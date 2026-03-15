Al menos 7 de cada 10 casos de cáncer que se detectan en nuestro país lo hacen en estadio avanzado, lo cual reduce dramáticamente las posibilidades de que los tratamientos consigan curarlo. Las razones detrás de esta realidad son múltiples, pero responden principalmente a una compleja mezcla de miedo, desinformación y postergación en los controles.

Hace 75 años se fundó la Liga contra el Cáncer (LCC), una asociación privada que ha procurado de forma ininterrumpida mejorar la educación sobre esta enfermedad e intentando que cada vez más peruanos accedan a una detección oportuna.

Durante el mes de marzo, por ejemplo, lanzaron la campaña “Un día libre por una vida libre de cáncer de cuello uterino”, con la intención de visibilizar la Ley N° 31561, que reconoce el derecho de las trabajadoras del sector público y privado a acceder a un día al año de licencia, con goce de haber, para realizarse exámenes de detección temprana de cáncer de cuello uterino y mama.

La estadística oficial indica que anualmente se diagnostican 5 mil casos nuevos de este tipo de cáncer y cerca de 3 mil de ellos tienen desenlaces fatales. “Pero nuestro sistema de información es tan deficiente que yo creo que la cifra real es casi el triple”, señala Adolfo Dammert, presidente de la LCC desde el 2008.

- Entonces, ¿nos quedamos cortos con la estimación de que siete mujeres mueren cada día en el Perú por cáncer de cuello uterino?

Yo creo que son mas bien 20 o 21. No es posible que en el Perú, con la deficiencia en los sistemas de atención de salud, con las demoras en el otorgamiento de citas y con la ausencia de medicinas adecuadas sean solo cinco mil los casos anuales. Yo diría que no son menos de 15 mil. Si nos comparamos con países en similar situación veremos que tienen cifras mucho mayores, lamentablemente el Perú no puede escapar de una realidad comparativa.

- ¿Cuál es la principal consecuencia que trae este desconocimiento sobre las cifras reales?

Hace que todo sea inadecuado. Si nuestras cifras oficiales distan tanto de la realidad no podemos esperar que el Ministerio de Salud o el CENARES puedan traer la cantidad de medicinas adecuadas, por ejemplo. Entonces partimos de una deficiencia y eso se refleja en medicinas que se agotan en semanas. A eso sumémosle otros problemas como el abastecimiento de medicinas, las medicinas inadecuadas, medicinas contaminadas. Y por estos días, por ejemplo, nuestro problema con el desabastecimiento de gas que impide a los laboratorios funcionar adecuadamente, cuando son ellos quienes producen las jeringas, los viales, las ampollas. Definitivamente estamos ante un problema serio.

- Básicamente nuestras autoridades caminan a ciegas...

Exactamente. No creo que se deba a una mala voluntad, pero es muy peruano ignorar las cifras, no preocuparnos por ellas y a la hora de enfrentarnos a la realidad, sumándole todas las deficiencias que te comentaba antes, nos encontramos con la tormenta perfecta.

- Entiendo que justamente la LCC busca llenar ese vacío lo mejor posible, ¿qué han preparado para esta campaña por ejemplo?

Sí, nosotros tenemos dos clínicas en Lima y otras nueve fuera de la capital, en diversas ciudades. Además, cinco unidades móviles que recorren las zonas periféricas de las ciudades. Todo esto con la intención de aumentar las detecciones tempranas, porque en el cáncer del cuello uterino por ejemplo hablamos de una enfermedad que es absolutamente prevenible.

Liga contra el cáncer La LCC brinda despistajes gratuitos en sus dos centros detectores ubicados en la avenida Brasil 2746, Pueblo Libre, y avenid Nicolás de Piérola 727, en el Cercado de Lima. Las citas y consultas podrán realizarse al número (01) 2040404 (central) y al celular 993765019 (WhatsApp).

La LCC cuenta con cinco unidades móviles que recorren las zonas periféricas de las ciudades. / Liga contra el Cáncer

- ¿Cómo calificaría la forma en la que se ha venido concientizando e implementando medidas preventivas en nuestro país durante los últimos años?

Es muy bajo. La cantidad de gente adecuadamente informada es aún muy baja en el Perú. No hay un conocimiento real de que una detección temprana puede salvarte la vida. Nosotros hacemos grandes campañas, pero la labor del Liga es insuficiente, porque no se trata de una institución, se trata de todo el Estado, de la sociedad civil, todas juntas que hagan grandes campañas invocando a la población a tomar control. Primero, a chequear si tienen algún factor genético que es el 30% de causas. Otro 20% se desarrolla por factores ambientales, pero hay un 50% del cual somos responsables nosotros mismos porque depende de adoptar mejores hábitos de vida.

- Justamente sobre la difusión, esta campaña busca concientizar sobre los alcances de la Ley 31561, ¿verdad?

Así es. Se trata de una normativa que ayuda a las mujeres a tener autorización para dejar la oficina un día pagado, sin que le recorten sueldo ni ningún beneficio, para hacer un control. Pero no van. No sé si por temor o por qué motivo, pero no hay una asistencia masiva. Por otro lado, la ley protege al 20% de mujeres en el Perú, porque tenemos un 80% que pertenece al sector informal, hablamos de mujeres talentosas, madres, hijas, hermanas o abuelas que no tienen esta ventaja porque no se pueden tomar el día libre. En ese sentido, mi mensaje sería que intenten que una amiga o vecina pueda ayudarlas con sus responsabilidades por un par de horas para que asistan a su control.

El cáncer de cuello uterino es transmitido en un 99% por el virus de papiloma humano. Un diagnóstico y tratamiento temprano impide que el virus derive en cáncer. / Liga contra el Cáncer

- Mencionó un factor muy importante: el temor. ¿Ha encontrado usted la forma de hablar en contra de ese miedo que paraliza a muchos y que los lleva a preferir ni siquiera hablar de cáncer?

Todos tenemos miedo. Es más, yo le tengo pánico a los controles. Pero hay que sufrirlos pues. Hoy el cáncer encontrado a tiempo es una vida salvada. Es una barbaridad que dejemos al azar si vamos a vivir o no. Nosotros debemos tomar el control a nuestra vida, superando nuestros temores naturales. Yo tengo una estadística que puede ayudar.

- ¿Cuál es?

En la Liga contra el Cáncer tenemos un 3% de detecciones positivas. El 97% de las personas que pasan sus controles no tienen nada y se quedan tranquilas al saberlo. La chance de tener cáncer es muy baja, pero aumenta si no te haces el control.

- Esto va de la mano con el mensaje de que el cáncer ha dejado de ser sinónimo de muerte en estos tiempos.

Yo soy un ejemplo de que cuando el cáncer se detecta a tiempo uno se salva. Hace 45 años me detectaron un cáncer a la tiroides y me salvé porque lo encontraron temprano. Hace 3 o 4 meses, en noviembre, pasé por un cáncer de próstata. Me operaron y no necesite ningún tratamiento posterior porque se me encontró a tiempo. Ya soy un hombre feliz, puedo volver a ver a mis nietos.