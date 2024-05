Aunque su defensa se ha centrado en asegurar que él no manejaba el vehículo que impactó contra una caseta del peaje de Rutas de Lima el pasado miércoles 1 de mayo, los videos que lo muestran saliendo por la puerta del conductor y luego dejando la ambulancia con ayuda de personal municipal antes de pasar por el dosaje etílico en el hospital de Puente Piedra complican su situación.

Este miércoles, la Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Lima Noroeste dispuso iniciar diligencias preliminares contra el alcalde y los que resulten responsables, por la presunta comisión del delito de peculado doloso y de uso. “Los hechos están referidos al uso de una camioneta de serenazgo y la participación de personal municipal que lo habría ayudado a abandonar la ambulancia que lo trasladaba a realizarse los exámenes correspondientes, tras estar inmerso en un accidente de tránsito”, informaron en un comunicado.

📢 Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Lima Noroeste dispuso iniciar diligencias preliminares contra el alcalde de Puente Piedra, Rennán Espinoza, y los que resulten responsables, por la presunta comisión del delito de peculado doloso y de uso. pic.twitter.com/LMsSiRVKrS — Ministerio Público (@FiscaliaPeru) May 8, 2024

Además, cuatro regidores de oposición, encabezados por Isrrael Nomberto Ulfe, han solicitado una sesión extraordinaria de concejo en la que se evalúe la suspensión del alcalde por 90 días. El pedido formal, remitido al mismo alcalde distrital, fue ingresado el miércoles al municipio. Espinoza tiene un plazo de cinco días para responder y convocar a los regidores, cuya mayoría es oficialista.

“Son ocho regidores que pueden cerrar filas con él, pero estamos haciendo un llamado para que voten a consciencia. Las sesiones de concejo se transmiten en vivo y estará todo el distrito para ver quiénes están a favor del alcalde”, dijo el regidor Nomberto a El Comercio. De no aprobarse la suspensión, apelarán al Jurado Nacional de Elecciones (JNE).

Para el concejal, incluso si aún no se puede determinar quién manejaba la camioneta que se volcó por aparente exceso de velocidad, es cuestionable que serenos y funcionarias municipales hayan ayudado al alcalde a salir de la ambulancia que lo trasladaba al hospital.

“El alcalde ha dado argumentos que no son creíbles, ha armado una estrategia para decir que él no estuvo manejando y que le dio su camioneta a alguien que no tenía brevete. Es verdad que se tiene que investigar, pero lo que es evidente y nadie puede discutir es que se armó todo un operativo para rescatarlo con agresión a un policía por parte de un sereno”, añadió Nomberto.

El incidente al que se refiere fue grabado a apenas una cuadra del hospital Carlos Lanfranco La Hoz de Puente Piedra, a donde era llevado en ambulancia Rennán Espinoza y Aimar Ibáñez, trabajador de prensa del municipio que también iba en la camioneta siniestrada. Las imágenes muestran cómo cuatro mujeres, quienes serían funcionarias municipales, entran entre forcejeos a la ambulancia, sacan al alcalde y se lo llevan en un vehículo del serenazgo distrital. El sereno identificado como Eleazar Guerrero Cubas incluso golpea al técnico de tercera Christian Guzmán Florián, encargado de escoltar a los heridos hacia el centro de salud.

Sobre dicha agresión, el comandante PNP Víctor Zanabria, ha declarado que la fiscalía investiga a los involucrados por el delito de violencia y resistencia a la autoridad que se sanciona con hasta ocho años de prisión. A ello se suma que existe otra investigación en proceso para determinar la responsabilidad del alcalde en el accidente. “Aún cuando el supuesto conductor - el trabajador Roy Huallpa Choquehuayta que no tenía brevete- diga que estaba a cargo del vehículo, hasta que no salga la pericia de la unidad de investigación de accidentes de tránsito no podemos afirmarlo así”, declaró a la prensa.

Para la abogada penalista Sofía Icaza, del Estudio Linares, en este caso habría un concurso real de delitos.

“ Peculado de uso es un delito de corrupción que se sanciona con una pena no mayor de cuatro años. Además, incluiría la inhabilitación para ejercer un cargo público en caso de que eventualmente haya sentencia. Pero a eso hay que sumarle que se presume la conducción en exceso de ebriedad y que haya eludido el dosaje etílico. Eso es un delito de peligro común. Además el delito de encubrimiento personal en los involucrados que lo sacaron de la ambulancia para ocultarlo ”, explicó a este Diario.

Camino a la suspensión

El pedido de suspensión del alcalde se sustenta en los supuestos establecidos en el artículo 25 de la Ley Orgánica de Municipalidades Ley N°27972 que establece cinco causales que incluyen la incapacidad física o mental temporal, la licencia autorizada, un mandato de detención, una sanción impuesta por falta grave de acuerdo al reglamento del concejo municipal y una sentencia judicial condenatoria emitida en segunda instancia por delito doloso. En este caso aplicaría la sanción impuesta por el concejo.

La Ordenanza 171/2011 de Puente Piedra define las causales para suspender al alcalde por falta grave.

La Ley N°27972 precisa que si el concejo aprueba o rechaza la suspensión, es posible presentar un recurso de reconsideración ante el mismo concejo municipal dentro de los ocho días hábiles posterior a la notificación. El recurso de apelación, que puede presentarse a los 10 días, debe ser elevado al JNE. Esta es la instancia que resuelve en instancia definitiva y su fallo es inapelable e irrevisable.

La Ley Orgánica de Municipalidades establece los causales para suspender del cargo a un alcalde o regidor.

De aprobarse la suspensión de funciones, el reemplazo de Rennán Espinoza sería el teniente alcalde o primer regidor Faustino Vilca Vargas, militante de Somos Perú. Según su declaración jurada de intereses, la única empresa en la que tiene participación patrimonial es la Empresa de Transportes Puente Piedra S.AA, que cubre la ruta Carabayllo - El Agustino.

