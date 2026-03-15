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Resumen

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Adolfo Dammert preside la Liga contra el Cáncer desde el 2008.
Adolfo Dammert preside la Liga contra el Cáncer desde el 2008.
Por Renzo Giner Vásquez

Al menos 7 de cada 10 casos de cáncer que se detectan en nuestro país lo hacen en estadio avanzado, lo cual reduce dramáticamente las posibilidades de que los tratamientos consigan curarlo. Las razones detrás de esta realidad son múltiples, pero responden principalmente a una compleja mezcla de miedo, desinformación y postergación en los controles.

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Entrevista