengo en el sector privado: yo no pactaría nunca ese tipo de “contratos” diseñados para que el Estado peruano siempre pierda. Arbitrajes. Esas empresas… Es mi opinión, puedo estar equivocado… Su negocio son los arbitrajes. No les interesa el bienestar ciudadano. Le interesa chapar un lote y reventar la ciudad. Ahora hemos logrado un tiempo: dicen que en 13 meses tendremos logrado el tema.

"Las obras de la Línea 2 en Lima Este han estado paralizadas por años y ese desastre no quiero que se repita en Lima Centro, que son palabras mayores" / LENIN

-¿Usted cede si es que solo interrumpen la Av. Garcilaso? ¿No es que se oponga a todo?

Yo me opongo a la violación que le han hecho a la ciudad. Le digo a esta empresa: ¿Usted va a compensar a la población de Lima Este? Usted podría ganarse una demanda de 2 mil millones de dólares por el daño que ha hecho a la población. Valoricemos cuántas horas han perdido toda la población de 3 a 4 millones de ciudadanos de Lima Este por los 10 años de daño. Si he visto el desastre de Lima Este, no quiero que se repita en Lima Centro, que ya son palabras mayores. ¿Por qué carajo someten a la pobre gente a estar presa 4 años? Les importa un rábano la tranquilidad de la gente. No tienen respeto. Les importa un carajo.

-¿Cuál quisiera usted que sea la obra por la que se le recuerde?

Hay muchos ejes. La que se va a ver más tangible es la red de viaducto aéreos.

-¿Los 60 viaductos?

Son puentes que generan 13 viaductos.

-Alcalde, le quedan prácticamente dos años de gestión…

Primero explico la trama. Hay un decreto de urgencia respecto al fast track. En urbanismo y transporte, si seguimos toda la parafernalia de normatividad, y si no nos ponemos las pilas para los Panamericanos del 2027… Eso atrae turismo inmediato. Entonces, ¿qué nos piden? Seguridad (las 10 mil motos) y highways tipo Miami, los ‘flyovers’ o viaductos. Faltaba la plata, la emisión de bonos. Hemos dado la vuelta a esta municipalidad quebrada para que tenga 800 millones de soles de caja. El Ministerio de Economía no te ayuda en nada en el Perú, más bien te pone obstáculos. En el sur son tres obras vitales para los Panamericanos. La prolongación de la vía expresa, Huaylas y Pista Nueva. Luego Carretera Central, la parte en la que sales de Lima, Nicolas Ayllón. Ahí también tenemos que hacer ‘flyovers’. Luego San Juan de Lurigancho. Los accesos son bravos: Próceres, la Wiesse, ahí son 13 puentes aéreos. Y Javier Prado, desde el colegio San Agustín hasta pasando Pershing, La Marina, vamos a tener ‘flyovers’. Son puentes tipo Mecano. Como Lego. Es una estructura metálica que compras ya hecha y lo que tienes es una grúa que va instalándola.