Vendieron todo para recorrer América en bus [CRÓNICA]

A las 7 a.m. Diego Percivaldi y su esposa, Cecilia Oliver, se levantan, arreglan la cama, atraviesan el dormitorio de sus tres hijos y caminan por el antiguo pasillo de un bus de transporte público que han convertido en casa rodante. Diego, que es chef, prepara el desayuno para su familia mientras Cecilia va aprovechando para usar la ducha o poner a lavar la ropa. A los chicos los levantan a las 8 a.m., desayunan juntos, limpian la mesa y esta se transforma en un lugar de estudios.



► Senior Nomads en Lima: la inspiradora historia de los esposos que lo dejaron todo para viajar por el mundo

► Estos son los viajeros que te inspirarán a armar tus maletas

La pareja deja a los niños haciendo los deberes unas dos a tres horas al día. Canela, de 8 años; Agustín, de 11; y Tomás, de 14, están inscritos en un sistema de educación a distancia desde que iniciaron la aventura de viajar por América en el ómnibus-casa, hace ocho meses. Cursan el tercer año de primaria y el primer y tercer grado de secundaria, respectivamente. Diego y Cecilia se preparan un poco de yerba mate y se sientan a supervisarlos.



Los niños realizan los mismos ejercicios y exámenes que sus compañeros. Solo que, al terminar sus tareas, pueden caminar por el salar de Uyuni, en Bolivia; las cataratas de Iguazú, en la frontera entre Brasil y Argentina; o bañarse en las playas de Brasil. En el Perú, han conocido el lago Titicaca, Machu Picchu, el cerro de siete colores de Pitumarca (también en Cusco) y Cañete.



La semana pasada estuvieron en Lima. Se estacionaron en la primera cuadra de la Av. El Sol, en Barranco. Y desde ahí, en bicicleta o a pie recorrieron varias zonas. La Costa Verde y los malecones de Chorrillos, Barranco y Miraflores formaron parte de sus rutas favoritas. Ahora disfrutan de la playa Órganos, en Piura.



“No somos unos hippies. Si no tuviéramos comodidades, no podríamos continuar esta aventura”, dice Cecilia. La familia vendió todo lo que tenía en Pilar, Buenos Aires, y compró un ómnibus de transporte público que, durante nueve meses, lo fueron adaptando gracias a tutoriales de You Tube. La casa tiene dos dormitorios, un baño con ducha, lavandería, cocina, sala-comedor, y se abastece de electricidad con paneles solares.

Nueve meses les tomó convertir este bus en una casa que cuenta con 2 dormitorios, sala, cocina, baño completo y lavandería. (Foto: Dante Piaggio).

MÁS DATOS

Los viajeros financian esta aventura, que durará dos años, con los ahorros de la pareja y con las ganancias de un restaurante que tienen en Pilar (provincia de Buenos Aires, Argentina). No pagan por excursiones ni comen en restaurantes. Recorren cada lugar a pie o en bicicleta. En abril de este año, treparon el Huayna Picchu.



Después del Perú, irán a Ecuador y Colombia.