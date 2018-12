Resumen 2018: ¿cuál es el personaje del año que está por culminar? | ENCUESTA

Durante el año 2018,el país estuvo sacudido por revelaciones que afectaron a políticos del país, accidentes fatales o actos relacionados con la delincuencia que dejaron un mal sabor en los peruanos. Sin embargo, en el año que acaba también se conocieron personajes que inspiraron y conmovieron por sus historias o acciones positivas. En esta nota conoce a algunos casos:



1. Papa Francisco, visitó nuestro país en enero. Casi 30 años después de la visita de Juan Pablo II, Jorge Mario Bergoglio llegó a nuestro país el 18 de enero. Cientos de fieles católicos participaron en las actividades que realizó en Lima, Trujillo y Puerto Maldonado. Dio un mensaje de unidad y esperanza durante los encuentros que sostuvo con los feligreses, líderes amazónicos, niños, jóvenes y autoridades. Celebró dos misas, siendo la más multitudinaria la que realizó en la base aérea de Las Palmas. "Vi una fe que me impresiona, no solo en Trujillo, donde la piedad popular es muy rica y fuerte sino también en las calles, y no solo en Lima, donde evidentemente se nota", explicó.

2. Ricardo Pun-Chong, héroe declarado por la CNN. Ricardo es médico peruano de profesión y fundador de Inspira, un albergue donde residen niños con cáncer que llegan a Lima para recibir tratamiento en diversos hospitales. Desde su fundación en el 2011, Inspira ha acogido a más de 800 familias y las camas han sido ocupadas más de 48 mil veces. Como ganador de CNN Héroes recibió como premio US$100 mil. Ese dinero será invertido en la construcción de un gran albergue en el terreno que fue donado en Surco. “Si ganamos, les diré que gracias a sus votos se construyó este gran sueño", dijo.

3. Rita Suaña, alcaldesa de Los Uros. Rita Suaña tiene 42 años y nació en una isla de totora llamada Ccapi urus, ubicada sobre el lago Titicaca. Ella es la primera alcaldesa del centro poblado flotante de Los Uros. Su sueño siempre fue ser abogada y defender los derechos de los indígenas. "Cuando fui regidora (2007-2010) del centro poblado menor de Los Uros vi de cerca el trabajo de ser alcalde. Entonces, comencé a preguntarme si una mujer podía gobernar. Formé mi movimiento al que llamamos Ayne, una palabra aimara que significa ‘apoyo mutuo’. Ganamos en todas las mesas de votación. Sin embargo, un grupo de hombres de mi pueblo no aceptaba que una mujer los gobierne", dijo en una entrevista para El Comercio.

4. Arlette Contreras y los derechos de la mujer. La labor de Arlette como defensora de los derechos de las mujeres comienza a ser reconocida. En el 2017 recibió el Premio Internacional a las Mujeres de Coraje, en Washington, Estados Unidos. En abril de ese año, la revista Time también la nombró una de las 100 personas más influyentes en la categoría de Íconos. La embajada británica le otorgó el premio de “Defensora de los Derechos Humanos 2018”. Su caso se hizo conocido en julio del 2015, cuando fue agredida por su ex pareja Adriano Pozo Arias. Las cámaras de seguridad del hotel Las Terrazas, en Ayacucho, registró el hecho. Desde allí, inició una ardua batalla legal en contra de su agresor por los delitos de feminicidio y violación sexual en grado de tentativa. Hace algunas semanas, la Primera Sala Penal de Apelaciones de la Corte Superior de Justicia de Lima Norte declaró nula la sentencia que absolvió a Adriano Pozo Arias. El caso se deberá realizar un nuevo juicio.

5. Yésica Patiachi recibió al papa Francisco. Con 31años, Yésica fue la mujer que dio un emotivo y firme discurso frente al papa Francisco, en Puerto Maldonado. La líder amazónica es madre soltera, profesora de secundaria y descendiente del pueblo originario de los harakbuts. “Somos los sobrevivientes de muchas crueldades e injusticias. Nuestros hermanos indígenas de varias regiones de la Amazonía sufren por las explotaciones de nuestros recursos naturales. En la actualidad, muchos foráneos invaden nuestros territorios: los cortadores de árboles, los buscadores de oro, las compañías petroleras, los que abren trochas para abrir caminos de cemento, ellos entran a nuestros territorios sin consultarnos”, dijo en su discurso que fue preparado durante cuatro meses. Yésica mantiene su compromiso con los derechos culturales y lingüísticos de su pueblo, tanto es así que ha participado en la elaboración de materiales educativos en lengua harakbut para el Ministerio de Educación.

6. Gustavo Inciso, un bombero necesita ayuda. Gustavo Inciso arriesgó su vida junto a dos compañeros del Cuerpo de Bomberos, durante un incendio en Barrios Altos. Al salir de la quinta, un techo de quincha y adobe cayó sobre ellos: Inciso llevó la peor parte. Permanece internado durante tres meses en el hospital Guillermo Almenara, de Essalud, sin poder trabajar. Pese a recibir una condecoración, este Diario reveló que no recibe una pensión de gracia, pese a que existe una ley que le otorga estos beneficios a los bomberos accidentados en actos de servicio.

7. CE- Vraem en la lucha. El Comando Especial del Valle de los ríos Apurimac, Ene y Mantaro (CE-VRAEM) es el equipo que opera en zonas declaradas en estado de emergencia. Su lucha contra el terrorismo en acciones militares y operaciones mixtas entre las Fuerzas Armadas y Policía Nacional del Perú ha tenido el trágico resultado este año de ocho efectivos fallecidos y más de una decena de heridos. En este último grupo se encuentra el SO EP Miguel Ramírez Mejía, quien a sus 27 años ha sobrevivido a tres emboscadas de las facciones senderistas. En entrevista con El Comercio contó que está dispuesto a volver a seguir combatiendo.

8. Dhayana cierra su Facebook. Dhayana Tenorio Salazar es una joven de 19 años que optó por seguir un estricto control de su vida para ingresar a la carrera de medicina de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Su esfuerzo la colocó nada menos que en el primer puesto del cómputo general en el examen realizado en marzo de este año. Contó que mientras todos los jóvenes de su edad viven fascinados por las redes sociales, ella decidió cerrar todas sus cuentas. Incluso sacrificó la diversión de lunes a sábado. “En la mañana estudiaba y en las tardes repasaba lo aprendido, pero tuve que cerrar mi Facebook y mis redes”, dijo Tenorio Salazar.



9. Marino Morikawa al rescate de la naturaleza. Morikawa es peruano y japonés y su trabajo ha sido reconocido por la Unesco y medios internacionales como National Geographic y Telemundo. ¿En qué consiste? Morikawa busca rescatar espacios naturales del Perú. En octubre regresó a nuestro país para seguir con el proyecto Reto 15-Titicaca para recuperar el Lago Titicaca, uno de los principales atractivos turísticos de nuestro país.

10. Marisol Necochea llega con el quechua a Stanford. De niña a Marisol Necochea le prohibieron hablar quechua y ahora lo enseña en la Universidad de Stanford, en el Centro de Estudios Latinoamericanos. Ella contó en diferentes medios que aprendió esta lengua gracias a los ancianos del pequeño pueblo de Apurimac donde vivía. Sus padres prefirieron que aprendiera español e incluso en el colegio los maestros castigaban a los alumnos que hablaban esta lengua originaria de nuestro país.