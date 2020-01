La mañana del último domingo, a pocos días de finalizar el 2019, la municipalidad de Magdalena del Mar anunció que Susel Ana María Paredes Piqué, o simplemente Susel Paredes, integraría su equipo de funcionarios al mando del área de Fiscalización, Control y Sanidad de dicho distrito. Un cambio que a muchos causó sorpresa tras un año de arduo trabajo al lado del alcalde George Forsyth en La Victoria.

Su salida de este distrito ya había sido anunciada días atrás, en medio de una breve y frustrada campaña por alcanzar un espacio en el Congreso de la República. Pero la experimentada política de 56 años guardó silencio durante todo este tiempo. “Si es que ha tomado una decisión, nosotros le deseamos todo lo mejor. Siempre es importante cuando uno quiere crecer”, dijo Forsyth en el canal de noticias ATV+ al conocerse esta renuncia. Dijo mantener una amistad con ella.

En comunicación con El Comercio, la exgerenta de fiscalización indicó que su salida se debe a haber cumplido un periodo dentro de La Victoria. “Ya cumplí un ciclo dentro del distrito. El alcalde (George Forsyth) me dijo ‘ordéname Gamarra’ y ya se lo ordené”, precisó. Y es que para ella es este su mayor logro, y que hace que otras operaciones sean “cosas pequeñas”.

El 2019 comenzó con una serie de operaciones de limpieza en el emporio comercial tras unos meses de caos dentro del municipio, tras la detención del entonces alcalde Elías Cuba por presuntamente integrar la banda criminal denominada ‘Los intocables ediles’, dedicada al cobro de cupos por parqueo y venta ambulatoria en Gamarra y el Mercado de Frutas. Junto al alcalde fueron detenidas 23 personas. Hoy cumplen 26 meses de prisión preventiva. Es así que, en los primeros días de su gestión, Forsyth apareció junto a Susel Paredes limpiando las calles del emporio comercial.

Más de mil policías y serenos resguardaron la zona comercial de Gamarra, durante las operaciones de reordenamiento. (Foto: Giancarlo Ávila)

Así lucían las calles aledañas al emporio comercial de Gamarra durante su cierre por tres días. Esto generó varias protestas por parte de comerciantes, en especial ambulantes. (Foto: Giancarlo Ávila)

Dos meses después, la zona comercial más grande del país fue cerrada y dejó de atender al público por tres días. Todos los accesos fueron bloqueados en una operación en la que participaron unos 2 mil policías, serenos y agentes de fiscalización, para hacer cumplir la Ordenanza Nº 298, que prohíbe el comercio ambulatorio en el damero de Gamarra. Estas medidas generaron algunas amenazas que fueron denunciadas por los mismos funcionarios públicos.

“Hemos ordenado el emporio comercial textil más grande del Perú y eso tiene algunos efectos, pero hemos logrado lo que dijo el alcalde: ‘ordéname Gamarra’, y se lo ordené”, indicó Susel a este Diario, sobre estas amenazas que hoy las recuerda como gajes del oficio. “Son los costos naturales de un trabajo difícil, nada más”, dijo.

En marzo del año pasado, el emporio comercial de Gamarra fue cerrado durante tres días para su reordenamiento. Más de mil policías, serenos y fiscalizadores participaron en operación. (Foto: José Rojas)

- De regreso al barrio -

Hoy, a Susel Paredes le espera otro reto en su propio vecindario. Desde el 2 de enero asumió su función en el área de Fiscalización, Control y Sanidad de Magdalena. Comentó que en estos primeros días hará un diagnóstico y una programación de actividades para resolver los problemas dentro de este distrito al que conoce bien pues en el 2018 postuló a su sillón municipal. Quedó en tercer lugar detrás del actual alcalde Carlomagno Chacón.

“Digamos que hay que ordenar el comercio y hacer que la gente cumpla con las ordenanzas... Puedo dar una referencia general. La referencia es que hay problemas de comercialización y cambios de conducta de los vecinos, quienes no cumplen con las normas”, indicó.

Desde el Chamochumbi, le digo a Magdalena del Mar, vengo a servirte. Gracias alcalde Carlo Magno Chacón por la confianza. pic.twitter.com/rVIMikJsHV — Susel Paredes (@suselparedes) January 2, 2020

Pero los problemas en La Victoria y Magdalena son diferentes. “Son muy distintos. En La Victoria hay un emporio textil, el más grande del Perú, está un mercado de frutas, 429 empresas de transporte. Magdalena tiene otras particularidades más pequeñas pero no menos importantes”, recalcó.

Por otro lado, el alcalde Chacón destacó en un comunicado el profesionalismo de Paredes y le dio la bienvenida. "Le damos la bienvenida a nuestra institución a quien además es vecina del distrito”, expresó.

- “Ahorita no” -

El paso a Magdalena de Susel Paredes también fue una sorpresa pues un mes atrás se alistaba su candidatura al Congreso de la República, en la lista de Somos Perú. Fue desestimada por ella misma con estas palabras en Twitter: “Mis convicciones éticas me impiden continuar en la lista de Somos Perú. Me avocaré a mi trabajo en La Victoria por el orden y la seguridad".

¿Cómo se ve en el futuro? “Yo todos los días de mi vida voy a hacer política y cuando sea viejita postularé a ser presidenta de mi edificio, del edificio donde vivo. Yo nunca voy a dejar de hacer política”, comenta. No tiene problemas al señalar que le gustaría ser alcaldesa de Lima o presidenta del Perú, pero todo a su tiempo: descartó que por el momento tenga algún proyecto.

“Yo no estoy anunciando una candidatura a nada... Ahorita no. No hay nada cercano. Es decir, las elecciones van a ser 26 de enero. Vamos a ver cómo se desarrollan los eventos”, precisó sobre posibles candidaturas, como a la Municipalidad de Lima.

Susel Paredes ha postulado dos veces al Congreso de la República: en el 2006, por el Partido Socialista, y en el 2011, en la lista del Partido Descentralista Fuerza Social. Además, en el 2018 intentó llegar a la alcaldía de la Municipalidad de Magdalena del Mar con Juntos por el Perú.